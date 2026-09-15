Turystyka Najlepsze lotniska świata. Europa w ścisłej czołówce Oprac. Paulina Karpińska |

Wakacje 2026. All inclusive i oszczędzanie Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W rankingu "World Consumer Airport Index 2026", oceniającym lotniska pod kątem wygody i jakości obsługi pasażerów, najwyżej wśród największych portów lotniczych świata (obsługujących ponad 47,2 mln podróżnych rocznie) sklasyfikowano Barcelona-El Prat. Hiszpański port wyróżnił się m.in. szeroką ofertą połączeń i przewoźników, a średni czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa wynosi tam zaledwie trzy minuty.

Drugie miejsce przypadło lotnisku Rzym-Fiumicino im. Leonarda da Vinci, a trzecie zajął "LAX", czyli międzynarodowy port lotniczy w Los Angeles.

Od Tokio po Londyn. Oto czołówka największych lotnisk

Pierwsza dziesiątka najlepszych lotnisk:

Barcelona-El Prat, Hiszpania Rzym-Fiumicino im. Leonarda da Vinci, Włochy LAX, Los Angeles USA Bangkok-Suvarnabhumi, Tajlandia, Paryż-Roissy-Charles de Gaulle, Francja Dżudda w Arabii Saudyjskiej, Londyn Heathrow, Wielka Brytania Madryt-Barajas, Hiszpania Tokio-Haneda, Japonia port lotniczy Dubaj, ZEA.

W czołówce znalazły się zatem zarówno porty ze Starego Kontynentu, jak i Azji, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Północnej.

Najlepsze lotniska dla mniejszego ruchu pasażerskiego

Osobną kategorię stanowią mniejsze lotniska, czyli te obsługujące mniej niż 47,2 mln pasażerów rocznie. Tutaj bezkonkurencyjny okazał się port lotniczy w Düsseldorfie, który zwyciężył również w poprzedniej edycji. Jak podkreślają autorzy zestawienia, jego ogromnym atutem są niemal natychmiastowe kontrole bezpieczeństwa.

Na drugim miejscu znalazł się Zurych, a na trzecim Kopenhaga. W pierwszej dziesiątce tej kategorii znalazły się także Helsinki, Mediolan, Oslo, Monachium, Vancouver, Bruksela i Berlin.

Najnowsza edycja zestawienia przygotowanego przez Consumer Choice Center objęła 60 lotnisk i, podobnie jak w poprzednich latach, podzieliła je na dwie grupy w zależności od liczby obsługiwanych pasażerów. Pod uwagę wzięto m.in. bezpośredni dostęp do metra lub kolei, łatwość przemieszczania się między terminalami, wybór dostępnych linii lotniczych, średni czas opóźnień oraz obecność hotelu na terenie obiektu.