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Z kraju

Domański: przyjęliśmy projekt budżetu na 2027 rok

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Andrzej Domański
Domański: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2027 rok
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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Minister finansów i gospodarki przekazał po posiedzeniu Rady Ministrów, że przygotowany projekt budżetu państwa na kolejny rok został przyjęty.

- Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2027 - przekazał w piątek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Podał także, że prognozowane dochody na 2027 r. wyniosą ok. 695 mld zł, czyli o 68,4 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2026 roku. Wydatki budżetu na 2027 rok zostały zaplanowane na 977,6 mld zł. Z kolei deficyt budżetowy na rok 2027 planowany jest na 282,6 mld zł.

W tegorocznym budżecie dochody zaplanowane wynoszą 647,2 mld zł, wydatki 918,94 mld zł, a deficyt 271,74 mld zł.

Domański przekazał także, że koszty obsługi długu w 2027 r. wyniosą 107 mld zł, o 17 mld zł więcej niż w roku bieżącym. 

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Prognozowane wskaźniki gospodarcze na 2027 rok

Domański podał także, że prognozowany na 2027 wzrost PKB ma wynieść 3 proc. a średnioroczna inflacja wyniesie 2,8 proc.

Dodał, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przyszłym roku ma wynieść 6,4 proc., co w ujęciu realnym oznacza podniesienie płac o 3,3 proc.

- W roku 2027 prognozowana jest kontynuacja dobrej koniunktury na rynku pracy, co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń. Prognozujemy, iż nominalne przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 5,9 proc., a realnie o 3 proc. - przekazał Domański.

Prognozowana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2027 r. ma wynieść 6,0 proc.

W czerwcu br. rząd przyjął prognozę wskaźników makroekonomicznych na rok 2027. Według ówczesnych szacunków, w przyszłym roku PKB miał wzrosnąć o 3,1 proc., inflacja średnioroczna 2,5 proc. 

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Wyższe podatki i dochody z podatków

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 622,4 mld zł i wzrosną, według planu, o 57,8 mld zł - powiedział szef Ministerstwa Finansów.

Dodał, że wpływy z podatku CIT są prognozowane na 94,6 mld zł, o 14 mld zł więcej niż w 2026 r. - Widzimy, że polskie firmy rosną, poprawia się również ich rentowność - wskazał minister.

Natomiast - jak przekazał - wpływy z podatku VAT w przyszłym roku prognozowane są na 363,7 mld zł, czyli o niemal 32 mld zł więcej niż prognozowane wykonanie w tym roku.

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Pieniądze

- Na prognozę tę wpływa przede wszystkim nominalny wzrost spożycia prywatnego o niemal 6 proc. - powiedział Domański. Przypomniał też, że luka VAT w trakcie obecnej kadencji rządu "systematycznie spada". - Przejmowaliśmy gospodarkę z luką VAT niemal 15-procentową. Nasz ostatni odczyt za rok 2025 to luka VAT poniżej 5 proc. - zaznaczył minister

Źródło: TVN24, PAP
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Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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