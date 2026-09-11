Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Władze ostrzegają przed rosyjską ingerencją w wybory

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
SZTOKHOLM SZWECJA shutterstock_1175788303
Tusk o współpracy ze Szwecją: jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: trezordia/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Szwedzkie władze ostrzegają przed próbami ingerencji Rosji w niedzielne wybory. Apelują też o czujność i zwracanie uwagę na wykorzystywanie sztucznej inteligencji.

Agencja Obrony Psychologicznej (MPF) ostrzega przed próbami ingerencji Rosji w wybory do szwedzkiego parlamentu, które odbędą się w niedzielę.

- Musimy zachować czujność, zwłaszcza że nowością przed tegorocznymi wyborami jest wykorzystywanie narzędzi AI. Z naszych badań wynika, że połowa Szwedów obawia się ingerencji z zewnątrz w wybory - podkreślił szef MPF Magnus Hjort.

"Spodziewane są ataki na państwa bałtyckie". Polska "nie będzie się wahała"
Dowiedz się więcej:

"Spodziewane są ataki na państwa bałtyckie". Polska "nie będzie się wahała"

jeden na jeden

Boty i konta miały dzielić

Na początku września MPF poinformowała o wykryciu i likwidacji sieci botów Holiday, wykorzystywanej do wywierania wpływu na szwedzkie społeczeństwo. Obejmowała ona 1200 kont na platformie X. W latach 2025-2026 opublikowały one łącznie 50 tysięcy wpisów, komentarzy i udostępnień.

- Celem Holiday była polaryzacja (...) Boty wchodziły w interakcje ze zwykłymi, autentycznymi użytkownikami platformy X - zaznaczyła Karin Loennheden z MPF.

Agencja oceniła, że sieć kupił podmiot państwowy od firmy z Azji Wschodniej. Sprawę wykryto podczas ćwiczeń sprawdzających odporność szwedzkiego banku centralnego w środowisku cyfrowym. Później ustalono, że ujawnione działania stanowiły część większej sieci.

Jednocześnie w ocenie Hjorta "odporność szwedzkiego społeczeństwa jest wysoka", na co wpływ ma m.in. wysokie zaufanie Szwedów do tradycyjnych mediów, w tym nadawcy publicznego.

Tusk: dostałem raport od szefa CIA
Dowiedz się więcej:

Tusk: dostałem raport od szefa CIA

TVN24

Rosyjskie boty Matrioszka

W sierpniu szwedzka telewizja publiczna SVT informowała o rosyjskiej sieci botów Matrioszka. Z fałszywych kont, głównie na platformie X, publikowano krótkie nagrania oznaczone jako materiały SVT, dziennika "Dagens Nyheter", niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" lub stacji Euronews.

Filmy przedstawiały niepotwierdzone informacje o rzekomym wycieku danych wyborców oraz masowym oddawaniu głosów w cudzym imieniu. Ich autorzy próbowali również dyskredytować premiera Szwecji Ulfa Kristerssona, lidera centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej.

Polska "nastawiona na wojnę z Rosją"? Co oznacza wysyłka kart mobilizacyjnych
Dowiedz się więcej:

Polska "nastawiona na wojnę z Rosją"? Co oznacza wysyłka kart mobilizacyjnych

Zuzanna Karczewska

"Nie daj się oszukać"

"Nie daj się oszukać" - to hasło kampanii, jaka jest prowadzona przez Agencję Obrony Psychologicznej, instytucję działającą w okresie zimnej wojny i reaktywowaną po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 r. Przed wyborami przygotowano stronę internetową (www.bliintelurad.se) oraz poradnik w wersji cyfrowej dla wyborców, jak sprawdzić źródło informacji. Szczególny nacisk postawiono na konta na platformach społecznościowych, na grafice pokazano, jak wygląda profil, któremu można zaufać.

Szwedzki nadawca publiczny SVT, przypomniał że grupa Matrioszka jest zaangażowana w szerzenie dezinformacji przed wyborami do krajów związkowych (landów) w Niemczech, a także przed wyborami prezydenckimi we Francji, które odbędą się wiosną 2027 r.

Szwedzi 13 września wybiorą swoich przedstawicieli do jednoizbowego parlamentu Riksdagu, a także rad regionów i gmin. Głosowanie przedterminowe trwa już od 26 sierpnia.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
RosjaDezinformacjaSzwecjaAISztuczna inteligencja
Zobacz także:
Herbata zmniejsza ryzyko jaskry
Ziołowa herbatka wycofana ze sklepów. "Istotne ryzyko dla zdrowia"
Handel
Kolejki na stacjach paliw w ostatni dzień "CPN-u" w Krakowie
"Kolejne bolesne wiadomości dla kierowców". Tyle zapłacimy za paliwo w przyszłym tygodniu
Moto
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Dodatkowe urządzenia przy przejazdach. Ważna zapowiedź ministra
Z kraju
shutterstock_2551060693
Odszedł z giganta i alarmuje. "Zaistnieje ryzyko, że wszyscy możemy wyginąć"
Tech
Donald Tusk
Tusk o polskim Starlinku: to jest wyzwanie, to jest marzenie, ale to nie jest mrzonka
Z kraju
Zbliżenie i wyhodowanie rąk naukowców pracujących nad danymi na laptopie w laboratorium
Jedno z "najpoważniejszych zagrożeń". Niepokojący raport Anthropic
Tech
rurociag shutterstock_322259750
Media: saudyjski ropociąg Wschód-Zachód może być uszkodzony. To nim ropa omija cieśninę Ormuz
Ze świata
shutterstock_1602312478
Poliester zamiast bawełny. UOKiK sprawdził składy ubranek dziecięcych
Handel
Marek Mikuskiewicz (2014)
Odszedł założyciel najstarszej sieci marketów w Polsce
Z kraju
Mateusz Morawiecki
"Mechanizm antyszokowy" Morawieckiego. Ma złagodzić skutki wzrostu cen paliw
Moto
lotto S shutterstock_275295956
Wielka kumulacja w Lotto. Ponownie nikt nie trafił szóstki
Z kraju
pap_20240529_3D6
Terminal LPG na Podlasiu w obcych rękach. Kto wiedział i nic nie powiedział
Z kraju
warszawa zachodnia tory kolej shutterstock_2636348331
Wiceminister o proteście: cała układanka posypie się w godzinach porannych
Z kraju
magazyn sztuczna inteligencja
Zadłużają się, by rozwijać AI. Ekspert wskazuje nowe ryzyko
Tech
iran góry zagros shutterstock_2219822417
Nad czym pracuje Iran? "Obiekt niedostępny i odporny na ataki"
Ze świata
Sam Altman
OpenAI poza kontrolą. Sam Altman ma złożyć wyjaśnienia
Tech
zloto nbp
Ile Polska ma złota? Glapiński o najnowszych zakupach
Z kraju
Europejski Bank Centralny EBC
EBC podjął decyzję. "Gospodarka okazała się odporna"
Ze świata
Donald Tusk
Tusk "przeprasza z brutalne słowa" w sprawie cen prądu
TVN24
Fabryka Volkswagena
Drastyczne cięcia w Volkswagenie. Nawet kilkanaście miliardów euro
Moto
Ryanair samolot pokład
Ryanair ostrzega pasażerów. Linie lotnicze szykują się na trudny okres
Ze świata
Sokolniki Suche - wypadek pociągu
Rząd reaguje na katastrofę. Lista zmian
Prawo
Posiedzenie rządu w Warszawie - 14 lipca
Presja na rząd rośnie. "Nieważne, czy w budżecie będą środki"
Moto
Sam Altman
Bezpieczeństwo priorytetem. OpenAI apeluje o regulacje
Tech
BANKOMAT
Obowiązkowe nagrania z bankomatów i kary za zasłanianie twarzy
Prawo
Apple
Apple stawia na składany telefon. Pierwszy sprawdzian nowego szefa
Tech
shutterstock_2545539793
Kredyty frankowe. TSUE zabrał głos w sprawie rozliczeń
Z kraju
Donald Trump
Rynek reaguje na słowa Trumpa. "Desperacko próbuje"
Ze świata
zwrot maszyna kaucja shutterstock_2741492911
System kaucyjny do zmiany. Ministra podała termin
Z kraju
Madryt, Hiszpania - 19 września 2019: Panorama Madrytu. Ul. Gran Via.
Zmora europejskich miast. Nowy plan Brukseli
Nieruchomości
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica