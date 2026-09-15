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Tech

Wicepremier nie ma wątpliwości. "Trzeba nałożyć chomąto"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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W pierwszym rzędzie: Władysław Kosiniak-Kamysz (L), Krzysztof Gawkowski (C) oraz Barbara Nowacka (P), w drugim rzędzie: Andrzej Domański (L) oraz Dariusz Klimczak (P), w trzecim rzędzie Tomasz Siemoniak (L)
Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
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Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wypowiedział się na temat regulacji i kar nakładanych na tak zwane big techy oraz platformy społecznościowe. Jego zdaniem internet "został zatruty" między innymi patostreamingiem.

- Na platformy cyfrowe trzeba nałożyć chomąto. Big techy jadą bez trzymanki. Jak lejce popuścisz, to oni nie tylko najmłodszych, ale też najstarszych zaprowadzą na manowce - powiedział we wtorek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, postulując nałożenie na big techy kar i regulacji.

Szef resortu cyfryzacji wziął we wtorek w Warszawie udział w XX Konferencji "Safer Internet. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online", organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i NASK - Państwowy Instytut Badawczy.

Na wstępie Gawkowski podkreślił, że internet "został zatruty" m.in. patostreamingiem (od sierpnia tego roku uznawanym za przestępstwo), który zachęcał młodych ludzi m.in. do samookaleczeń i samobójstw. Za te działania, zdaniem wicepremiera, platformy powinny ponieść odpowiedzialność i zapłacić karę.

Nowacka o big techach

Podobne zdanie wyraziła minister edukacji Barbara Nowacka. Według niej pojedyncze państwo ma ograniczone możliwości w starciu z gigantami technologicznymi, dlatego skuteczne i całościowe działania regulacyjne musi podjąć silna wspólnota europejska.

Podkreśliła, że choć bezpieczeństwo fizyczne (offline) w ciągu ostatnich 20 lat znacznie się poprawiło, to w internecie dzieci mierzą się z przemocą, hejtem, wykluczeniem, pornografią, nienawiścią, agresją i zachętą do terroryzmu.

Pomóc w walce z tymi zagrożeniami mogą ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych oraz obowiązkowa od 1 września edukacja zdrowotna, której komponentem jest higiena cyfrowa.

Jak koncerny tytoniowe

Podczas otwarcia konferencji głos zabrał dyrektor NASK Radosław Nielek, który przypomniał, że Meta (właściciel takich platform jak m.in. Facebook i Instagram oraz komunikatora WhatsApp) zapłaci w Stanach Zjednoczonych 17 mld dolarów w ramach ugody dotyczącej zarzutów o tworzenie mechanizmów uzależniających dzieci. Kwota ta, choć ogromna, stanowi zaledwie 5 proc. zysków firmy z reklam z ostatnich 10 lat.

Pieniądze te mają zostać wypłacone w USA, dlatego Nielek zaapelował do Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich, żeby wymogły równe traktowanie.

- Kolejne 17 miliardów powinno trafić do Europy na projekty i programy pomagające dzieciom, które odczuwają negatywne skutki uzależnień - stwierdził.

- Koncerny takie jak Meta są w zasadzie - użyję tego sformułowania - koncernami tytoniowymi XXI wieku. I tak jak koncerny tytoniowe, państwa i organizacje międzynarodowe, jak Unia Europejska, powinny je traktować, rozliczać i obciążać kosztami związanymi ze szkodami, które wywołały - dodał.

Konferencja "Safer Internet" odbywa się po raz 20. W panelach dyskusyjnych i wykładach z udziałem ekspertów - m.in. prof. UAM dr. hab. Jacka Pyżalskiego, Nielsa Van Paemela, Łukasza Wojtasika, Ewy Domańskiej i prof. dr hab. Ireny Pospiszyl - można uczestniczyć zarówno stacjonarnie, jak i online.

Źródło: PAP
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaKrzysztof Gawkowskiministerstwo cyfryzacjiBarbara NowackaMeta
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