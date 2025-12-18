Logo TVN24
Biznes
Nawrocki wetuje podwyżkę akcyzy na alkohol

Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Rzecznik rządu o podwyżce akcyzy na alkohol
Źródło: TVN24
Zrobił tak, jak zapowiadano. Prezydent zawetował ustawę zwiększającą podwyżki akcyzy na alkohol. Taki ruch zapowiadał już w sierpniu Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. - Prezydent nie jest zwolennikiem podnoszenia danin, podatków czy akcyzy - podkreślił.

Nowe przepisy miały wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. Weto prezydenta nie jest zaskoczeniem, bo jego współpracownicy zapowiadali, że tak się stanie.

W sierpniu niedzielę na antenie Radia ZET szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że Karol Nawrocki zawetuje ustawę podnoszącą podatek akcyzowy. - Jeżeli pan prezydent powiedział, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki, to nie podpisze takiej ustawy. I tyle. Nie znamy szczegółów tego projektu, bo być może gdzieś jest podwyższenie, a gdzieś obniżenie. Dzisiaj jest mowa o tym - zaznaczył w wywiadzie i wyjaśnił, że jest to realizacja obietnic, które prezydent Nawrocki złożył w trakcie kampanii wyborczej.

Do słów tych odniósł się Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. - Prezydent nie jest zwolennikiem podnoszenia danin, podatków czy akcyzy - podkreślił.

Wyższa akcyza na alkohol - założenia ustawy

Ustawa o podatku akcyzowym zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku.

Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"
Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"

Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. Uchwalona ustawa podnosi stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 - o 10 proc.

"Zapłacimy za to my". Statystyczka odpowiada na zapowiedzi kancelarii prezydenta Nawrockiego
"Zapłacimy za to my". Statystyczka odpowiada na zapowiedzi kancelarii prezydenta Nawrockiego

Resort finansów informował wcześniej, że zgodnie z wyliczeniami podwyżka ta powinna zagwarantować wpływy w przyszłorocznym budżecie w wysokości ok. 1,96 mld zł.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, którego celem jest zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w latach 2026-27, został zaakceptowany przez rząd w połowie października br. Rzecznik rządu Adam Szłapka tłumaczył wówczas, że butelka piwa zdrożeje o 16 groszy, a butelka wódki o 3 złote.

Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Karol Nawrocki Prezydent RP Alkohol
