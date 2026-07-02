Tech Straty liczone w setkach milionów. Korea Północna na czele Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP / EPA / EKATERINA SHTUKINA / SPUTNIK /GOVERNMENT PRESS SERVICE / POOL

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Raport amerykańskiej firmy TRM Labs, specjalizującej się w analizie blockchaina i śledzeniu przestępstw kryptowalutowych, prezentuje szczegółowy obraz bezpieczeństwa w sektorze zdecentralizowanych finansów w pierwszej połowie 2026 roku.

Liczba odnotowanych ataków była najwyższa w historii, a ich łączna wartość finansowa spadła w porównaniu z rokiem poprzednim.

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Więcej ataków, mniej strat

W analizowanym okresie zarejestrowano 207 incydentów, w wyniku których skradziono 972 mln dolarów. To mniej niż połowa z 2,3 mld dolarów utraconych w pierwszej połowie 2025 roku. Jednocześnie liczba ataków wzrosła ponad dwukrotnie - z 83 do 207 przypadków.

Najczęściej wykorzystywanym wektorem ataku były błędy w tak zwanych smart kontraktach - dotyczyły one aż 125 spośród wszystkich incydentów. Smart kontrakty to programy działające w sieci blockchain, które automatycznie realizują zapisy umów. Ich podatność na błędy w kodzie wciąż stanowi jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa całego ekosystemu.

Z kolei DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, to system usług finansowych oparty na blockchainie i smart kontraktach, umożliwiający m.in. zaciąganie pożyczek, handel kryptowalutami czy inwestowanie - bez pośrednictwa instytucji finansowych.

Korea Północna na czele

Największe straty finansowe nadal generują ataki powiązane z Koreą Północną. Według raportu odpowiadają one za około 643 mln dolarów, czyli 66 proc. wszystkich skradzionych środków w pierwszej połowie 2026 roku. Choć to znacznie mniej niż 1,7 mld dolarów rok wcześniej, Korea Północna pozostaje głównym źródłem strat w sektorze DeFi.

Autorzy raportu zauważają, że cyberprzestępcy coraz częściej łączą różne techniki manipulacji w ramach jednego ataku, zamiast wykorzystywać pojedyncze luki. Choć liczba incydentów rośnie, nie przekłada się to bezpośrednio na skalę strat finansowych.

TRM Labs podkreśla, że rekordowa liczba ataków nie oznacza rekordowych strat - ich wartość była znacznie niższa niż w 2025 roku, głównie z powodu braku spektakularnych kradzieży.

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