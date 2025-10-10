Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Mogły wyciec dane tysięcy użytkowników popularnej platformy

shutterstock_2470127991
Gawkowski o cyberatakach: skala jest olbrzymia
Źródło: TVN24
Zdjęcia około 70 tysięcy użytkowników Discorda mogły wyciec po cyberataku - podała platforma popularna wśród graczy. Atak miał dotyczyć zewnętrznej firmy zajmującej się weryfikacją wieku, a nie samego systemu Discorda - podał portal BBC.

Discord zapewnił, że nie doszło do wycieku haseł, pełnych danych kart kredytowych ani treści rozmów pomiędzy użytkownikami. Sprawą zajmuje się już policja, a poszkodowani zostali poinformowani. Firma podkreśliła, że nie ulegnie cyberprzestępcom, którzy próbują wykorzystać incydent do szantażu.

Discord ofiarą cyberataku
Discord ofiarą cyberataku
Źródło: Mijansk786 / Shutterstock

70 tysięcy użytkowników zagrożonych

Firma z siedzibą w San Francisco poinformowała, że hakerzy uzyskali dostęp do danych użytkowników poprzez jednego z partnerów odpowiedzialnych za weryfikację wieku.

Zdjęcia wykorzystywane do potwierdzenia tożsamości i wieku oraz częściowe dane mogły znaleźć się w rękach cyberprzestępców.

Discord odciął dostęp zewnętrznego dostawcy wsparcia technicznego, którego system został zaatakowany. Nazwa tej firmy nie została jednak ujawniona.

Cyberprzestępcy celują w dane osobowe

Przedstawiciel Discorda w rozmowie z BBC zdementował spekulacje, że skala wycieku jest większa niż ogłoszono.

– Te twierdzenia są nieprawdziwe i stanowią część próby wyłudzenia pieniędzy – podkreślił rzecznik.

Firma wyjaśniła, że nie chodziło o ransomware, czyli atak polegający na żądaniu okupu, a raczej szantażem (data extortion). – Nie będziemy nagradzać osób odpowiedzialnych za ich nielegalne działania – oświadczył przedstawiciel platformy.

Eksperci zwracają uwagę, że dane takie jak imię, nazwisko czy numery dokumentów tożsamości są szczególnie atrakcyjne dla cyberprzestępców. W przeciwieństwie do numerów kart kredytowych nie zmieniają się one przez długie lata i mogą posłużyć do wielu oszustw.

Wcześniejsze kontrowersje

Discord wcześniej wprowadził dodatkowe zabezpieczenia przy weryfikacji wieku po zarzutach, że część serwerów służyła do udostępniania nielegalnych treści, w tym pornografii i materiałów ekstremistycznych.

Platforma z ponad 200 mln użytkowników na całym świecie wciąż jest obserwowana pod kątem ochrony danych osobowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pruszków, 04.08.2022. Uroczystość przekazania japońskiego robota terapeutycznego PARO w ramach wsparcia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie
Ta foka sprawia, że ludzie, którzy nie mówili, zaczynają rozmawiać
Justyna Suchecka, Natalia Szostak
Najpopularniejsze filmiki na TikToku 2023
Wywracają stolik dzięki social mediom. Jesteście gotowi na politykę w czasach TikToka?
Cezary Paprzycki
kobieta ulica shutterstock_2221248713
W głowie miga im tysiąc powiadomień, a trzeba zrobić pranie. "Czuję się jak postać z kreskówki"
Iga Dzieciuchowicz

Rosnąca skala cyberataków

Eksperci alarmują, że liczba cyberataków na duże firmy i instytucje na całym świecie stale rośnie.

W ostatnich miesiącach głośno było m.in. o ataku na Jaguar Land Rover, w wyniku którego część systemów producenta samochodów została sparaliżowana.

Z kolei w Japonii celem cyberprzestępców stała się firma Asahi, znany producent piwa, co doprowadziło do poważnych zakłóceń w działalności przedsiębiorstwa.

Przykłady te dowodzą, że ryzyko cyberataków obejmuje nie tylko branżę technologiczną, ale również sektor motoryzacyjny i przemysł spożywczy. Coraz częściej cyberprzestępcy kierują swoje działania przeciwko globalnym markom, licząc na szybki zysk oraz dużą rozpoznawalność w sieci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Cyberatakatak hakerówdiscord
Zobacz także:
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
Nieruchomości
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
"Świadectwo niewidzialnego kryzysu" na rynku pracy
Dla pracownika
shutterstock_1264052794
Tylko jeden kraj wyprzedza Polskę. To europejski hit eksportowy
Z kraju
Berlin
"O niebo lepiej". Niemcy przed Polską w technologicznym wyścigu
Tech
shutterstock_2608069097
Odchylenie fotela za dopłatą. Nowa oferta przewoźnika
Turystyka
Niemowle
Wadliwe artykuły dla niemowląt. Ryzyko zaklinowania, połknięcia
Z kraju
Moskwa, Rosja
Wielkie firmy w Rosji w tarapatach. "Jest to konieczny środek"
Ze świata
Paryż walczy z krótkoterminowym najmem mieszkań
"Bezprecedensowo poważny kryzys". Wezwanie szefa banku centralnego
Ze świata
Prezydent Luiz Inacio Lula da Silva (z prawej) i założyciel Build Your Dreams (BYD) Wang Chuanfu (z lewej)
Pierwsza taka fabryka w regionie. "Będziemy umacniali nasze stosunki z Chinami"
Moto
Kim Dzong Un
Kim Dzong Un: przekształcę ten kraj
Ze świata
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Wyniki losowania Lotto
Pieniądze
Donald Trump
"Nadzwyczajne działania". Trump ratuje sojusznika
Ze świata
Friedrich Merz
Merz: nie może dojść do twardego odcięcia
Moto
shutterstock_2431592007
"Od razu, natychmiast przystąpiliśmy do tych prac". Deklaracja wiceministry po "Debacie" w TVN24+
Z kraju
shutterstock_2528378733
Płoną maszyny za miliony. Winny grzyb
Ze świata
Donald Trump
Trump miał na niego chrapkę. Teraz bije rekordy
Ze świata
Jak głosowała Warszawa?
"Pogrozili nam palcem i teraz patrzą". Pokłosie decyzji agencji
Z kraju
Donald Tusk
Mocny apel do premiera. "Branża jest na krawędzi upadłości"
Z kraju
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
W Koloseum otwarto tajny tunel cesarski
TVN24
shutterstock_2401785327
List do premierów i ministrów. To "niemal gwarantuje porażkę"
Tech
Andrzej Domański w Sejmie
Budżet na przyszły rok. Jest decyzja posłów
Z kraju
shutterstock_2471477927
Prezes NBP: takie pomysły są przeciwko interesowi Polski
Dla pracownika
Elon Musk
Nowe cele Elona Muska
Tech
Adam Glapiński
Glapiński: to byłoby wysoce niewłaściwe
Z kraju
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Centra danych na Bliskim Wschodzie. USA zgadzają się na eksport
Tech
Berlin, Niemcy
"Aktywna emerytura" i auta elektryczne. Porozumienie w Niemczech
Ze świata
shutterstock_2637727779
Microsoft wstrzymuje podwyżki dla części klientów. Polska na liście
Tech
shutterstock_2459938417
Obawy o płatności i benzynę na stacjach. Sankcje USA weszły w życie
Ze świata
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Chiny nagle ograniczają eksport metali ziem rzadkich
Ze świata
shutterstock_2643597827
Przeciw byli Obama i Biden. Trump wraca do kontrowersyjnej inwestycji
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica