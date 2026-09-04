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Nowy model. "To historyczny dzień dla AI. Być może najważniejszy"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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shutterstock_2389124057
Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Firma OpenAI zaprezentowała model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra. System ma być szybszy i bardziej wszechstronny od wcześniejszych wersji. Na razie dostęp do niego otrzyma ograniczona grupa organizacji.

GPT-6 Astra zastąpi model GPT-5.6 Sol, który ukazał się w lipcu. OpenAI przekonuje, że nowe rozwiązanie może wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja.

Firma wskazuje między innymi na przygotowywanie deklaracji podatkowych, tworzenie gier i wizualizacji architektonicznych oraz formatowanie opinii prawnych.

Czas wykonywania zadań

Według OpenAI Astra ma wyznaczać nowy poziom szybkości, dokładności i bezpieczeństwa podczas korzystania z komputerów.

Astra oznacza prawdziwą zmianę w zakresie tego, jakiego rodzaju pracę ludzie mogą powierzyć AI i jak technologia ta może zwiększać ich możliwości - powiedział wcześniej Greg Brockman z OpenAI, cytowany przez Reuters.

Jako przykład firma podała wyszukiwanie opiekuna dla kota. Człowiek potrzebował na to 30 minut, a GPT-6 Astra wykonał zadanie w pięć minut i 27 sekund.

W przypadku poszukiwania pracy model potrzebował dwóch minut i 51 sekund. OpenAI oszacowało, że samodzielne wykonanie tego zadania zajęłoby człowiekowi około pięciu godzin.

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Jakub Pachocki o AI

Główny naukowiec OpenAI Jakub Pachocki zastrzegł, że wraz ze wzrostem możliwości modeli coraz trudniejsze stają się ich monitorowanie oraz kontrolowanie zgodności ich działania z ludzkimi wartościami i intencjami.

W sierpniu OpenAI wstrzymało część prac nad rozwojem modeli. Firma chciała upewnić się, że będzie mogła odpowiednio nadzorować ich działanie.

Pachocki uznał za "uzasadnione" obawy, że w przyszłości modele AI mogłyby nauczyć się wyłączać systemy monitorujące albo całkowicie wymykać się spod kontroli. Zapewnił jednocześnie, że OpenAI pracuje nad rozwiązaniem tych problemów.

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"Historyczny dzień dla AI"

Do premiery odniósł się popularyzator nauki Maciej Kawecki.

"Nie ulega wątpliwości, że to historyczny dzień dla AI. Być może najważniejszy. (...) OpenAI dało światu to, co Wojciech Zaremba obiecywał mi w październiku 2024. Astrę. Nowy model. AI, która zdaje się rozumieć abstrakcję" - napisał w piątek w mediach społecznościowych.

Kiedy Astra trafi do użytkowników

Na razie GPT-6 Astra trafia do ograniczonej grupy organizacji. W ciągu najbliższych dni model ma zostać udostępniony użytkownikom planów ChatGPT Plus, Pro, Business i Enterprise.

Astra ma być również dostępna za pośrednictwem OpenAI API oraz usług Microsoft Azure i AWS Bedrock.

Konkurencyjne modele AI

OpenAI rywalizuje między innymi z Anthropic i Google. Anthropic rozwija modele Claude, w tym Fable 5.1 i Mythos 5.1, przeznaczone do programowania i pracy z wiedzą.

Google oferuje z kolei Gemini 3.8 Flash, który ma obsługiwać złożone, wieloetapowe zadania, programowanie oraz pracę z dokumentami.

Firmy konkurują już nie tylko jakością odpowiedzi, ale także szybkością i zdolnością modeli do samodzielnej obsługi komputera.

Źródło: PAP
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Tagi:
ChatGPTOpenAISztuczna inteligencjaAI
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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