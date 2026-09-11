Tech Władze ostrzegają przed rosyjską ingerencją w wybory Oprac. Jan Sowa |

Tusk o współpracy ze Szwecją: jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: trezordia/Shutterstock

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Agencja Obrony Psychologicznej (MPF) ostrzega przed próbami ingerencji Rosji w wybory do szwedzkiego parlamentu, które odbędą się w niedzielę.

- Musimy zachować czujność, zwłaszcza że nowością przed tegorocznymi wyborami jest wykorzystywanie narzędzi AI. Z naszych badań wynika, że połowa Szwedów obawia się ingerencji z zewnątrz w wybory - podkreślił szef MPF Magnus Hjort.

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Boty i konta miały dzielić

Na początku września MPF poinformowała o wykryciu i likwidacji sieci botów Holiday, wykorzystywanej do wywierania wpływu na szwedzkie społeczeństwo. Obejmowała ona 1200 kont na platformie X. W latach 2025-2026 opublikowały one łącznie 50 tysięcy wpisów, komentarzy i udostępnień.

- Celem Holiday była polaryzacja (...) Boty wchodziły w interakcje ze zwykłymi, autentycznymi użytkownikami platformy X - zaznaczyła Karin Loennheden z MPF.

Agencja oceniła, że sieć kupił podmiot państwowy od firmy z Azji Wschodniej. Sprawę wykryto podczas ćwiczeń sprawdzających odporność szwedzkiego banku centralnego w środowisku cyfrowym. Później ustalono, że ujawnione działania stanowiły część większej sieci.

Jednocześnie w ocenie Hjorta "odporność szwedzkiego społeczeństwa jest wysoka", na co wpływ ma m.in. wysokie zaufanie Szwedów do tradycyjnych mediów, w tym nadawcy publicznego.

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Rosyjskie boty Matrioszka

W sierpniu szwedzka telewizja publiczna SVT informowała o rosyjskiej sieci botów Matrioszka. Z fałszywych kont, głównie na platformie X, publikowano krótkie nagrania oznaczone jako materiały SVT, dziennika "Dagens Nyheter", niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" lub stacji Euronews.

Filmy przedstawiały niepotwierdzone informacje o rzekomym wycieku danych wyborców oraz masowym oddawaniu głosów w cudzym imieniu. Ich autorzy próbowali również dyskredytować premiera Szwecji Ulfa Kristerssona, lidera centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej.

"Nie daj się oszukać"

"Nie daj się oszukać" - to hasło kampanii, jaka jest prowadzona przez Agencję Obrony Psychologicznej, instytucję działającą w okresie zimnej wojny i reaktywowaną po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 r. Przed wyborami przygotowano stronę internetową (www.bliintelurad.se) oraz poradnik w wersji cyfrowej dla wyborców, jak sprawdzić źródło informacji. Szczególny nacisk postawiono na konta na platformach społecznościowych, na grafice pokazano, jak wygląda profil, któremu można zaufać.

Szwedzki nadawca publiczny SVT, przypomniał że grupa Matrioszka jest zaangażowana w szerzenie dezinformacji przed wyborami do krajów związkowych (landów) w Niemczech, a także przed wyborami prezydenckimi we Francji, które odbędą się wiosną 2027 r.

Szwedzi 13 września wybiorą swoich przedstawicieli do jednoizbowego parlamentu Riksdagu, a także rad regionów i gmin. Głosowanie przedterminowe trwa już od 26 sierpnia.