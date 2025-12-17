"Świąteczne ożywienie" w Polsce. Analitycy podliczyli wpływ

Andrzej Domański: Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Boże Narodzenie wywiera wyraźny i sezonowy wpływ na PKB - uważają analitycy VeloBanku. Szacują, że zakupy w okresie przedświątecznym odpowiadają za wzrost dynamiki PKB w IV kwartale o 0,5 punktu procentowego, czyli około 6 miliardów złotych.

Skala sezonowego wzrostu

"Pozytywny wpływ na gospodarkę wynika z podwyższonej aktywności w sektorach kluczowych dla krajowej produkcji i usług, takich jak handel detaliczny, transport, logistyka czy gastronomia. Wyższa sprzedaż, większa liczba transakcji oraz wzrost zapotrzebowania na obsługę logistyczną prowadzą do wzrostu wartości dodanej w gospodarce" - wskazali autorzy raportu.

Dodali, że zwiększona aktywność widoczna jest także po stronie usług rynkowych, np. zamawiania jedzenia oraz transportu, co dodatkowo wzmacnia wynik PKB w końcówce roku.

"Świąteczne ożywienie"

Analitycy ocenili, że skala sezonowego wzrostu jest na tyle duża, że okres przedświąteczny odpowiada za około 0,3-0,7 pkt proc. wyższy wzrost PKB w końcówce roku, co potwierdza szczególne znaczenie czwartego kwartału w rocznym profilu wzrostu gospodarczego w Polsce.

Przekładając to na wartość pieniężną, podali, że jest to od 3,3 do 7,8 mld zł wytworzonej wartości dla polskiej gospodarki. Wartość środkową wpływu świąt ustalili na 0,5 punktu procentowego, czyli 5,6 mld zł.

"Świąteczne ożywienie nie ma jednak charakteru trwałego. Wzrost aktywności koncentruje się w grudniu, a w pierwszych miesiącach kolejnego roku następuje jej normalizacja, widoczna w niższej dynamice PKB po odsezonowaniu" - zastrzegli.

OGLĄDAJ: TVN24