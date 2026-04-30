Ceny mieszkań pną się w górę. Nowe dane z rynku

Oprac. Jan Sowa
W kwietniu ceny mieszkań od deweloperów wzrosły rok do roku we wszystkich siedmiu największych miastach w Polsce. W Warszawie średnia stawka za metr kwadratowy zbliża się już do poziomu 20 tysięcy złotych - wynika ze wstępnych danych Otodom. Eksperci podkreślają, że dystans cenowy między największymi ośrodkami miejskimi systematycznie się pogłębia.

Z raportu wynika, że rynek mieszkaniowy staje się coraz bardziej spolaryzowany. Przykładowo różnica między średnią stawką ofertową w Warszawie a Łodzi sięga już rekordowych 8,3 tys. zł/mkw. O ile średnia cena w stolicy wciąż idzie w górę, osiągając w kwietniu 19,7 tys. zł/mkw. i nic nie wskazuje na możliwość odwrócenia tego trendu, to już np. w Katowicach można się spodziewać spadku cen.

Ceny ofertowe w największych miastach stale rosną

"Średnie ceny ofertowe nowych mieszkań w Warszawie nie chcą przestać rosnąć. Co więcej, dynamika wyraźnie przyspiesza. O ile w marcu wzrost rok do roku wynosił 8,8 proc., o tyle w kwietniu sięgnął już 11,5 proc. Głównym powodem tej zmiany jest struktura nowej podaży. Firmy deweloperskie wprowadzają do sprzedaży coraz droższe mieszkania. W kwietniu ich przeciętna cena sięgnęła 24 tys. zł/mkw." - wskazała Katarzyna Kuniewicz z Otodom.

W Krakowie ceny mieszkań coraz wyraźniej kształtuje napływ nowej oferty. W minionym miesiącu deweloperzy wprowadzili na rynek ponad 500 lokali ze średnią stawką 22,6 tys. zł za mkw. W efekcie przeciętna cena metra kwadratowego w stolicy Małopolski sięga obecnie 16,8 tys. zł - to wzrost o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca i o 3,7 proc. rok do roku. Tendencja ta umacnia Kraków na trzecim miejscu wśród najdroższych rynków mieszkaniowych w kraju.

Trójmiasto i Wrocław też drogi

Pod względem wysokości cen drugie miejsce utrzymało Trójmiasto, jednak - jak zauważyli eksperci Otodom - dynamika cen na tym rynku zaczyna się kształtować nietypowo. "Wysoki wzrost w ujęciu rocznym na poziomie 13,4 proc. i tym samym rekordowy w skali siedmiu największych rynków w Polsce, może być mylący. Od trzech miesięcy firmy deweloperskie wprowadzają do sprzedaży projekty w cenach niższych od znajdującej się już w sprzedaży oferty rynkowej" - zauważyła Kuniewicz. Obecnie średnia cena nowych mieszkań w Trójmieście wynosi 17,6 tys. zł za mkw. Choć w ujęciu rocznym oznacza to wyraźny wzrost, miesiąc do miesiąca rynek odnotował korektę o 0,9 proc. Nadal jednak lokale nad morzem pozostają wyraźnie droższe niż we Wrocławiu - różnica sięga 2,7 tys. zł na metrze, co przy mieszkaniu o powierzchni 50 mkw. przekłada się na około 135 tys. zł. We Wrocławiu średnie ceny ofertowe ponownie spadły poniżej poziomu 15 tys. zł za mkw., notując zniżkę o 1,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

"Na ustabilizowanie się przeciętnej ceny ofertowej wpłynęła przede wszystkim wysoka średnia cena kupowanych mieszkań. W kwietniu dla około 500 sprzedanych lokali wyniosła ona 14,9 tys. zł/mkw. Drugim czynnikiem była duża liczba tańszych wprowadzeń. W tym kwietniu do sprzedaży trafiło ponad 900 mieszkań w średniej cenie 13,1 tys. zł/mkw." – poinformowała Kuniewicz.

W niektórych miastach możliwe spadki

W ocenie autorów raportu, wiele wskazuje na to, że wkrótce taniej będzie również w Katowicach. W ostatnich miesiącach do sprzedaży trafiają tam lokale w średniej cenie 10,9 tys. zł/mkw., czyli wyraźnie niższej od obecnej oferty rynkowej, która w kwietniu wyniosła 12,5 tys. zł/mkw., co oznacza minimalny wzrost o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Spośród największych siedmiu rynków tańsza pozostaje jedynie Łódź, choć i tam w skali roku ceny wzrosły o 1,3 proc. Obecnie średnia stawka ofertowa za lokal deweloperski na łódzkim rynku sięga 11,4 tys. zł/mkw. Jednym z najbardziej stabilnych rynków w Polsce stał się Poznań, ze średnią ceną ofertową na poziomie 13,7 tys. zł/mkw., co oznacza wzrost o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym i o 6,2 proc. rok do roku.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica