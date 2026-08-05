Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Kolejna europejska elektrownia ogranicza pracę. Sawa za płytka i za gorąca

|
Słowenia, elektrownia jądrowa
Jakub Wiech o problemach elektrowni na Węgrzech i w Rumunii z powodu niskiego poziomu wód
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: C2070 Rolf Haid/PAP/EPA
Elektrownia atomowa w Krszko na wschodzie Słowenii - będąca jedynym tego typu obiektem w kraju - poinformowała, że zmniejsza produkcje do 80 procent mocy. Powodem jest niski poziom i wysoka temperatura wody w rzece Sawa.

Redukcja mocy rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, praca siłowni będzie dalej ograniczana - przekazano w komunikacie na stronie elektrowni. Przypomniano, że ostatni raz z powodu niskiego poziomu Sawy pracę elektrowni ograniczono w 2003 r. na 90 dni.

Słowenia, elektrownia jądrowa
Słowenia, elektrownia jądrowa
Źródło zdjęcia: C2070 Rolf Haid/PAP/EPA

Działająca od 1983 r. elektrownia w Krszko ma jeden reaktor o mocy 696 MW i pokrywa ok. 25 proc. zapotrzebowania na prąd w Słowenii i 15 proc. w Chorwacji.

Europejskie elektrownie ograniczają pracę

Z powodu niskiego poziomu w Dunaju, do którego wpływa Sawa, już wcześniej ograniczono pracę elektrowni jądrowych na Węgrzech i w Rumunii.

W jedynej węgierskiej elektrowni atomowej w Paksu działa obecnie tylko jeden z czterech bloków. W elektrowni w rumuńskiej Cernavodzie również pracuje tylko jeden z dwóch reaktorów.

Premier Węgier Peter Magyar ostrzegł, że dalszy spadek poziomu Dunaju nadal stwarza ryzyko całkowitego wstrzymania pracy elektrowni i zaapelował do mieszkańców o ograniczenie zużycia energii w godzinach wieczornego szczytu.

W Rumunii w poniedziałek armia prowadziła detonacje na Dunaju, które miały zwiększyć dopływ wody do położonej na wschodzie kraju elektrowni, która jest również jedyną siłownią jądrową w kraju.

Podobna sytuacja ma miejsce w Polsce, gdzie wywołany suszą i upałami niski stan wody w Wiśle zmusił elektrownie w Kozienicach i Połańcu do ograniczenia pracy.

Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu Wisły
Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu Wisły
Źródło zdjęcia: ENEA
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
Nawrocki Czarno na białym
Premiera"Żenada, co on wyprawia". Pojechaliśmy w rodzinne strony Karola Nawrockiego
TVN24
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
36 min
pc
Każde ukąszenie może się skończyć chorobą. "Musimy być czujni"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
SłoweniaEnergetyka atomowaUpałOcieplenie klimatu
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Nowy rekord na stacjach
Z kraju
2026-08-05T101725Z_1_LWD338105082026RP1_RTRWNEV_C_3381-GERMANY-SECURITY-AIRPORT-DHL-0020
Ładunek wybuchowy na lotnisku. Prokuratura wszczyna śledztwo
Ze świata
Urna
AI może zmienić oblicze wyborów
Tech
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Gigant sprzedany. Drugie największe przejęcie na rynku
Tech
Xi Jinping i Donald Trump w Pekinie, 14 maja 2026 roku
Chiny wprowadzają sankcje odwetowe przeciwko USA. "Nie mamy innego wyjścia"
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Rakieta Muska uderzyła w Księżyc. Firma pokazała wyniki, akcje zanurkowały
Tech
pap_20260313_09U
Ceny paliw niepokoją rząd. Możliwa ulga dla kierowców
Z kraju
prad shutterstock_2646359747
Przez upały może zabraknąć prądu? Tusk zabiera głos
Z kraju
telefon szpieg hacker
AI stworzyła fałszywe tożsamości i kontaktowała się z ludźmi
Tech
mobywatel - daily_creativity shutterstock_2673563167
Dziś upływa ważny termin w mObywatelu
Z kraju
Donald Tusk
"Gorący apel" Tuska: bardzo was proszę
Z kraju
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Przełom w sprawie cieśniny Ormuz? Trump złożył deklarację
Ze świata
portfel pieniądze
Prawdziwe zarobki Polaków. GUS pokazał nowe dane
Dla pracownika
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Kara dla producenta Oleju Kujawskiego. Wzorce umów niezgodne z prawem
Z kraju
ludzie ulica przejscie warszawa
Polacy płacą, państwo wydaje. Przede wszystkim na emerytury
Z kraju
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Niespodziewany zwrot na rynku mieszkań. Deweloperzy hamują
Nieruchomości
roboty praca
Dekada zamiast stu lat. Bank Światowy: tej szansy nie można przegapić
Tech
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Jeff Bezos
Potężny ruch Bezosa. Pakiet wart ponad cztery miliardy dolarów
Ze świata
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Domański: to efekt rosnącego zaufania do Polski
Rynki
shutterstock_2301900257
Nowe wytyczne dla salonów kosmetycznych. GIS zaostrza zasady
Z kraju
shutterstock_1967218609 (1)
Apple chce sądowego zakazu dla OpenAI
Tech
shutterstock_2492496585
Młodzi rolnicy ruszyli po pieniądze. Resort podał dane
Z kraju
shutterstock_2063099147
Cios w ukraińską gospodarkę. Rosyjskie ataki wstrzymują biznes
Ze świata
Elektrownia Kozienice - Blok B11
Elektrownie ograniczają pracę. "Jest się czym martwić"
Z kraju
Sklep Żabka
Żabka potwierdza atak hakerów. Wykradzione dane chcą sprzedać
Tech
Węgry. Elektrownia jądrowa w Paks
Węgry pod presją. Jeszcze kilka dni niepewności wokół elektrowni
Ze świata
shein
Shein szykuje się do debiutu. W grze miliardy dolarów
Ze świata
krakow osiedle bloki mieszkania shutterstock_2274334123
Prawie 430 milionów z unijnych środków na mieszkania. Podpisano porozumienie
Nieruchomości
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Najbardziej atrakcyjne miasta na świecie. Oto zwycięska dziesiątka
Turystyka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica