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Wielka transakcja na rynku AI

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Nvidia potwierdziła, że kupuje Hugging Face. Producent procesorów graficznych przejmie popularną platformę AI za 12,9 miliarda dolarów.

Szef Hugging Face Clement Delangue przekazał CNBC, że latem sam zwrócił się do Jensena Huanga w sprawie możliwej transakcji. - Kilka tygodni później jesteśmy tu, gdzie jesteśmy - powiedział.

Delangue wyjaśnił, że firma potrzebowała większych zasobów, aby dalej rozwijać swoją platformę oraz otwarte modele sztucznej inteligencji.

- Jak sądzę, latem zdaliśmy sobie sprawę, że Hugging Face i ogólnie AI o otwartym kodzie znalazły się w punkcie zwrotnym oraz potrzebują więcej zasobów, większej skali i widoczności - mówił.

Według Delangue'a Nvidia była idealnym miejscem dla Hugging Face. Rozmowy przebiegły szybko i zakończyły się porozumieniem.

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Hugging Face ma pozostać otwartą platformą

Informacje o możliwym przejęciu pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Jako pierwszy podał je serwis The Information.

Jensen Huang zapewnił we wpisie na blogu firmy, że Hugging Face pozostanie otwartą platformą dla całego ekosystemu sztucznej inteligencji.

"Razem zwiększymy skalę platformy Hugging Face, wzmocnimy jej infrastrukturę i rozszerzymy dostęp do AI dla programistów oraz instytucji na całym świecie" - napisał szef Nvidii.

Huang odniósł się również do inicjatywy Delangue'a, który jako pierwszy zaproponował rozmowy o transakcji.

- To dla mnie zaszczyt, że Clem zwrócił się do mnie, gdy zastanawiał się nad kolejnym rozdziałem w historii Hugging Face, i uznał, że Nvidia będzie świetnym miejscem dla firmy, jej klientów oraz przyszłości otwartych modeli - dodał.

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Drugie największe przejęcie

Zakup Hugging Face będzie drugą największą transakcją w historii Nvidii. Większy był jedynie zakup aktywów producenta układów Groq za 20 miliardów dolarów, sfinalizowany w grudniu.

Wcześniej największą transakcją Nvidii było przejęcie izraelskiego producenta układów Mellanox za prawie siedem miliardów dolarów w 2019 roku.

Nvidia stała się najcenniejszą spółką świata dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu na procesory graficzne, które napędziły rozwój generatywnej sztucznej inteligencji. Przejęcie Hugging Face pokazuje, że firma chce rozwijać działalność również poza rynkiem sprzętu.

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Incydent związany z Hugging Face

O firmie Hugging Face zrobiło się niedawno głośno z powodu incydentu, który wywołał obawy związane z szybkim rozwojem zaawansowanej sztucznej inteligencji oraz narzędzi wykorzystywanych w cyberbezpieczeństwie.

Delangue jako przyczynę ataku ze strony AI wskazał błędy popełnione podczas prac inżynieryjnych. Powiedział również, że do rozwiązania problemu firma wykorzystała chiński otwarty model w wersji przygotowanej przez Nvidię - opisał portal stacji CNBC.

Źródło: CNBC
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Tagi:
NvidiaHugging FaceAISztuczna inteligencja
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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