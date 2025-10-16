Logo TVN24
Krótsza praca, ta sama płaca. Resort wybrał pracodawców

biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika
Źródło: TVN24
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że 90 firm i instytucji z sektora prywatnego i publicznego weźmie udział w pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. W pilotażu wezmą udział między innymi filharmonia, a także firmy produkcyjne z branży odzieżowej.

Nabór wniosków do pilotażu rozpoczął się 14 sierpnia, a zakończył 15 września tego roku. Pilotaż podzielony jest na trzy etapy: przygotowawczy (do końca 2025 r.), testowy (cały rok 2026) i podsumowujący (do 15 maja 2027 r.).

Firmy będą mogły testować np. czterodniowy tydzień pracy, skrócenie godzin czy dłuższe urlopy.

Krótsza praca. Wnioski i lista

Do MRPiPS wpłynęło 1994 wniosków od pracodawców, zarówno z sektora publicznego - od mikro do dużych firm, po fundacje i organizacje pozarządowe. To - jak zaznaczyło MRPiPS - znacznie więcej, niż zakładano na początku.

15 października ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zatwierdziła listę beneficjentów pilotażu. Zakwalifikowały się do niego m.in. firmy produkcyjne z branży odzieżowej, firmy wodociągowe oraz filharmonia. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł.

Pilotaż skróconego czasu pracy. 90 pracodawców

Ministerstwo pracy poinformowało, że w pilotażu weźmie udział 90 firm i instytucji z sektora prywatnego i publicznego, które zatrudniają w sumie ponad 5 tys. pracowników.

- Pilotaż realizowany przez MRPiPS to kolejny krok cywilizacyjny - tak jak kiedyś wywalczyliśmy ośmiogodzinny dzień pracy i wolne soboty. W obliczu zmian demograficznych i postępu technologicznego skrócenie czasu pracy staje się koniecznością - wskazała szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Pilotaż skróconego tygodnia pracy

Do udziału w pilotażu skróconego czasu pracy mogli zgłaszać się wszyscy pracodawcy, którzy spełniają proste warunki: prowadzenie działalności co najmniej 12 miesięcy, zatrudnianie większości pracowników na umowę o pracę, objęcie pilotażem minimum połowy zespołu oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 90 proc. początkowego stanu.

Wynagrodzenia uczestników pilotażu muszą pozostać niezmienione.

Na lata 2025–2027 przeznaczono 50 mln zł, z czego w samym 2025 roku – 10 mln zł. Finansowanie pilotażu pochodzi z Funduszu Pracy. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu nie mogła przekroczyć 1 mln zł, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika nie mógł być wyższy niż 20 tys. zł. Do końca roku uczestnicy pilotażu będą mieli czas na przygotowanie, przez cały rok 2026 trwać będzie testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy, natomiast do 15 maja 2027 r. opracowane zostaną wnioski podsumowujące pilotaż

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

