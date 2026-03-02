Czerwień na GPW. Główne indeksy w dół po ataku na Iran

Atak na Iran. Zmiany na rynkach surowców Źródło: TVN24

Najsłabsze w WIG20 są: mBank (spadek o 3,5 proc.), Alior (spadek o 3,5 proc.), PKO BP (spadek o 3,4 proc.), Pekao (spadek o 3,2 proc.), Budimex (spadek o 3,2 proc.) i Żabka (spadek o 3 proc.).

W mWIG40 negatywnie wyróżnia się Rainbow Tours, który spada o 10,6 proc.

Zdaniem analityków z Biura Maklerskiego Alior Banku, w dalszej perspektywie sentyment rynkowy będzie zależał od rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie i skłonności władz Iranu do negocjacji. Po początkowym szoku sytuacja na rynkach powinna się stabilizować, choć trudno w tym kontekście spodziewać się spadków cen ropy i wyraźnej poprawy nastrojów inwestorów.

Według Santander Bank Polska reakcja rynków finansowych na konflikt na Bliskim Wschodzie jest na razie umiarkowana, ale gdyby wzrosty cen ropy i osłabienie złotego w najbliższym czasie przybrały na sile, może to być argumentem dla RPP do odłożenia w czasie decyzji o obniżce stóp procentowych (która jest powszechnie oczekiwana w tym tygodniu).

"Istotne ryzyko osłabienia złotego"

"W bieżącym tygodniu kluczowym czynnikiem dla rynków będzie rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ryzyko dalszej eskalacji działań militarnych oraz dłuższej blokady cieśniny Ormuz (...) wzmocniłoby awersję do ryzyka i sprzyjałoby przepływowi kapitału do bezpiecznych przystani, m.in. dolara oraz franka szwajcarskiego - oznacza, że w horyzoncie tygodnia widzimy istotne ryzyko osłabienia złotego" - napisali stratedzy PKO BP.

Ich zdaniem należy oczekiwać przesunięcia kursu EUR/PLN do strefy 4,23-4,2450 oraz wzrostu USD/PLN powyżej 4,60.

Ekonomiści Banku Pekao zwracają uwagę, że konflikt na Bliskim Wschodzie rozgrywa się geograficznie daleko od Polski i może przełożyć się na osłabienie potencjału rosyjskiego na kierunku ukraińskim, co w średnim okresie może z kolei przełożyć się na poprawę sentymentu inwestorów do polskich aktywów.

