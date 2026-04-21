Ogromna inwestycja. Wyścig nabiera tempa

Oprac. Jan Sowa |

Anthropic w konflikcie z Pentagonem

Umowa zakłada natychmiastowy zastrzyk 5 mld dolarów oraz dodatkowe 20 mld w przyszłości, uzależnione od realizacji określonych celów biznesowych. To kolejny etap współpracy - Amazon zainwestował już wcześniej w Anthropic 8 mld dolarów.

Gigantyczne wydatki na chmurę i AI

Anthropic, twórca modeli sztucznej inteligencji, potrzebuje ogromnych mocy obliczeniowych do rozwoju swoich technologii. Właśnie dlatego firma zobowiązała się do wydania ponad 100 mld dolarów na infrastrukturę chmurową Amazona w ciągu najbliższych 10 lat.

Jednocześnie sam Amazon zapowiada rekordowe nakłady inwestycyjne. Spółka spodziewa się w tym roku wydatków kapitałowych rzędu 200 mld dolarów, głównie na rozwój sztucznej inteligencji.

Walka o pozycję w wyścigu AI

Amazon, mimo pozycji lidera w dostarczaniu infrastruktury dla sektora AI, ma trudności z rozgłosem wokół własnych modeli, takich jak Nova. Firma stawia więc na partnerstwa i inwestycje w największe startupy.

Nowa umowa z Anthropic pojawia się po wcześniejszej zapowiedzi inwestycji Amazona do 50 mld dolarów w OpenAI, twórcę ChatGPT.

Technologia i moce obliczeniowe

Anthropic poinformował, że do końca roku planuje osiągnąć około 1 gigawata mocy obliczeniowej dzięki chipom Trainium2 i Trainium3. Docelowo firma chce zabezpieczyć nawet 5 gigawatów takiej mocy.

Szef Andy Jassy mówi, że to, iż Anthropic korzysta z tych chipów, pokazuje postęp, jaki firmy wspólnie osiągnęły przy tworzeniu własnych, niestandardowych układów scalonych.

Wspólny interes

Anthropic koncentruje się na rozwoju modeli AI w obszarach takich jak programowanie i projektowanie, chcąc wyprzedzić konkurencję. Z kolei Amazon liczy na przyciągnięcie klientów do własnych chipów wykorzystywanych do trenowania i obsługi sztucznej inteligencji.

Informacja o umowie została dobrze przyjęta przez inwestorów. Akcje Amazona wzrosły o około 2,7 proc. w handlu posesyjnym.

