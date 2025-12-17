Logo TVN24
Biznes
Pilne
Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi
Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi
Z kraju

"Świąteczne ożywienie" w Polsce. Analitycy podliczyli wpływ

gdansk galeria handlowa forum shutterstock_2708531615
Andrzej Domański: Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym
Źródło: TVN24
Święta mają zauważalny wpływ na polską gospodarkę. Analitycy wskazują, że grudniowe ożywienie odpowiada nawet za 10 procent rocznej aktywności handlowej.

Boże Narodzenie wywiera wyraźny i sezonowy wpływ na PKB - uważają analitycy VeloBanku. Szacują, że zakupy w okresie przedświątecznym odpowiadają za wzrost dynamiki PKB w IV kwartale o 0,5 punktu procentowego, czyli około 6 miliardów złotych.

Skala sezonowego wzrostu

"Pozytywny wpływ na gospodarkę wynika z podwyższonej aktywności w sektorach kluczowych dla krajowej produkcji i usług, takich jak handel detaliczny, transport, logistyka czy gastronomia. Wyższa sprzedaż, większa liczba transakcji oraz wzrost zapotrzebowania na obsługę logistyczną prowadzą do wzrostu wartości dodanej w gospodarce" - wskazali autorzy raportu.

Dodali, że zwiększona aktywność widoczna jest także po stronie usług rynkowych, np. zamawiania jedzenia oraz transportu, co dodatkowo wzmacnia wynik PKB w końcówce roku.

Kalendarze adwentowe
24 okienka z wędlinami, skarpetkami czy gadżetami erotycznymi. "Opamiętajta się!"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Bogumiła Czekała na kasie w Megasamie
"Po raz pierwszy w życiu zobaczyli wózki sklepowe". Hit na całą Polskę
Filip Czekała
shutterstock_2381859347
Zupa z byle czego i pocerowane rajstopy. Tak się żyje w polskim Biedańsku
Marcin Zaborski

"Świąteczne ożywienie"

Analitycy ocenili, że skala sezonowego wzrostu jest na tyle duża, że okres przedświąteczny odpowiada za około 0,3-0,7 pkt proc. wyższy wzrost PKB w końcówce roku, co potwierdza szczególne znaczenie czwartego kwartału w rocznym profilu wzrostu gospodarczego w Polsce.

Przekładając to na wartość pieniężną, podali, że jest to od 3,3 do 7,8 mld zł wytworzonej wartości dla polskiej gospodarki. Wartość środkową wpływu świąt ustalili na 0,5 punktu procentowego, czyli 5,6 mld zł.

"Świąteczne ożywienie nie ma jednak charakteru trwałego. Wzrost aktywności koncentruje się w grudniu, a w pierwszych miesiącach kolejnego roku następuje jej normalizacja, widoczna w niższej dynamice PKB po odsezonowaniu" - zastrzegli.

pc

TVN24
pc
Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Święta Bożego NarodzeniaGospodarkaPKB PolskiPKB
