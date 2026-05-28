Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"

|
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Rosną obawy o ceny paliw w wakacje. Komentarze ekspertów i polityków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Aleksandra Ignateva/Shutterstock
Seria incydentów z dronami, powtarzające się alerty dla ludności czy informacje o poderwaniu myśliwców NATO uderzają w branżę turystyczną w Łotwie - podało Latvijas Radio. Szczególnie dotknięte mają być wschodnie regiony kraju.

Według szacunków izby turystycznej Łatgalii, historycznej krainy na wschodzie Łotwy, około 60 procent rezerwacji dokonanych przez turystów zagranicznych zostało anulowanych a jednocześnie liczba rezerwacji turystów krajowych spadła o około 40 procent w porównaniu z podobnym okresem ubiegłego roku. Odwoływane są również imprezy firmowe i wycieczki szkolne.

- Jak tylko dochodzi do jakiegoś incydentu przy wschodniej granicy, turyści od razu anulują pobyt i mówią wprost, że chodzi o drony - powiedziała właścicielka pensjonatu hotelowego w Bołowsku, położonego kilka kilometrów od granicy z Rosją. W maju ubiegłego roku gospodyni miała zarezerwowane już dwie trzecie wakacyjnych terminów, a obecnie zapełnione ma na dwa, trzy tygodnie - podkreślono w reportażu Latvijas Radio z Łatgalii.

Europejska metropolia pod rosyjskimi bombami. Nikt nie chce uciekać
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Europejska metropolia pod rosyjskimi bombami. Nikt nie chce uciekać

Tatiana Serwetnyk

Kwestia bezpieczeństwa narodowego

Według izby turystycznej puste hotele i pensjonaty wpłyną również na kondycję miejscowych producentów, gospodarstwa rolne, gastronomię, firmy transportowe i zatrudnienie w całym regionie.

Stabilność gospodarcza w Łatgalii jest obecnie kwestią bezpieczeństwa narodowego - argumentowano w liście do rządu wystosowanym w maju. Branża domaga się wprowadzenia państwowych instrumentów wsparcia ekonomicznego w celu zapobiegania upadłościom firm, utracie miejsc pracy i załamaniu się gospodarki w regionach wschodnich.

>> Nowy trend w turystyce. Nad Bałtyk i Morze Północne zamiast za granicę

W ostatnich tygodniach regularnie wydawano ostrzeżenia o zagrożeniu przestrzeni powietrznej na wschodzie Łotwy, co skutkowało między innymi przerwaniem trwających egzaminów w szkołach. Jeden z dronów spadł do jeziora, inny zaś uderzył w zbiorniki na terenie magazynu paliwowego, a incydent ten bezpośrednio poprzedził dymisję ministra obrony oraz upadek rządu premier Eviki Siliny.

OGLĄDAJ: Ukraińskie drony, państwa bałtyckie i rosyjskie scenariusze. "To może być komunikat do Zachodu"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
ADHD reportaz w Plusie
Zmagania z impulsywnością i roztargnieniem
TVN24
36 min
pc
Każde ukąszenie może się skończyć chorobą. "Musimy być czujni"
TVN24
36 min
pbc trzustka shutterstock_2471731173
Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
ŁotwaturystykaAtaki dronówDronyPolityka zagraniczna Rosji
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
Z kraju
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
Z kraju
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
temat paliwa
Przecinek zmienił wszystko. Klienci ruszyli na stację
Ze świata
pap_20260522_3XO
To może być pierwszy bilioner na świecie
Łukasz Figielski
Restauracja
Chciała odszkodowania, bo nie podali jej kranówki do posiłku. Jest wyrok
TVN24
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Znalazł w Wiśle kilka ciał. Syna wciąż szuka
WARSZAWA
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Rada Pokoju Trumpa bez funduszy. "Nie wpłynął ani jeden dolar"
Ze świata
Zwabił mężczyznę pod klubem na Mazowieckiej
Zwabił go przy klubie, woził po mieście, próbował okraść
WARSZAWA
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
TVN24
Siedem z nich – cztery samce i trzy samice – otrzymało obroże telemetryczne
Osiem niedźwiedzi pod specjalnym nadzorem
Bieszczady
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski o zatrzymanych: służby nie raz się nimi interesowały
TVN24
Pilne
Co dalej z Ziobrą? Jest zapowiedź Żurka
TVN24
Motolotnia wpadła do rzeki Pilicy
Leciał z córką, zaczepił o linię energetyczną. Motolotnia runęła do rzeki
WARSZAWA
EN_01662405_0088
"Rozejście" Kaczyńskiego i Nawrockiego. Profesor Dudek: jestem zaskoczony, że o tak drobną sprawę
Kropka nad i
Bandar Abbas, Iran
Reuters: USA zaatakowały miasto nad cieśniną Ormuz
TVN24
ropa
Ropa mocno w górę po atakach w Zatoce Perskiej
Rynki
Kremlowskie operacje "pod fałszywą flagą"
We Francji podrzucili świńskie głowy, w Niemczech niszczyli auta. Zleceniodawca ten sam
Gabriela Sieczkowska
36-letni David G. w sądzie w Paryżu
Skandal w paryskich przedszkolach. Co mówią "spójne zeznania" dzieci
TVN24
Ursula von der Leyen
Von der Leyen po rozmowie z Zełenskim. "Ukraina zostanie w pełni włączona w te działania"
TVN24
pap_20260417_0CQ
Mastalerek o Czarnku i decyzji Kaczyńskiego: polityczny absurd
Justyna Sochacka
Przełom w poszukiwaniu uwięzionych osób w jaskini w Laosie
Osuwisko zasypało jaskinię. Po tygodniu odnaleziono ocalałych
METEO
6 min
pc
Wydanie z 27.05.2026
TVN24
58 min
Donald Tusk na sali posiedzeń Sejmu
"On będzie się bił o to stanowisko". Tusk ma dwa duże nazwiska
TVN24
Na Hawajach doszło do zjawiska Lahaina Noon
Przez 10 minut nie ma cienia. Czym jest Lahaina Noon
METEO
Hawana, Kuba
Politico: Pentagon szykuje grunt pod inwazję na Kubę
TVN24
Gorąco w Wielkiej Brytanii
"Małe piekło". Potworny upał w wielu krajach Europy
METEO
imageTitle
Kłóciły się na korcie, po meczu nie podały sobie ręki
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica