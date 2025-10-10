Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Odchylenie fotela za dopłatą. Nowa oferta przewoźnika

shutterstock_2608069097
Ulubione kierunki turystyczne Polaków
Źródło: TVN24
Kanadyjska linia lotnicza WestJet wprowadza nowe opłaty. Pasażerowie nie będą już mogli dowolnie odchylać foteli w samolotach. Będzie to możliwe tylko na specjalnych miejscach za dodatkową opłatą - podał "New York Post".

Linia poinformowała, że modernizuje kabiny w samolotach Boeing 737-8 MAX i 737-800. W ofercie pojawi się "nowoczesne doświadczenie w kabinie" z nowymi opcjami siedzeń. Fotele w klasie ekonomicznej będą miały stały kąt odchylenia, aby "zachować przestrzeń osobistą" pasażerów.

Dodatkowa opłata za odchylenie fotela

"Choć fotele o stałym odchyleniu nie są nowością, to w WestJet pasażerowie będą musieli płacić dodatkowo za możliwość rozłożenia siedzenia" - wyjaśnił "NYP".

Nowe wnętrza samolotów będą miały kabinę Premium z 12 nowymi fotelami, które oferują rozkładane oparcia, duży zagłówek z regulacją w czterech kierunkach oraz ergonomiczne poduszki siedzisk - takie same, jak w samolotach WestJet 787-9 Dreamliner.

W nowej, większej sekcji Extended Comfort w klasie ekonomicznej, mimo braku rozkładanych foteli, 36 miejsc bezpośrednio za kabiną Premium będzie miało więcej miejsca na nogi i zostanie oddzielonych przegrodą kabinową.

Nowa oferta WestJet

- Kabina została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu przyjaznej obsługi WestJet dla każdego budżetu. To odzwierciedlenie naszego zaangażowania w podnoszenie jakości każdego aspektu podróży i spełnianie oczekiwań pasażerów co do szerszej gamy ofert produktowych - przekazała wiceprezes WestJet ds. doświadczeń pasażerów Samantha Taylor, cytowana przez "New York Post".

Dodała, że układ odnowionej kabiny odpowiada różnorodnym preferencjom naszych gości i niezależnie od tego, czy wybiorą fotele Premium z dodatkowymi udogodnieniami i miejscem na nogi, czy tańsze bilety z mniejszą przestrzenią, cieszymy się, że możemy wprowadzić tę gamę produktów dla pasażerów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
lotnisko podrozny shutterstock_2332599155
Wracaj z urlopu! Kto za to zapłaci?
Maja Piotrowska
shutterstock_1987760900
Masz bilet, ale nie polecisz. "Tacy pasażerowie są wygodniejsi do usunięcia"
Maja Piotrowska
shutterstock_2458693189
Tysiące złotych za rysę wielkości szpilki. "To maszynka do zarabiania na turystach"
Maja Piotrowska

Nowy układ foteli pozwoli linii dodać jeden dodatkowy rząd siedzeń w porównaniu do poprzedniego układu, co ostatecznie obniży koszt jednego miejsca.

"Wyobraźnia marketingowców nie przestaje zadziwiać"

Obrońca praw pasażerów lotniczych w rozmowie z kanadyjskim nadawcą CBC stwierdził, że ten krok oznacza pobieranie opłat za funkcję, którą pasażerowie już mieli, a teraz ją stracili.

- Wyobraźnia marketingowców linii lotniczych nigdy nie przestaje mnie zadziwiać: ich zdolność do sprawiania wrażenia, że płacąc więcej, dostajemy więcej. W tej chwili wygląda to tak, jakbyśmy płacili więcej za to, co już mieliśmy - podsumował John Gradek, wykładowca lotnictwa na Uniwersytecie McGill.

OGLĄDAJ: "Niezwykle odważny". W TVN24 wspomnienie profesora Strzembosza
Adam Strzembosz

"Niezwykle odważny". W TVN24 wspomnienie profesora Strzembosza
WYDANIE SPECJALNE

Adam Strzembosz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: "New York Post"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
samolotyKanadaLinie lotniczeTurystykaturystyka
Zobacz także:
Berlin
Niemcy przed Polską w technologicznym wyścigu. "O niebo lepiej"
Tech
Niemowle
Wadliwe artykuły dla niemowląt. Ryzyko zaklinowania, połknięcia
Z kraju
Moskwa, Rosja
Wielkie firmy w Rosji w tarapatach. "Jest to konieczny środek"
Ze świata
Paryż walczy z krótkoterminowym najmem mieszkań
"Bezprecedensowo poważny kryzys". Wezwanie szefa banku centralnego
Ze świata
Prezydent Luiz Inacio Lula da Silva (z prawej) i założyciel Build Your Dreams (BYD) Wang Chuanfu (z lewej)
Pierwsza taka fabryka w regionie. "Będziemy umacniali nasze stosunki z Chinami"
Moto
Kim Dzong Un
Kim Dzong Un: przekształcę ten kraj
Ze świata
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Wyniki losowania Lotto
Pieniądze
Donald Trump
"Nadzwyczajne działania". Trump ratuje sojusznika
Ze świata
Friedrich Merz
Merz: nie może dojść do twardego odcięcia
Moto
shutterstock_2431592007
"Od razu, natychmiast przystąpiliśmy do tych prac". Deklaracja wiceministry po "Debacie" w TVN24+
Z kraju
shutterstock_2528378733
Płoną maszyny za miliony. Winny grzyb
Ze świata
Donald Trump
Trump miał na niego chrapkę. Teraz bije rekordy
Ze świata
Jak głosowała Warszawa?
"Pogrozili nam palcem i teraz patrzą". Pokłosie decyzji agencji
Z kraju
Donald Tusk
Mocny apel do premiera. "Branża jest na krawędzi upadłości"
Z kraju
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
W Koloseum otwarto tajny tunel cesarski
TVN24
shutterstock_2401785327
List do premierów i ministrów. To "niemal gwarantuje porażkę"
Tech
Andrzej Domański w Sejmie
Budżet na przyszły rok. Jest decyzja posłów
Z kraju
shutterstock_2471477927
Prezes NBP: takie pomysły są przeciwko interesowi Polski
Dla pracownika
Elon Musk
Nowe cele Elona Muska
Tech
Adam Glapiński
Glapiński: to byłoby wysoce niewłaściwe
Z kraju
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Centra danych na Bliskim Wschodzie. USA zgadzają się na eksport
Tech
Berlin, Niemcy
"Aktywna emerytura" i auta elektryczne. Porozumienie w Niemczech
Ze świata
shutterstock_2637727779
Microsoft wstrzymuje podwyżki dla części klientów. Polska na liście
Tech
shutterstock_2459938417
Obawy o płatności i benzynę na stacjach. Sankcje USA weszły w życie
Ze świata
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Chiny nagle ograniczają eksport metali ziem rzadkich
Ze świata
shutterstock_2643597827
Przeciw byli Obama i Biden. Trump wraca do kontrowersyjnej inwestycji
Ze świata
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w Sejmie
"To plasuje polską gospodarkę znacznie powyżej strefy euro"
Z kraju
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Liczby są alarmujące. "Patologia"
Z kraju
Belgrad, stolica Serbii shutterstock_2445457061
Nowy podatek. Ma zbliżyć kraj do Unii Europejskiej
Ze świata
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Cena produktu ostro w górę. "Bije historyczne rekordy"
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica