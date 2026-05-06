Tech Microsoft może wstrzymać politykę klimatyczną. AI zwiększa zapotrzebowanie na energię Oprac. Jan Sowa |

Jak podaje Bloomberg, kosztowna i energochłonna rozbudowa centrów danych podważa realność zobowiązań klimatycznych Microsoftu, które powstały jeszcze przed boomem na sztuczną inteligencję i należą do najbardziej ambitnych w branży technologicznej.

AI motorem napędowym inwestycji

Podobnie jak konkurenci - Amazon i Alphabet - Microsoft inwestuje setki miliardów dolarów w rozwój infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Ma ona zasilać usługi takie jak asystent Copilot oraz chmura Azure.

Nowe centra danych budowane przez firmy technologiczne mają osiągać moc liczonych w gigawatach. Jeden gigawat wystarcza do zasilenia około 750 tysięcy amerykańskich gospodarstw domowych.

Atom i gaz zamiast odnawialnych źródeł

Rosnące zapotrzebowanie na energię dla centrów danych wywołało falę nowych kontraktów energetycznych, w tym dotyczących energetyki jądrowej. Zwiększył się również popyt na gaz ziemny, który - jak wskazują przedstawiciele branży - można wdrożyć szybciej i łatwiej niż odnawialne źródła energii.

W 2024 roku Microsoft zawarł umowę z Constellation Energy dotyczącą dostaw energii, która ma pomóc w przywróceniu do działania jednego z bloków elektrowni jądrowej Three Mile Island Nuclear Generating Station w Pensylwanii.

