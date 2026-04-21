Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Ogromna inwestycja. Wyścig nabiera tempa

Oprac. Jan Sowa
|
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Anthropic w konflikcie z Pentagonem
Amazon zapowiada inwestycję sięgającą 25 miliardów dolarów w Anthropic. Umowa wyraźnie zacieśnia relacje między firmami i pokazuje, jak dynamicznie nasila się rywalizacja o dominację na rynku sztucznej inteligencji.

Umowa zakłada natychmiastowy zastrzyk 5 mld dolarów oraz dodatkowe 20 mld w przyszłości, uzależnione od realizacji określonych celów biznesowych. To kolejny etap współpracy - Amazon zainwestował już wcześniej w Anthropic 8 mld dolarów.

Gigantyczne wydatki na chmurę i AI

Anthropic, twórca modeli sztucznej inteligencji, potrzebuje ogromnych mocy obliczeniowych do rozwoju swoich technologii. Właśnie dlatego firma zobowiązała się do wydania ponad 100 mld dolarów na infrastrukturę chmurową Amazona w ciągu najbliższych 10 lat.

Jednocześnie sam Amazon zapowiada rekordowe nakłady inwestycyjne. Spółka spodziewa się w tym roku wydatków kapitałowych rzędu 200 mld dolarów, głównie na rozwój sztucznej inteligencji.

Walka o pozycję w wyścigu AI

Amazon, mimo pozycji lidera w dostarczaniu infrastruktury dla sektora AI, ma trudności z rozgłosem wokół własnych modeli, takich jak Nova. Firma stawia więc na partnerstwa i inwestycje w największe startupy.

Nowa umowa z Anthropic pojawia się po wcześniejszej zapowiedzi inwestycji Amazona do 50 mld dolarów w OpenAI, twórcę ChatGPT.

Technologia i moce obliczeniowe

Anthropic poinformował, że do końca roku planuje osiągnąć około 1 gigawata mocy obliczeniowej dzięki chipom Trainium2 i Trainium3. Docelowo firma chce zabezpieczyć nawet 5 gigawatów takiej mocy.

Szef Andy Jassy mówi, że to, iż Anthropic korzysta z tych chipów, pokazuje postęp, jaki firmy wspólnie osiągnęły przy tworzeniu własnych, niestandardowych układów scalonych.

Wspólny interes

Anthropic koncentruje się na rozwoju modeli AI w obszarach takich jak programowanie i projektowanie, chcąc wyprzedzić konkurencję. Z kolei Amazon liczy na przyciągnięcie klientów do własnych chipów wykorzystywanych do trenowania i obsługi sztucznej inteligencji.

Informacja o umowie została dobrze przyjęta przez inwestorów. Akcje Amazona wzrosły o około 2,7 proc. w handlu posesyjnym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: dvoevnore / Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
AmazonAnthropicDario AmodeiSztuczna inteligencjaAI
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

