Nvidia debiutuje na rynku komputerów osobistych. "Rewolucja"
Chip RTX Spark został zaprezentowany w poniedziałek przez szefa Nvidii Jensena Huanga tuż przed otwarciem targów technologicznych Computex w Tajpej na Tajwanie.
"Nowy superchip"
Układ oparty na sztucznej inteligencji będzie stosowany w nowej linii komputerów PC z systemem Windows produkowanych przez Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus i MSI. Mają one trafić do sprzedaży jesienią, a wkrótce potem pojawią się modele firm Acer i Gigabyte.
- Ta rewolucja w dziedzinie komputerów ma równie duże znaczenie, co przekształcenie telefonu w urządzenie, które znamy obecnie jako smartfon - powiedział Jensen Huang.
Jak poinformowano na stronie internetowej Nvidii, RTX Spark to "nowy superchip... na erę osobistych agentów AI - oferujący nową klasę komputerów, które z roli narzędzia przechodzą do roli partnera w zespole".
Boom na centra danych obsługujące sztuczną inteligencję pomógł Nvidii stać się najcenniejszą firmą na świecie, z wyceną rynkową przekraczającą 5 bilionów dolarów.
Waszyngton uderza w handel chipami
W niedzielę Stany Zjednoczone wprowadziły przepisy, które mogą wpłynąć na sprzedaż m.in. procesorów Blackwell Nvidii.
Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa amerykańskiego Departamentu Handlu określiło wytyczne, według których do eksportu najbardziej zaawansowanych chipów AI do spółek zależnych chińskich firm z siedzibą poza Chinami wymagana jest licencja.
Waszyngton stara się powstrzymać nabywanie przez chińskie spółki wysokiej klasy półprzewodników, które są niezbędne do opracowywania kluczowych technologii AI.