"Twoja paczka oczekuje". Ostrzeżenie przed oszustami

Jak podkreślił cytowany w komunikacie dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów Poczty Polskiej Krzysztof Romasz, to klasyczny przykład "spoofingu zaufania", w którym wykorzystywane jest przyzwyczajenie użytkowników do komunikatów o przesyłkach.
"Dzięki szybkim zgłoszeniom i współpracy z innymi podmiotami jesteśmy w stanie blokować takie strony i ograniczać zasięg kampanii wyłudzeń, ale to zawsze indywidualny użytkownik jest pierwszą linią obrony" - zaznaczył.
Oszuści podszywają się pod Pocztę Polską
Fałszywe wiadomości mają tytuł "Twoja paczka oczekuje" i zawierają link do strony łudząco podobnej do serwisu Poczty Polskiej. Adresy takich stron są umieszczane na liście ostrzeżeń CERT Polska.
Spółka apeluje o ostrożność i przypomina, że nigdy nie wysyła linków do pobierania etykiet przesyłek ani nie żąda opłat przez e-mail. W przypadku podejrzanych wiadomości zaleca się przesłanie ich do zespołu CERT Poczty Polskiej.
Poczta Polska to narodowy operator dostarczający listy, paczki, emerytury i przekazy pieniężne mieszkańcom Polski. Działa też na rynku usług komunikacyjnych i logistycznych. Firma zatrudnia 51 tys. pracowników, posiada 7,6 tys. placówek w kraju. Dostarcza 800 milionów listów i 80 milionów paczek rocznie.
Inne kampanie oszustów
Niedawno Ministerstwo Finansów ostrzegało przed fałszywymi e-mailami podszywającymi się pod Krajową Administrację Skarbową, w których cyberprzestępcy informowali o fikcyjnych kontrolach podatkowych.
"Wiadomości zachęcają do kliknięcia w niebezpieczne linki lub załączniki. Po kliknięciu w link użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. Jest to próba wyłudzenia informacji" - ostrzegał resort.
Informowaliśmy też o cyberprzestępcach podszywających się pod sieć Play. Oszuści w wiadomościach informują o rzekomej możliwości otrzymania zwrotu środków. W rzeczywistości przesłany email zawiera link kierujący na niebezpieczną stronę, wyłudzającą loginy, hasła, a także informacje o kartach płatniczych.
Autorka/Autor: BC/dap
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock