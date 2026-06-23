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Tesla wjechała w dom. "Specjalne śledztwo"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Tesla
Protesty wobec działalności Elona Muska pod salonem Tesli
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Amerykański regulator wszczął specjalne dochodzenie po śmiertelnym wypadku Tesli w Teksasie. Kierowca Modelu 3 miał powiedzieć policji, że w chwili zdarzenia korzystał z systemu automatycznego wspomagania jazdy.

Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czyli NHTSA, wszczęła formalne dochodzenie. Do zdarzenia doszło 19 czerwca w Teksasie. Tesla Model 3 zjechała z drogi i uderzyła w dom.

- NHTSA wszczyna specjalne śledztwo w sprawie tego wypadku - przekazał rzecznik agencji.

Przedstawiciel Tesli, należącej do Elona Muska, nie odpowiedział na prośbę o komentarz w sprawie wypadku ani prowadzonego dochodzenia - podał portal stacji BBC.

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Tesla wjechała w dom w Teksasie

Do tragedii doszło około godziny 20.00 czasu lokalnego w piątek. Jak wynika z raportu policji, kierowca Tesli Modelu 3 "nie utrzymał pojazdu na jednym pasie, zjechał z jezdni i uderzył w budynek mieszkalny".

Sierżant Alex Turman z biura szeryfa hrabstwa Harris przekazał lokalnym mediom w noc wypadku, że pojazd "nie skręcił w prawo na skrzyżowaniu i z dużą prędkością uderzył bezpośrednio w dom".

W budynku znajdowała się 76-letnia kobieta. Została uderzona w wyniku wypadku i przewieziona do szpitala, ale zmarła z powodu odniesionych obrażeń. W rozmowie z lokalną stacją CBS jej córka powiedziała, że odnalazła matkę w domu po zderzeniu.

W domu przebywali także córka kobiety, jej zięć oraz troje dzieci. Kierowca Tesli również trafił do szpitala i według policji, współpracuje ze śledczymi.

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Kierowca twierdził, że korzystał z automatycznego systemu

Policja nie wskazała, co spowodowało, że samochód zjechał z drogi i uderzył w dom. Według funkcjonariuszy kierowca nie był pod wpływem alkoholu. Jednym z badanych wątków jest jednak jego twierdzenie, że w chwili wypadku auto poruszało się z użyciem systemu automatycznego wspomagania jazdy.

- Nadal oceniamy, co spowodowało, że samochód nie wytracił prędkości tuż przed tym wypadkiem - powiedział sierżant Turman.

Specjalne śledztwo NHTSA jest najbardziej "dogłębną i szczegółową" formą postępowania i jest prowadzone niezależnie od lokalnego śledztwa policyjnego - podała agencja.

Takie dochodzenia często dotyczą nowych technologii stosowanych w pojazdach. NHTSA zbiera w ten sposób dane o wypadkach, które mogą być później wykorzystane do poprawy bezpieczeństwa samochodów. Samo postępowanie nie ma na celu natychmiastowego ukarania producenta, ale może doprowadzić do akcji serwisowych lub innych działań.

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Technologia Tesli pod rosnącą presją

Tesla określa swoją technologię automatycznego prowadzenia jako "full self-driving (assisted)" - czyli w pełni autonomiczny, choć pod nadzorem, z pomocą człowieka. System był krytykowany jako mylący co do swoich możliwości. Wcześniej w tym roku NHTSA rozszerzyła dochodzenie dotyczące tej technologii w związku z jej potencjalnie słabym działaniem w trudnych warunkach pogodowych.

W ubiegłym tygodniu demokratyczni senatorowie Edward Markey i Richard Blumenthal wysłali do NHTSA list, w którym domagali się zbadania technologii Full Self-Driving Tesli pod kątem ryzyka dla bezpieczeństwa.

"Tesla twierdziła, że jej technologia FSD jest bezpieczniejsza niż jazda człowieka, ale te twierdzenia opierają się na wprowadzającej w błąd analizie danych, takiej jak porównywanie niepodobnych skutków wypadków, porównywanie nowych pojazdów z całą flotą pojazdów w USA oraz poleganie na niepełnych danych o wypadkach" - napisali senatorowie.

Politycy wezwali również agencję, by wymagała od firm wykorzystujących technologie autonomicznej jazdy przekazywania większej liczby informacji.

Nie tylko Tesla rozwija tego typu rozwiązania. Samochody działające bez kierowcy testują i obsługują także między innymi Google, włWaymo, oraz Uber. Waymo niedawno wycofało z użytku tysiące swoich aut w Teksasie z powodu problemów z unikaniem zalanych dróg.

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Źródło: BBC
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Tagi:
TeslaElon MuskMotoryzacjaTeksasUSAsamochody
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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