Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Czerwień na GPW. Główne indeksy w dół po ataku na Iran

shutterstock_2371508757
Atak na Iran. Zmiany na rynkach surowców
Źródło: TVN24
Po sobotnim ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran warszawska giełda rozpoczęła tydzień wyraźnymi spadkami. WIG20 zniżkował na otwarciu o 2,25 procent, natomiast szeroki indeks WIG stracił 1,55 procent. Największe spadki notowały banki oraz spółki budowlane.

Najsłabsze w WIG20 są: mBank (spadek o 3,5 proc.), Alior (spadek o 3,5 proc.), PKO BP (spadek o 3,4 proc.), Pekao (spadek o 3,2 proc.), Budimex (spadek o 3,2 proc.) i Żabka (spadek o 3 proc.).

W mWIG40 negatywnie wyróżnia się Rainbow Tours, który spada o 10,6 proc.

Zdaniem analityków z Biura Maklerskiego Alior Banku, w dalszej perspektywie sentyment rynkowy będzie zależał od rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie i skłonności władz Iranu do negocjacji. Po początkowym szoku sytuacja na rynkach powinna się stabilizować, choć trudno w tym kontekście spodziewać się spadków cen ropy i wyraźnej poprawy nastrojów inwestorów.

Według Santander Bank Polska reakcja rynków finansowych na konflikt na Bliskim Wschodzie jest na razie umiarkowana, ale gdyby wzrosty cen ropy i osłabienie złotego w najbliższym czasie przybrały na sile, może to być argumentem dla RPP do odłożenia w czasie decyzji o obniżce stóp procentowych (która jest powszechnie oczekiwana w tym tygodniu).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ropa naftowa
Duży ruch na rynkach. Ekspert: kluczowy czas trwania konfliktu
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Czy Amerykanie popierają atak na Iran? Sondaż
TVN24
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Złoty traci po atakach na Iran
Rynki

"Istotne ryzyko osłabienia złotego"

"W bieżącym tygodniu kluczowym czynnikiem dla rynków będzie rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ryzyko dalszej eskalacji działań militarnych oraz dłuższej blokady cieśniny Ormuz (...) wzmocniłoby awersję do ryzyka i sprzyjałoby przepływowi kapitału do bezpiecznych przystani, m.in. dolara oraz franka szwajcarskiego - oznacza, że w horyzoncie tygodnia widzimy istotne ryzyko osłabienia złotego" - napisali stratedzy PKO BP.

Ich zdaniem należy oczekiwać przesunięcia kursu EUR/PLN do strefy 4,23-4,2450 oraz wzrostu USD/PLN powyżej 4,60.

Ekonomiści Banku Pekao zwracają uwagę, że konflikt na Bliskim Wschodzie rozgrywa się geograficznie daleko od Polski i może przełożyć się na osłabienie potencjału rosyjskiego na kierunku ukraińskim, co w średnim okresie może z kolei przełożyć się na poprawę sentymentu inwestorów do polskich aktywów.

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24
Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)

Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
GPW
Zobacz także:
01 1230 lotnisko chopina-0039
LOT zawiesza loty na Bliski Wschód. Dubaj i Rijad na liście
Turystyka
warszawa shutterstock_2293177159
Tak rośnie polska gospodarka
Najnowsze
Ropa naftowa
Duży ruch na rynkach. Ekspert: kluczowy czas trwania konfliktu
Rynki
aramco shutterstock_2057711087 askarim / Shutterstock.com
Kluczowa rafineria wyłączona. Gigant reaguje na atak
Ze świata
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Złoty traci po atakach na Iran
Rynki
Manifestacja poparcia ataku na Iran, USA
Mieli zhakować irańską telewizję publiczną i pokazać Trumpa
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Rynki reagują na atak na Iran i wstrzymany ruch w cieśninie Ormuz
Rynki
Piotr Sankowski
Piotr Sankowski o sztucznej inteligencji. "Duża kompromitacja człowieka"
Łukasz Figielski
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Po ataku na Iran zwiększą produkcję ropy
Ze świata
Lotnisko w Bejrucie
Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia
Turystyka
Wspólna operacja Belgii i Francji
Wspólna operacja Belgii i Francji. Zełenski chwali
Ze świata
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Punkt zapalny. Unieruchomione tankowce, kolejne gromadzą się u wejścia
Ze świata
shutterstock_354174674
Te linie odwołały loty. Długa lista
Turystyka
Donald Trump
Trump: USA nie pozwolą radykalnie lewicowej firmie dyktować, jak walczy wojsko
Tech
ropa naftowa paliwo beczki beczka shutterstock_348488006_S
Panika i 150 dolarów za baryłkę. Oto czarny scenariusz
Rynki
Zamknięte lotnisko w Dubaju (01.03.2026)
Ponad 3400 odwołanych lotów. Wielkie straty i problemy turystów
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Oczy świata zwrócone w jedno miejsce. "To gwarantowana globalna recesja"
Ze świata
Dym w okolicy lotniska w Erbilu w Iranie
"Wysokie ryzyko". Unijna agencja ostrzega
Ze świata
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne. Polscy turyści utknęli
Ze świata
shutterstock_2708817987
"Najbardziej wrażliwy cenowo produkt pierwszej potrzeby"
Handel
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Zawieszają i odwołują połączenia. Samoloty przekierowują na lotniska w Europie
shutterstock_2060836865
Operator informował o awarii. Były "trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych"
Tech
Korek w Teheranie po ataku USA i Izraela
Atak na Iran. Taka może być reakcja
Rynki
Loty samolotem
Co z sytuacją na europejskim niebie? Minister wyjaśnia
Teheran po ataku USA i Izraela
Atak i odpowiedź Iranu. Wicepremier: to priorytet
Tech
Konflikt w Iranie
Chaos w stolicy. Kolejki na stacjach, brak łączności
Ze świata
shutterstock_2426591405
Czołowa agencja zdecydowała o polskim ratingu
shutterstock_2117281391
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Złoty interes
Złoto nadrabia straty. Najwyższe ceny od tygodni
Rynki
Robert Fico, premier Słowacji
Fico będzie rozmawiał z Zełenskim. "W kraju, który prezydent Ukrainy często odwiedza"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica