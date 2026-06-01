Tech

Nvidia debiutuje na rynku komputerów osobistych. "Rewolucja"

Sierakowski: sztuczna inteligencja to jeden wielki znak zapytania
Nvidia, producent zaawansowanych chipów, zaprezentowała nowy układ scalony do komputerów osobistych. W ten sposób spółka wkroczy na rynek konsumencki urządzeń wyposażonych w technologię sztucznej inteligencji.

Chip RTX Spark został zaprezentowany w poniedziałek przez szefa Nvidii Jensena Huanga tuż przed otwarciem targów technologicznych Computex w Tajpej na Tajwanie.

Jensen Huang
Jensen Huang
Źródło zdjęcia: RITCHIE B. TONGO/PAP/EPA

"Nowy superchip"

Układ oparty na sztucznej inteligencji będzie stosowany w nowej linii komputerów PC z systemem Windows produkowanych przez Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus i MSI. Mają one trafić do sprzedaży jesienią, a wkrótce potem pojawią się modele firm Acer i Gigabyte.

- Ta rewolucja w dziedzinie komputerów ma równie duże znaczenie, co przekształcenie telefonu w urządzenie, które znamy obecnie jako smartfon - powiedział Jensen Huang.

Jak poinformowano na stronie internetowej Nvidii, RTX Spark to "nowy superchip... na erę osobistych agentów AI - oferujący nową klasę komputerów, które z roli narzędzia przechodzą do roli partnera w zespole".

Boom na centra danych obsługujące sztuczną inteligencję pomógł Nvidii stać się najcenniejszą firmą na świecie, z wyceną rynkową przekraczającą 5 bilionów dolarów.

Nvidia z planami ekspansji i miliardowych inwestycji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nvidia z planami ekspansji i miliardowych inwestycji

Waszyngton uderza w handel chipami

W niedzielę Stany Zjednoczone wprowadziły przepisy, które mogą wpłynąć na sprzedaż m.in. procesorów Blackwell Nvidii.

Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa amerykańskiego Departamentu Handlu określiło wytyczne, według których do eksportu najbardziej zaawansowanych chipów AI do spółek zależnych chińskich firm z siedzibą poza Chinami wymagana jest licencja.

Waszyngton stara się powstrzymać nabywanie przez chińskie spółki wysokiej klasy półprzewodników, które są niezbędne do opracowywania kluczowych technologii AI.

