Ceny paliw w dół. "To nie koniec dobrych informacji"

Oprac. Jan Sowa
Andrzej Domański: program CPN będzie przedłużony na pewno do końca maja
Orlen w sobotę ponownie skorygował w dół hurtowe ceny paliw. Z opublikowanego przez koncern cennika wynika, że cena benzyny Eurosuper 95 spadła o 98 zł za metr sześcienny, benzyny Super Plus 98 o 87 zł, a oleju napędowego Ekodiesel o 77 zł za metr sześc. Dzień wcześniej, w piątek, spółka również obniżyła ceny tych paliw w sprzedaży hurtowej.

Według hurtowego cennika koncernu w sobotę benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 207 zł za metr sześc., czyli 98 zł mniej niż dzień wcześniej, benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 5 tys. 757 zł za metr sześc., o 87 zł mniej, natomiast olej napędowy Ekodiesel - 5 tys. 500 zł za metr sześc., czyli 77 zł mniej.

Obniżki hurtowych cen paliw

W piątek Orlen również obniżył hurtowe ceny paliw, w tym benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 101 zł, do 5 tys. 305 zł za metr sześc., benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 93 zł, do 5 tys. 844 zł za metr sześc., a oleju napędowego Ekodiesel o 22 zł, do 5 tys. 577 zł za metr sześc. Sobotnia obniżka hurtowych cen paliw jest czwartą w tym tygodniu i ósmą z rzędu wprowadzoną przez koncern w ostatnim czasie - w ubiegłym tygodniu paliwa taniały tam także cztery razy.

Program "Ceny Paliwa Niżej"

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji "Ceny Paliwa Niżej", który ma ograniczać wzrost cen tych produktów. Ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT. Jak wynika z aktualnego obwieszczenia ministra energii o cenach maksymalnych paliw, od soboty do poniedziałku na stacjach litr benzyny bezołowiowej 95 kosztować będzie nie więcej niż 6,05 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,63 zł, natomiast oleju napędowego - 6,34 zł. To spadek cen tych paliw w porównaniu do piątku, gdy litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł. Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na stacjach na wtorek.

Ceny maksymalne paliw ogłaszane w codziennym obwieszczeniu, a obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych paliw na stacjach, czyli 31 marca, benzyna bezołowiowa 95 kosztowała nie więcej niż 6,16 zł za litr, benzyna bezołowiowa 98 - 6,76 zł, a olej napędowy - 7,60 zł.

"CPN" przedłużony do połowy czerwca

Według rozporządzeń, które jeszcze w czwartek zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa, w ramach pakietu "Ceny Paliwa Niżej", będą obowiązywały do 15 czerwca. Oznacza to jednoczesne wydłużenie do tego czasu obowiązywania maksymalnych cen paliw na stacjach, ogłaszanych, jak obecnie - obwieszczeniem. Według wcześniej wprowadzonych regulacji pakietu 'Ceny Paliwa Niżej" (CPN) obniżone stawki VAT i akcyzy obowiązywały do 15 maja, a następnie zostały przedłużone do 31 maja. Decyzja o ewentualnym przedłużaniu funkcjonowania pakietu "Ceny Paliwa Niżej" będzie podejmowana co dwa tygodnie – poinformował w piątek PAP rzecznik prasowy Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna. Jak zaznaczył, dynamika sytuacji geopolitycznej jest dziś zbyt duża, by podejmować decyzje w sprawie pakietu na całe wakacje. Wyjaśnił, że Ministerstwo Energii musi brać pod uwagę zarówno sytuację na rynku, jak i odpowiedzialność za budżet państwa. Ewentualne wychodzenie z pakietu CPN powinno odbywać się stopniowo i po analizie sytuacji geopolitycznej. - Rozmowy w tej sprawie, zgodnie z informacją przekazaną przez ministra energii, cały czas trwają - dodał Łaguna. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

Ceny paliwa mocno w dół

Biuro Reflex zwraca uwagę, że ostatni tydzień maja przynosi zauważalne spadki cen ropy naftowej i paliw, przy czym najbardziej w skali tygodnia, 40 gr na litrze, potaniał olej napędowy - średnia krajowa jego cena na 28 maja wynosiła 6,50 zł za litr i była najniższa od końca lutego, czyli od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. "To nie koniec dobrych informacji. Ze względu na postępujący spadek hurtowych cen paliw początek czerwca może przynieść dalszy spadek cen paliw na krajowych stacjach" - podkreśliło biuro w piątkowej analizie. Według niej, w przyszłym tygodniu prawdopodobny jest spadek ceny benzyny bezołowiowej 95 poniżej poziomu 6 zł za litr. Reflex wskazał, że dzięki pakietowi CPN ceny paliw w Polsce są nadal prawie najniższe w całej UE – taniej jest tylko na Malcie. W piątek w USA na rynku surowców kontrakty na ropę WTI w dostawach na czerwiec zniżkowały o 1,10 proc., do 87,89 dol. za baryłkę, z kolei lipcowe futures na ropę Brent traciły 1,84 proc., do 91,99 dol. za baryłkę.



Ceny paliwRopa naftowaBenzynaOrlen
Jan Sowa

Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
