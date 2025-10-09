"Pogrozili nam palcem i teraz patrzą". Pokłosie decyzji agencji

Prezes NBP Adam Glapiński: pogrozili nam palcem i patrzą Źródło: TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

– Oczywiście, że martwiliśmy się tym obniżeniem perspektywy, bo ono oznacza, że za rok może dojść także do obniżenia ratingu – powiedział Glapiński, zapytany, czy obniżenie perspektywy ratingu może oznaczać jego obniżenie w przyszłości.

Glapiński o decyzji agencji ratingowych

Szef NBP podkreślił jednak, że decyzja agencji nie wpłynęła na notowania polskich obligacji. – Szczęśliwie obserwowaliśmy, że nie nastąpiła zmiana rentowności. Inwestorzy nie zareagowali, bo widzą bardzo silne podstawy polskiej gospodarki – zaznaczył.

Zdaniem Glapińskiego sygnał wysłany przez agencje ratingowe należy traktować jako ostrzeżenie. – To jest taka lampka czerwona, którą nam zapaliły, żebyśmy uważali. Pogrozili nam palcem i teraz patrzą, w którą stronę pójdziemy – powiedział.

Prezes NBP ocenił, że Polska znajduje się "na krawędzi" i w najbliższym czasie kluczowe będzie, czy rząd podejmie działania prowadzące do ograniczenia deficytu i długu publicznego.

– Nie da się całkowicie zlikwidować deficytu, ale ważne jest, czy robimy wysiłki, by go zmniejszyć, czy dalej się zadłużamy – stwierdził. Dodał, że decyzje w tej sprawie należą do parlamentu i rządu, a nie do banku centralnego.

Decyzje agencji ratingowych

Agencja Moody’s 19 września zmieniła perspektywę ratingową Polski ze stabilnej na negatywną, pozostawiając długoterminowy rating Polski na poziomie A2. Sam rating może zostać obniżony, jeśli obciążenie długiem publicznym wzrośnie, a zdolność Polski do obsługi zadłużenia znacząco się osłabi.

W pierwszym tygodniu września również agencja ratingowa Fitch potwierdziła dotychczasowy rating Polski, ale zmieniła jego perspektywę na negatywną. Pogorszenie perspektywy miało wynikać m.in. ze zwiększonego deficytu budżetu państwa w latach 2024-2025.

Co to jest rating

Rating to ocena wiarygodności kredytowej, będącej miarą ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Rating nadawany jest przez agencję ratingową na podstawie oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego.

Głównymi agencjami ratingowymi są: Fitch, Moody's i S&P.

Obecny rating Polski według S&P to A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: /kris Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock