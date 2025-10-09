Logo TVN24
Z kraju

"Pogrozili nam palcem i teraz patrzą". Pokłosie decyzji agencji

Jak głosowała Warszawa?
Prezes NBP Adam Glapiński: pogrozili nam palcem i patrzą
Źródło: TVN24 BiS
Obniżenie perspektywy ratingu Polski przez dwie agencje to banku centralnego powód do zaniepokojenia - stwierdził szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jego zdaniem jest to ostrzeżenie agencji ratingowych.

– Oczywiście, że martwiliśmy się tym obniżeniem perspektywy, bo ono oznacza, że za rok może dojść także do obniżenia ratingu – powiedział Glapiński, zapytany, czy obniżenie perspektywy ratingu może oznaczać jego obniżenie w przyszłości.

Glapiński o decyzji agencji ratingowych

Szef NBP podkreślił jednak, że decyzja agencji nie wpłynęła na notowania polskich obligacji. – Szczęśliwie obserwowaliśmy, że nie nastąpiła zmiana rentowności. Inwestorzy nie zareagowali, bo widzą bardzo silne podstawy polskiej gospodarki – zaznaczył.

Zdaniem Glapińskiego sygnał wysłany przez agencje ratingowe należy traktować jako ostrzeżenie. – To jest taka lampka czerwona, którą nam zapaliły, żebyśmy uważali. Pogrozili nam palcem i teraz patrzą, w którą stronę pójdziemy – powiedział.

Prezes NBP ocenił, że Polska znajduje się "na krawędzi" i w najbliższym czasie kluczowe będzie, czy rząd podejmie działania prowadzące do ograniczenia deficytu i długu publicznego.

– Nie da się całkowicie zlikwidować deficytu, ale ważne jest, czy robimy wysiłki, by go zmniejszyć, czy dalej się zadłużamy – stwierdził. Dodał, że decyzje w tej sprawie należą do parlamentu i rządu, a nie do banku centralnego.

Decyzje agencji ratingowych

Agencja Moody’s 19 września zmieniła perspektywę ratingową Polski ze stabilnej na negatywną, pozostawiając długoterminowy rating Polski na poziomie A2. Sam rating może zostać obniżony, jeśli obciążenie długiem publicznym wzrośnie, a zdolność Polski do obsługi zadłużenia znacząco się osłabi.

W pierwszym tygodniu września również agencja ratingowa Fitch potwierdziła dotychczasowy rating Polski, ale zmieniła jego perspektywę na negatywną. Pogorszenie perspektywy miało wynikać m.in. ze zwiększonego deficytu budżetu państwa w latach 2024-2025.

Co to jest rating

Rating to ocena wiarygodności kredytowej, będącej miarą ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Rating nadawany jest przez agencję ratingową na podstawie oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego.

Głównymi agencjami ratingowymi są: Fitch, Moody's i S&P.

Obecny rating Polski według S&P to A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Dowiedz się więcej:

NBPPrezes NBP Adam GlapińskiRating Polski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica