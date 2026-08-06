Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Kolejny model AI wymknął się spod kontroli. Meta zgłasza incydent

|
Mark Zuckerberg
Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: FotoField/Shutterstock
Koncern Meta poinformował, że jeden z jego modeli sztucznej inteligencji miał uzyskać dostęp do internetu i przełamać zabezpieczenia innej platformy. To kolejny tego typu incydent w ostatnim czasie z udziałem modeli wydawanych przez największych producentów AI. Wcześniej podobne zdarzenia opisywały Anthropic i OpenAI.

Naruszenia w przypadku koncernu Meta oraz firmy Anthropic wynikały z błędów konfiguracji, które nieumyślnie przyznały ich modelom dostęp do internetu. Z kolei w przypadku OpenAI agent AI podczas testów hakerskich samodzielnie wykorzystał nieznaną wcześniej lukę, aby przedostać się do sieci. Incydenty te potęgują obawy, że zaawansowane systemy AI mogą stwarzać nowe zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa.

Incydent z udziałem Llama AI

Meta przekazała, że bada incydent, w którym błąd konfiguracyjny popełniony przez firmę Irregular - zewnętrznego audytora prowadzącego testy na zlecenie koncernu - przypadkowo przyznał jednemu z modeli dostęp do internetu w trakcie badania. Model "wykorzystał lukę w zabezpieczeniach zewnętrznej usługi w sposób zbliżony do incydentów zgłaszanych wcześniej przez inne firmy" - podała Meta w oświadczeniu.

>>> AI wymknęła się spod kontroli. Nowy incydent

Serwis The Information podał, że sprawa dotyczyła modelu Muse Spark 1.1, który Meta reklamuje jako swoje najbardziej zaawansowane narzędzie do programowania i autonomicznego wykonywania zadań. Według portalu model przełamał zabezpieczenia nie wskazanej przez koncern firmy i "zmodyfikował jej środowisko wewnętrzne".

Rzecznik firmy Irregular powiedział agencji Reuters, że chodziło o "dokładnie ten sam problem ze środowiskiem testowym, który w ubiegłym tygodniu ujawnił Anthropic" i że akcja ta nie wiązała się z "ucieczką z piaskownicy ani ze skomplikowanym atakiem cybernetycznym". "Ucieczka z piaskownicy" (z ang. sandbox escape) oznacza krytyczny błąd bezpieczeństwa.

"Obecnie problem został w pełni rozwiązany. Irregular przygotowuje raport techniczny (white paper), aby podzielić się dobrymi praktykami w zakresie izolowania środowisk i bezpiecznego prowadzenia testów cyberbezpieczeństwa" - przekazało Irregular.

Nowe wymogi nie obejmą modelu Meta

Niedawne zdarzenia z udziałem najpotężniejszych modeli AI na amerykańskim rynku wywołały zaniepokojenie wśród amerykańskich ustawodawców, którzy zastanawiają się, czy coraz bardziej zaawansowane modele AI nie zostaną wykorzystane do przeprowadzania lub ułatwiania ataków hakerskich - podaje Reuters.

Giganci wezwani do Białego Domu. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa
Dowiedz się więcej:

Giganci wezwani do Białego Domu. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa

Grupa prokuratorów generalnych z ramienia republikanów zwróciła się do OpenAI o zabezpieczenie dokumentacji mogącej mieć związek z niedawnym incydentem. OpenAI zadeklarowało, że traktuje ten wniosek poważnie i opublikuje raport techniczny ze zdarzenia.

Wcześniej w tym tygodniu Biały Dom zaprosił liderów sektora - w tym Meta, Anthropic, OpenAI oraz Google - na spotkanie z urzędnikami, by omówić świeżo sfinalizowane, dobrowolne ramy testów cyberbezpieczeństwa dla zaawansowanych modeli AI. Jak donosi Reuters, administracja Trumpa omówiła z przedstawicielami branży niepublikowane dotąd zasady testowania oraz poinformowała producentów AI, że modele typu open-weight (z publicznie dostępnymi wagami, czyli współczynnikami liczbowymi, które powstają w procesie uczenia), takie jak Llama od Mety czy Nemotron od Nvidii, nie będą podlegać planowanym, dobrowolnym procedurom weryfikacji bezpieczeństwa.

Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
Nawrocki Czarno na białym
Premiera"Żenada, co on wyprawia". Pojechaliśmy w rodzinne strony Karola Nawrockiego
TVN24
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Udostępnij:
Tagi:
AISztuczna inteligencjaMeta
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Konsekwencje "Dnia Wyzwolenia" Trumpa. Zwrócili 100 miliardów
Ze świata
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Nie odróżniali tekstów AI od tych napisanych przez ludzi. Wyniki nowego badania
Tech
Lotnisko Lipsk/Halle
Dron na lotnisku "nie był dziełem amatorów". Pierwsze ustalenia
Ze świata
mobywatel - daily_creativity shutterstock_2673563167
Ważna aktualizacja mObywatela i problemy. Zgłoszenia użytkowników
Z kraju
Kopalino
Amerykanie przejmują plac budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej
"FAKTY"
Jamie Dimon
Zagrożenie naszych czasów. Prezes wielkiego banku apeluje
Tech
FpF Domański
Domański: nie zapadła decyzja, deklaracja nie padła
Z kraju
Lotnisko w Barcelonie
"Poważne pogorszenie" bezpieczeństwa pracy. Strajk na lotnisku w Barcelonie
Turystyka
zloto shutterstock_1917921278
Złoto za pięć tysięcy dolarów? Analitycy przewidują wyraźny wzrost cen
Rynki
shutterstock_2758287253
Ropa to nie wszystko. Ten składnik najmocniej podbija ceny paliw
Z kraju
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Drenaż portfeli kierowców. Nowy rekord
Z kraju
Słowenia, elektrownia jądrowa
Pierwszy raz od ponad dwóch dekad. Upał uderza w elektrownię atomową
Ze świata
Urna
AI może zmienić oblicze wyborów
Tech
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Gigant sprzedany. Drugie największe przejęcie w historii
Tech
Xi Jinping i Donald Trump w Pekinie, 14 maja 2026 roku
Chiny wprowadzają sankcje odwetowe przeciwko USA. "Nie mamy innego wyjścia"
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Rakieta Muska uderzyła w Księżyc. Firma pokazała wyniki, akcje zanurkowały
Tech
pap_20260313_09U
Ceny paliw niepokoją rząd. Możliwa ulga dla kierowców
Z kraju
prad shutterstock_2646359747
Przez upały może zabraknąć prądu? Tusk zabiera głos
Z kraju
telefon szpieg hacker
AI stworzyła fałszywe tożsamości i kontaktowała się z ludźmi
Tech
Donald Tusk
"Gorący apel" Tuska: bardzo was proszę
Z kraju
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Przełom w sprawie cieśniny Ormuz? Trump złożył deklarację
Ze świata
portfel pieniądze
Prawdziwe zarobki Polaków. GUS pokazał nowe dane
Dla pracownika
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Kara dla producenta Oleju Kujawskiego. Wzorce umów niezgodne z prawem
Z kraju
ludzie ulica przejscie warszawa
Polacy płacą, państwo wydaje. Przede wszystkim na emerytury
Z kraju
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Niespodziewany zwrot na rynku mieszkań. Deweloperzy hamują
Nieruchomości
roboty praca
Dekada zamiast stu lat. Bank Światowy: tej szansy nie można przegapić
Tech
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Jeff Bezos
Potężny ruch Bezosa. Pakiet wart ponad cztery miliardy dolarów
Ze świata
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Domański: to efekt rosnącego zaufania do Polski
Rynki
shutterstock_2301900257
Nowe wytyczne dla salonów kosmetycznych. GIS zaostrza zasady
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica