Najlepsze lotniska świata. Europa w ścisłej czołówce
W rankingu "World Consumer Airport Index 2026", oceniającym lotniska pod kątem wygody i jakości obsługi pasażerów, najwyżej wśród największych portów lotniczych świata (obsługujących ponad 47,2 mln podróżnych rocznie) sklasyfikowano Barcelona-El Prat. Hiszpański port wyróżnił się m.in. szeroką ofertą połączeń i przewoźników, a średni czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa wynosi tam zaledwie trzy minuty.
Drugie miejsce przypadło lotnisku Rzym-Fiumicino im. Leonarda da Vinci, a trzecie zajął "LAX", czyli międzynarodowy port lotniczy w Los Angeles.
Od Tokio po Londyn. Oto czołówka największych lotnisk
Pierwsza dziesiątka najlepszych lotnisk:
- Barcelona-El Prat, Hiszpania
- Rzym-Fiumicino im. Leonarda da Vinci, Włochy
- LAX, Los Angeles USA
- Bangkok-Suvarnabhumi, Tajlandia,
- Paryż-Roissy-Charles de Gaulle, Francja
- Dżudda w Arabii Saudyjskiej,
- Londyn Heathrow, Wielka Brytania
- Madryt-Barajas, Hiszpania
- Tokio-Haneda, Japonia
- port lotniczy Dubaj, ZEA.
W czołówce znalazły się zatem zarówno porty ze Starego Kontynentu, jak i Azji, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Północnej.
Najlepsze lotniska dla mniejszego ruchu pasażerskiego
Osobną kategorię stanowią mniejsze lotniska, czyli te obsługujące mniej niż 47,2 mln pasażerów rocznie. Tutaj bezkonkurencyjny okazał się port lotniczy w Düsseldorfie, który zwyciężył również w poprzedniej edycji. Jak podkreślają autorzy zestawienia, jego ogromnym atutem są niemal natychmiastowe kontrole bezpieczeństwa.
Na drugim miejscu znalazł się Zurych, a na trzecim Kopenhaga. W pierwszej dziesiątce tej kategorii znalazły się także Helsinki, Mediolan, Oslo, Monachium, Vancouver, Bruksela i Berlin.
Najnowsza edycja zestawienia przygotowanego przez Consumer Choice Center objęła 60 lotnisk i, podobnie jak w poprzednich latach, podzieliła je na dwie grupy w zależności od liczby obsługiwanych pasażerów. Pod uwagę wzięto m.in. bezpośredni dostęp do metra lub kolei, łatwość przemieszczania się między terminalami, wybór dostępnych linii lotniczych, średni czas opóźnień oraz obecność hotelu na terenie obiektu.