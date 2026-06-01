Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy na stacjach

Miłosz Motyka o przedłużeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej"

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek 2 czerwca będą zobowiązane do stosowania cen nie wyższych niż:

Pb95 - 5,95 za litr;

Pb98 - 6,54 zł za litr;

ON - 6,26 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw na stacjach obliczane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw w kraju, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny na stacjach w Polsce

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 - 6,63 zł, a oleju napędowego - 6,34 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania programy "Ceny Paliwa Niżej", czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek o godzinie 12.

Program "CPN" przedłużony

W miniony czwartek rząd przedłużył obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca bieżącego roku - wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

Poprzednie rozporządzenia w sprawie stosowania obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa zakładały ich obowiązywanie do 31 maja.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w poniedziałek, że pakiet CPN w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie. Jak wyjaśnił, decyzja ta wynika z wysokich kosztów programu.

- Program CPN został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ministrowi finansów elastyczność w jego realizacji. Kosztuje on podatników około 1,6 miliarda złotych miesięcznie, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu. Dlatego program będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne, jednak musimy mieć na uwadze ograniczenia finansów publicznych - podkreślił Domański.

Maksymalne Ceny Paliw. Zasady

Zgodnie z obowiązującymi przepisami resort energii publikuje każdego dnia (z wyłączeniem weekendów i świąt) obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw. Ustalona cena maksymalna zaczyna obowiązywać od dnia następującego po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

W przypadku publikacji przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, stawka utrzymuje ważność do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż paliw po cenie wyższej niż maksymalna zagrożona jest karą finansową sięgającą nawet 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

