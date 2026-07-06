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Ważna zmiana w sklepach. Niedługo wchodzi zakaz

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Plastikowe opakowania na żywność
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Źródło wideo: Reż. Kuba Witek, Northcam Pictures/IO PAN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
20 lipca 2026 roku w Unii Europejskiej skończy się kluczowy okres przejściowy dla części opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością zawierających Bisfenol A, czyli BPA. Produkty zgodne ze starymi przepisami, ale niespełniające nowych wymogów, nie będą mogły być dalej wprowadzane na rynek UE.

Od 20 stycznia 2025 roku w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz stosowania i handlu Bisfenolem A, jego solami oraz innymi niebezpiecznymi bisfenolami i pochodnymi bisfenoli w materiałach mających kontakt z żywnością.

Rewolucja w sklepach od 20 lipca

Najważniejsza zmiana dla rynku nastąpi jednak 20 lipca 2026 roku. Tego dnia zakończy się podstawowy okres przejściowy dla jednorazowych i wielorazowych gotowych wyrobów do kontaktu z żywnością, które spełniały wcześniejsze przepisy, ale nie są zgodne z nowymi zasadami.

Oznacza to, że po 20 lipca 2026 roku takie produkty nie będą mogły być dalej wprowadzane na rynek Unii Europejskiej. Dotyczy to między innymi materiałów i opakowań zawierających Bisfenol A, stosowanych przy kontakcie z żywnością.

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Przepisy obejmują grupę produktów

Bisfenol A to substancja chemiczna wykorzystywana głównie w połączeniu z innymi chemikaliami do produkcji wybranych materiałów mających kontakt z żywnością. Stosowano ją między innymi w żywicach epoksydowych używanych do powłok metalowych puszek na żywność i napoje, a także w trwałych tworzywach sztucznych, z których powstają butelki wielorazowego użytku lub sprzęt do transportu żywności.

Zakaz obejmuje stosowanie Bisfenolu A przy produkcji takich materiałów jak:

  • kleje,
  • gumy,
  • żywice jonowymienne,
  • tworzywa sztuczne,
  • farby drukarskie,
  • silikony,
  • lakiery i powłoki.

W praktyce przepisy dotyczą między innymi opakowań, w tym powłok stosowanych w metalowych puszkach. Obejmują też artykuły konsumenckie, takie jak:

  • wielorazowe plastikowe butelki na napoje,
  • dystrybutory wody czy inne akcesoria kuchenne.

Są wyjątki i dłuższe terminy

Nie wszystkie produkty zostaną objęte tym samym terminem. Rozporządzenie przewiduje ograniczone wyjątki oraz dłuższe okresy przejściowe dla wybranych zastosowań.

Jednorazowe wyroby wykorzystujące lakiery i powłoki wyprodukowane z użyciem Bisfenolu A, przeznaczone do opakowań służących do konserwowania owoców, warzyw i przetworzonych produktów rybnych, mogą być nadal sprzedawane w UE do 20 lipca 2028 roku.

Jednorazowe wyroby wprowadzone na rynek zgodnie ze starymi zasadami mogą być napełniane żywnością i zamykane przez 12 miesięcy po zakończeniu właściwego okresu przejściowego. Tak zapakowana żywność może później pozostawać w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

Osobne terminy przewidziano dla wielorazowych wyrobów używanych jako profesjonalny sprzęt do produkcji żywności. Jeśli spełniały wcześniejsze przepisy, ale nie są zgodne z nowymi zasadami, mogą być po raz pierwszy wprowadzane na rynek do 20 stycznia 2028 roku. Wielorazowe wyroby, które trafiły na rynek zgodnie ze starymi przepisami, mogą pozostać w obrocie najpóźniej do 20 stycznia 2029 roku.

Decyzja po ocenie ryzyka

Zakaz został zaproponowany przez Komisję Europejską i zatwierdzony przez państwa członkowskie UE w lipcu 2024 roku. Decyzję podjęto po raporcie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z 2023 roku.

Z raportu wynikało, że obecne poziomy narażenia na Bisfenol A stwarzały ryzyko dla konsumentów we wszystkich grupach wiekowych, ponieważ substancje te są szkodliwe dla układu rozrodczego i hormonalnego.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Unia EuropejskabisfenolZdrowieHandel
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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