Polska Co z finansowaniem Trybunału Konstytucyjnego? Decyzja ministra finansów Mikołaj Gątkiewicz |

Domański: finansowanie Trybunału Konstytucyjnego nie zostało ujęte w przyszłorocznym budżecie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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W piątek na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt przyszłorocznego budżetu. O jego założeniach mówił na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański.

Minister pytany był między innymi o finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. - Chcę być bardzo, bardzo precyzyjny. Nie otrzymaliśmy dokumentu, nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK. Nie został on nam skutecznie dostarczony. W związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji w budżecie nie ma - powiedział Domański.

Wiceministra o powodach braku finansowania TK

Sprawę finansowania TK wyjaśniała wiceministra finansów Hanna Majszczyk. Jak mówiła, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, plan dochodów i wydatków Trybunału jest jedynie włączany do budżetu przez ministra finansów po tym, jak jest on "przekazany mu przez tą instytucję".

- Nie mamy prawa tworzyć tego budżetu samodzielnie, w związku z czym nie ujęty jest ten plan - powiedziała Majszczyk. Czy oznacza to, że w przyszłorocznym budżecie zaplanowane jest zero złotych dla TK? - Po prostu nie ujęto jego planu dochodów i wydatków - zaznaczyła Majszczyk.