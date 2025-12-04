Nietypowy problem lidera branży. Ma za dużo gotówki

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Od udziałów w Synopsys i Nokii, przez potężne inwestycje w Intela i Anthropic, aż po plan zakupu akcji OpenAI za nawet 100 mld dol. - Nvidia rozdaje czeki na niewyobrażalne kwoty. A to wszystko przy stale rosnącej gotówce na koncie i rekordowych przepływach pieniężnych.

Nvidia na zakupach

W tym tygodniu Nvidia ogłosiła nabycie udziałów o wartości 2 mld dol. w firmie Synopsys zajmującej się projektowaniem chipów. To nie jedyna tegoroczna transakcja — koncern zobowiązał się również do inwestycji: 1 mld dol. w Nokię, 5 mld dol. w Intela, 10 mld dol. w Anthropic.

Łącznie daje to 18 mld dol., nie licząc mniejszych przedsięwzięć typu venture capital. Jednak największy plan dopiero majaczy na horyzoncie: Nvidia zadeklarowała chęć zakupu akcji OpenAI za 100 mld dol. w perspektywie kilku lat. - Nie ma jeszcze ostatecznego porozumienia - podkreśliła we wtorek dyrektor finansowa firmy, Colette Kress.

"Żadna firma nie rosła na taką skalę"

Na koniec października Nvidia dysponowała 60,6 mld dol. w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych - to gigantyczny wzrost w porównaniu z 13,3 mld dol. na początku 2023 r., tuż po premierze ChatGPT. Ten moment okazał się przełomowy i znacząco napędził popyt na układy GPU.

- Żadna firma nie rosła na taką skalę, o jakiej mówimy — komentował CEO Jensen Huang w czasie telekonferencji wynikowej.

Analitycy FactSet prognozują, że tylko w tym roku firma wygeneruje 96,85 mld dol. wolnych przepływów pieniężnych, a w ciągu najbliższych trzech lat - aż 576 mld dol.

"Będziemy kontynuować skup akcji"

Część analityków uważa, że Nvidia powinna przeznaczać więcej środków na tzw. buybacki - czyli skupy akcji własnych.

- Nvidia ma wygenerować ponad 600 mld dol. wolnych przepływów pieniężnych w najbliższych latach i powinna mieć wiele środków na "opportunistic buybacks" [strategia wykupu akcji własnych, w której spółka kupuje swoje akcje, gdy ich cena jest niska (niedowartościowana) - przyp.red.] - napisał w poniedziałkowej nocie Ben Reitzes z Melius Research.

W sierpniu zarząd zwiększył autoryzację programu skupu o kolejne 60 mld dol. Od początku roku firma przeznaczyła 37 mld dol. na buybacki i dywidendy. - Będziemy kontynuować skup akcji - zapewnił Huang.

"Nasza reputacja i wiarygodność są niezwykłe"

Huang podkreśla, że duże zasoby gotówki wzmacniają wiarygodność firmy - Nasza reputacja i wiarygodność są niezwykłe. Do tego potrzebny jest naprawdę silny bilans - by wspierać skalę i tempo wzrostu oraz jego ogromny rozmiar.

Kress dodała, że priorytetem jest zapewnienie wystarczających środków na realizację kolejnych generacji produktów. Najwięksi dostawcy, tacy jak Foxconn czy Dell, wymagają często od Nvidii zapewnienia kapitału obrotowego, by rozwijać moce produkcyjne i zarządzać zapasami.

Huang broni również strategii inwestycyjnej firmy - Wszystkie inwestycje, jakie zrobiliśmy - absolutnie wszystkie - służą poszerzaniu zasięgu Cuda [platforma firmy NVIDIA, która pozwala programistom wykorzystać moc obliczeniową kart graficznych - przyp. red.] i całego ekosystemu.

Choć Nvidia nie wymaga, by firmy, w które inwestuje, korzystały z jej chipów, wszystkie i tak to robią.

"Trudno dziś myśleć o znaczących, dużych przejęciach"

W październikowym zgłoszeniu do regulatora firma ujawniła, że dotąd zainwestowała 8,2 mld dol. w prywatne przedsiębiorstwa. To kierunek, który zastąpił wielkie przejęcia.

Największa akwizycja Nvidii to zakup Mellanox za 7 mld dol. w 2020 r., który stał się fundamentem jej obecnych systemów AI - nie pojedynczych chipów, lecz całych racków serwerowych kosztujących około 3 mln dol. każdy.

Gdy Nvidia próbowała kupić Arm za 40 mld dol., napotkała na opór regulatorów w USA i Wielkiej Brytanii, obawiających się o monopolizację branży. Transakcję ostatecznie anulowano. - Trudno dziś myśleć o znaczących, dużych przejęciach. Chciałabym, żeby jakieś było możliwe, ale nie będzie to łatwe - przyznała w tym tygodniu Kress.

