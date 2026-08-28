Z kraju Domański: przyjęliśmy projekt budżetu na 2027 rok Oprac. Paulina Karpińska |

Domański: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2027 rok Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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- Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2027 - przekazał w piątek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Podał także, że prognozowane dochody na 2027 r. wyniosą ok. 695 mld zł, czyli o 68,4 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2026 roku. Wydatki budżetu na 2027 rok zostały zaplanowane na 977,6 mld zł. Z kolei deficyt budżetowy na rok 2027 planowany jest na 282,6 mld zł.

W tegorocznym budżecie dochody zaplanowane wynoszą 647,2 mld zł, wydatki 918,94 mld zł, a deficyt 271,74 mld zł.

Domański przekazał także, że koszty obsługi długu w 2027 r. wyniosą 107 mld zł, o 17 mld zł więcej niż w roku bieżącym.

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Prognozowane wskaźniki gospodarcze na 2027 rok

Domański podał także, że prognozowany na 2027 wzrost PKB ma wynieść 3 proc. a średnioroczna inflacja wyniesie 2,8 proc.

Dodał, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przyszłym roku ma wynieść 6,4 proc., co w ujęciu realnym oznacza podniesienie płac o 3,3 proc.

- W roku 2027 prognozowana jest kontynuacja dobrej koniunktury na rynku pracy, co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń. Prognozujemy, iż nominalne przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 5,9 proc., a realnie o 3 proc. - przekazał Domański.

Prognozowana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2027 r. ma wynieść 6,0 proc.

W czerwcu br. rząd przyjął prognozę wskaźników makroekonomicznych na rok 2027. Według ówczesnych szacunków, w przyszłym roku PKB miał wzrosnąć o 3,1 proc., inflacja średnioroczna 2,5 proc.

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Wyższe podatki i dochody z podatków

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 622,4 mld zł i wzrosną, według planu, o 57,8 mld zł - powiedział szef Ministerstwa Finansów.

Dodał, że wpływy z podatku CIT są prognozowane na 94,6 mld zł, o 14 mld zł więcej niż w 2026 r. - Widzimy, że polskie firmy rosną, poprawia się również ich rentowność - wskazał minister.

Natomiast - jak przekazał - wpływy z podatku VAT w przyszłym roku prognozowane są na 363,7 mld zł, czyli o niemal 32 mld zł więcej niż prognozowane wykonanie w tym roku.

- Na prognozę tę wpływa przede wszystkim nominalny wzrost spożycia prywatnego o niemal 6 proc. - powiedział Domański. Przypomniał też, że luka VAT w trakcie obecnej kadencji rządu "systematycznie spada". - Przejmowaliśmy gospodarkę z luką VAT niemal 15-procentową. Nasz ostatni odczyt za rok 2025 to luka VAT poniżej 5 proc. - zaznaczył minister