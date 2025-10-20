Wicepremier o globalnej awarii

Czy Polska jest w stanie obronić się przed rosyjskimi cyberatakami? Gawkowski: mamy zdolności Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Nie mamy informacji, które wskazywałyby na elementy dużej awarii (w Polsce - red.) - poinformował wicepremier.

- Jeśli będą się pojawiały, na pewno będziemy o tym informowali - dodał Gawkowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Globalna awaria internetu. Co wiemy do tej pory

Globalna awaria AWS

W poniedziałek rano doszło do poważnej awarii internetu, która objęła między innymi Snapchat, Ring, Zoom, Roblox, Fortnite, Duolingo i wiele innych aplikacji. Amazon Web Services, odpowiedzialny za awarię, poinformował w najnowszej aktualizacji, że problem został "całkowicie zażegnany" i większość usług powinna działać teraz poprawnie.

Awaria rozpoczęła się około godziny 9:00 czasu polskiego.

"Możemy potwierdzić wzrost wskaźników błędów i opóźnień w wielu usługach AWS Services" - przekazał Amazon w poniedziałkowy poranek na swojej stronie.

Po godzinie 13.00 Amazon Web Services podał, że naprawiono problem, który był przyczyną awarii. Większość usług powinna teraz działać prawidłowo. Mogą jednak występować chwilowe trudności, ponieważ wszystkie systemy są stopniowo przywracane.

Obecnie AWS informuje, że "widać znaczące oznaki poprawy" i większość żądań powinna już być realizowana pomyślnie.

Awaria Amazon Web Services

Amazon Web Services oferuje szereg usług infrastruktury internetowej, które pozwalają firmom wynajmować komputery i serwery do obsługi swoich aplikacji i stron internetowych. W związku z tym wszelkie problemy w AWS mogą szybko wpłynąć na resztę internetu, powodując awarie stron internetowych, które mogą nie mieć wyraźnego związku z samym Amazonem.

AWS to obecnie najpopularniejszy dostawca tego typu usług w chmurze na świecie.

Strony i usługi dotknięte awarią

Trudno powiedzieć, ile aplikacji zostało wyłączonych z powodu tej awarii, ale lista nie jest krótka. Jak wskazał BBC, to: Snapchat, Zoom, Roblox, Clash Royale, My Fitness Pal, Life360, Clash of Clans, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network, Peloton, Rocket League i wiele innych.

Przy poszczególnych aplikacjach serwis Downdetector wskazywał, że utrudnienia i awarie są "prawdopodobnie związane z problemami w firmie Amazon Web Services". Wśród nich znalazły się takie aplikacje i firmy jak: Tinder, Poczta Polska, mBank, Tidal czy Perplexity AI.

"Awarie platform internetowych i usług nie są niczym nowym - nie ma tygodnia, w którym nie doszłoby do awarii usług internetowych, z których korzysta wiele osób, takich jak Wi-Fi i bankowość internetowa. Przerwa w działaniu wielu stron internetowych jednocześnie jest dużo mniej powszechnym zjawiskiem. Eksperci twierdzą jednak, że dochodzi do tego coraz częściej, ponieważ wiele platform korzysta z usług tego samego dostawcy" - napisał BBC.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: /kris Źródło: PAP, tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock