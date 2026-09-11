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Z kraju

Dodatkowe urządzenia przy przejazdach. Ważna zapowiedź ministra

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Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Piotr Malepszak: rząd szykuje zaostrzenie przepisów dla kierowców wjeżdżających na wjazd kolejowy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PKP PLK
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Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że rząd będzie intensywnie pracował nad inwestycjami poprawiającymi bezpieczeństwo na przejazdach drogowo-kolejowych. Chodzi między innymi o montowanie dodatkowych urządzeń.

W piątek w południe przedstawiciele związku zawodowego zrzeszającego maszynistów poinformowali o zakończeniu protestu, który polegał na tym, że pociągi na przejazdach kolejowo-drogowych zwalniały do 20 km/h.

Minister o proteście

Klimczak podczas piątkowej konferencji podkreślił, że akcja miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej, przede wszystkim kierowców na to, iż "przejazd drogowo-kolejowy jest newralgicznym punktem na mapie i drodze każdego kierowcy".

- Nieuwaga, brak rozsądku może spowodować katastrofę w ruchu lądowym, może spowodować śmierć osób. Dlatego Związek Zawodowy Maszynistów postanowił zainicjować akcję, która dzisiaj dotknęła bardzo wielu pasażerów, dotknęła organizację ruchu kolejowego - powiedział Klimczak.

Klimczak zapowiada inwestycje

Przypomniał, że zadeklarował przystąpienie do pilnych prac legislacyjnych w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach. Chodzi m.in. o możliwość utraty prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy, kiedy zapalone jest czerwone światło.

- Oprócz zmiany przepisów, jako rząd, jako ministerstwo deklarujemy jeszcze bardziej intensywne prace w kierunku inwestycji na przejazdach drogowo-kolejowych. Będziemy je zabezpieczać w dodatkowe urządzenia - zapowiedział minister.

Przypomniał, że od początku tej kadencji ponad 800 miejsc na kolejowej mapie Polski jest wyposażonych w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ministerstwo InfrastrukturyDariusz KlimczakpociągiPrzejazd kolejowy
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