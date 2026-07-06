Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Cięcia obejmą tysiące etatów. To cios w Xboxa

|
shutterstock_1825629755
SpaceX wchodzi na giełdę w USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Microsoft poinformował o natychmiastowej likwidacji 4800 etatów, co stanowi 2,1 procent zespołu firmy - przekazał portal CNBC. Ma to być element redukcji kosztów związanej z rozwojem sztucznej inteligencji. W poniedziałek zwolniono 1600 osób, a kolejne cięcia zaplanowano na nadchodzące miesiące.

"Sposób, w jaki technologia jest tworzona, wdrażana i używana, zmienia się szybciej niż kiedykolwiek podczas mojej pracy tutaj" - napisała w poniedziałkowym komunikacie do pracowników Amy Coleman, dyrektor ds. pracowniczych (CPO) w Microsofcie, związana z firmą od 27 lat.

Zwolnienia w Microsoft

Z Xboxa odejdzie łącznie 3200 osób - przekazała w wiadomości e-mail do pracowników dyrektor generalna (CEO) tego pionu, Asha Sharma. Połowa z tych stanowisk pokrywa się ze zwolnieniami ogłoszonymi w poniedziałek, natomiast pozostałe 1600 osób pożegna się z firmą w 2027 roku. Cięcia te obejmują 20 proc. pracowników Xboxa.

"Zdaję sobie sprawę, że trwająca rok restrukturyzacja niesie za sobą dodatkowe wyzwania. Niestety nie da się przeprowadzić wszystkich niezbędnych zmian w jeden dzień (...) W 2027 roku wrócimy na ścieżkę wzrostu" - napisała Sharma.

Microsoft radzi sobie w 2026 roku najgorzej spośród wszystkich technologicznych gigantów (tzw. megacaps) - ocenia CNBC. Do piątkowego zamknięcia giełdy jego akcje spadły o 19 proc.

Inwestorzy obawiają się, że modele generatywnej sztucznej inteligencji mogą wyprzeć ze struktur korporacyjnych całe segmenty oprogramowania biznesowego, podczas gdy własne narzędzia i usługi AI Microsoftu nie okazały się jeszcze spektakularnymi hitami. W zeszłym roku firma przeprowadziła już kilka rund zwolnień, z czego jedna dotyczyła 9000 etatów.

Podczas poniedziałkowej sesji akcje Microsoftu spadły o 1 proc., podczas gdy skupiający spółki technologiczne indeks Nasdaq Composite wzrósł o 1 proc.

Xbox pod kreską

Choć w ostatnich kwartałach Microsoft odnotował przyspieszenie wzrostu w segmencie usług chmurowych oraz na platformie LinkedIn, to w innych obszarach notuje spadki. Przychody spadają w sektorze licencji systemu operacyjnego Windows, urządzeń Surface oraz w oddziale gamingowym Xbox.

W ramach ogłoszonych w poniedziałek zmian cztery studia produkujące gry zostaną wydzielone ze struktur Microsoftu - poinformowała Coleman. Redukcje dotkną również działu komercyjnego, odpowiedzialnego za sprzedaż bezpośrednią do klientów.

>>> Koniec gier na płytach. Gigant podał datę

Studia Compulsion Games i Double Fine Productions, które Microsoft przejął w zeszłej dekadzie, ponownie staną się niezależne - sprecyzowała Sharma w swojej notatce. Z kolei Ninja Theory i Undead Labs, które dołączyły do Microsoftu w 2018 roku, "uzgodniły warunki przejścia pod skrzydła nowych właścicieli".

"Jesteśmy wdzięczni wszystkim w Xboxie za siedem wspaniałych wspólnych lat oraz za współpracę nad wypracowaniem rozwiązania, które pozwala zachować naszą historię, kulturę i przywraca nam prawa własności do naszych gier" - napisało studio Double Fine we wpisie na platformie X.

Z kolei mające siedzibę we Francji Arkane Studios, które trafiło do Microsoftu w 2021 roku w ramach przejęcia ZeniMax Media za kwotę 8,1 miliarda dolarów, prowadzi obecnie rozmowy ze swoją radą pracowniczą w celu omówienia opcji - dodała Sharma.

- To nie jest biznes, w którym Microsoft musi lub w ogóle powinien być. Jest wielce prawdopodobne, że w pewnym momencie całkowicie go wydzielą - skomentował na antenie CNBC Gil Luria, analityk w firmie DA Davidson, odnosząc się do Xboxa.

AI przyczyną zwolnień

W kwietniu Microsoft po raz pierwszy w historii wprowadził jednorazowy program dobrowolnych odejść emerytalnych. Akcja została skierowana do pracowników w USA na stanowiskach od starszego dyrektora (Senior Director) w dół. Ponad jedna trzecia uprawnionych osób przyjęła tę ofertę, a firma "będzie rozważać podobne kroki w przyszłości" - napisała Coleman.

"Takie decyzje nigdy nie są łatwe. Zapewniam Was, że nieustannie szukamy sposobów, aby zminimalizować konieczność likwidacji miejsc pracy" - dodała.

Choć większość obaw Wall Street wobec Microsoftu wiąże się z jego pozycją na rynku sztucznej inteligencji oraz brakiem przedstawienia przez CEO Satya Nadellę spójnej strategii rozwoju modeli, asystentów (agents) i innych usług, Coleman podkreśliła, że AI nie zastępuje zwalnianych pracowników.

"Jednocześnie prawdą jest, że AI zmienia sposób, w jaki pracujemy. Niektóre z codziennych zadań można już zautomatyzować, co oznacza, że wszyscy musimy się stale uczyć, zdobywać nowe umiejętności i dostosowywać do ewolucji stanowisk. Nasi klienci przechodzą przez tę samą transformację i liczą, że im w tym pomożemy. Nie zrobimy tego dobrze, jeśli sami nie przejdziemy tej drogi" - napisała.

ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Donald Trump odbiera od Gianniego Infantino Pokojową Nagrodę FIFA
Skandal, który "do wczoraj nie mieścił się w głowie"
Rafał Kazimierczak
Źródło: CNBC
Tagi:
xboxMicrosoftPracaSztuczna inteligencja
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Elon Musk
Wraca sprawa Twittera. Elon Musk wprowadzał w błąd inwestorów
Tech
Chińskie samochody elektryczne
Chińska konkurencja uderza w Polskę. Ponad 11 miliardów euro straty
Ze świata
Państwowa Inspekcja Pracy
Śmieciówki pod lupą. Zmiany przepisów już w środę
Dla pracownika
easy jet samolot - Wirestock Creators shutterstock_2353222173
Znane linie lotnicze coraz bliżej przejęcia. W grze amerykański fundusz
Ze świata
Katania, Sycylia, Włochy
Wulkan uziemił pasażerów. Zawieszono loty
Turystyka
pln pieniadze shutterstock_2633375807
Pracownicze Plany Kapitałowe do poprawki. KNF chce "zwiększyć atrakcyjność" programu
Z kraju
blok budynek mieszkanie katowice shutterstock_2530580891_1
Podatek od nieruchomości. Zbliża się ważny termin
Nieruchomości
Andrzej Domański
Rząd chce uprościć prowadzenie firm. "To będzie ogromna zmiana"
Dla firm
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Skokowy wzrost zainteresowania. "Polecam to zrobić przed wyjazdem"
Łukasz Figielski
senior emeryt shutterstock_2639896625_1
Kto dostanie 14. emeryturę? Wkrótce ZUS wypłaci pieniądze
Dla seniora
Plastikowe opakowania na żywność
Ważna zmiana w sklepach. Niedługo wchodzi zakaz
Ze świata
Teheran, Iran
Najgorzej od 45 lat. Kolosalne straty
Ze świata
shutterstock_2692079377
Problem w smażalni. Co może zrobić klient
Z kraju
Bangkok Tajlandia Molly Tea shutterstock_2678164599
Ponad 400 milionów wyświetleń. Decyzja podzieliła internautów
Ze świata
Fani Norwegii - MŚ 2026
Gorączka na rynkach. Gwałtowny wzrost
Rynki
shutterstock_2477405973
Koniec mitu USA. Polacy wskazali inny kierunek
Z kraju
butelkomat recycling recyklomat shutterstock_2761252897
System kaucyjny na fali. Tak robią to Polacy
Z kraju
ludzie ulica przejscie warszawa
RPP podejmie decyzję o stopach. Nowe prognozy
Z kraju
ropa naftowa baryłka paliwo
OPEC+ odkręca kurek z ropą. Eksport przez Ormuz powoli wraca
Ze świata
Lubiatowo morze plaza Baltyk shutterstock_1485086651
Ogromna moc drzemie na Bałtyku. "Absolutna rewolucja"
Łukasz Figielski
Mark Zuckerberg
Meta wyda fortunę na AI. Zuckerberg już widzi problem
Tech
KLIMATYZACJA
Upały windują ceny. Klienci szturmują sklepy
Ze świata
Gotlandia
Kryzys na popularnej wyspie. Turyści mają zmienić nawyki
Turystyka
Nowy Jork USA
Luksusowy Manhattan odporny na podatek. Ceny blisko historycznych rekordów
Nieruchomości
Upał, gorąco, Warszawa, skwar
Nie tylko klimatyzacja. Lekarz radzi, jak przetrwać kolejną falę upałów
Z kraju
Lotto
Lotto bez głównej wygranej. Kumulacja rośnie
Pieniądze
roboty praca
Projekt "nieludzkich korporacji". To państwo chce zmienić prawo
Tech
shutterstock_2466205459
ZUS może zostać sparaliżowany. Głosowanie trwa do 6 lipca
Z kraju
shutterstock_2360570399
Tysiąc dolarów na start. Kto skorzysta na nowym programie Trumpa?
Ze świata
Trump
Trump "zobaczył, jakie możliwości się przed nim otwierają". Kwota jest ogromna
Maja Piotrowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica