Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Tak rynek ropy reaguje na sytuację w Iranie

|
ropa naftowa
Negocjacje USA-Iran. Cały materiał Pauliny Chacińskiej
Źródło wideo: Paulina Chacińska/TVN24
Źródło zdj. gł.: Ded Pixto/AdobeStock
W środę ceny ropy naftowej kontynuują spadki po wyraźnym osłabieniu obaw o potencjalne zakłócenia w dostawach surowca. Coraz więcej tankowców przepływa przez cieśninę Ormuz, a do tego, jak zwracają uwagę maklerzy, USA i Iran wysyłają sygnały o dalszych postępach w dążeniu do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

W środę, 24 czerwca, notowania ropy kształtują się następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku około 71,98 dolara - niżej o około 1,7 procent;
  • brent na ICE na VIII jest wyceniana po 75,79 dolara za baryłkę, w dół o 1,7 procent.

Jak wyjaśnia CNBC, do spadku notowań przyczynił się optymizm inwestorów po sygnałach, że ruch morski przez Cieśninę Ormuz może wracać do normy.

Czekają na wznowienie ruchu w cieśninie Ormuz

"Ponad 11 000 marynarzy uwięzionych w Zatoce Perskiej zacznie opuszczać region przez Cieśninę Ormuz po uzyskaniu gwarancji bezpieczeństwa" - poinformowała, cytowana przez CNBC, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO).

"Zabezpieczyliśmy niezbędne gwarancje bezpieczeństwa i dokładnie zweryfikowaliśmy warunki bezpiecznej żeglugi, aby umożliwić te operacje" - przekazał w oświadczeniu sekretarz generalny IMO Arsenio Dominguez.

Dodał, że działania te będą prowadzone "w ścisłej współpracy z Iranem, Omanem, pozostałymi państwami nadbrzeżnymi regionu, Stanami Zjednoczonymi oraz przemysłem morskim".

"Teatr polityczny" Trumpa

Prezydent USA Donald Trump ostro skrytykował w środę koncerny naftowe, zarzucając im utrzymywanie zawyżonych cen paliw na stacjach.

Wielkie koncerny naftowe nie obniżają cen na stacjach w takim stopniu, w jakim spadają ceny ropy. Te ceny lecą w dół jak kamień!" - napisał Trump na Truth Social.

"Innymi słowy, klienci są oskubywani. Poleciłem Departamentowi Sprawiedliwości natychmiast rozpocząć dochodzenie w tej sprawie. Ceny benzyny muszą zacząć spadać znacznie szybciej!" – dodał.

Karen Young, starsza badaczka w Centrum Polityki Energetycznej Uniwersytetu Columbia, nazwała wpis Trumpa "teatrem politycznym", podkreślając, że mechanizm kształtowania cen benzyny w USA jest znacznie bardziej złożony.

"W Stanach Zjednoczonych obowiązują podatki stanowe i lokalne, a spadek cen ropy potrzebuje kilku tygodni, zanim przełoży się na niższe ceny w rafineriach i na stacjach" - powiedziała Young w programie CNBC "Access Middle East".

Ormuz bez opłat - zapewnia sekretarz stanu USA

Napięcia w łańcuchach dostaw wzrosły z powodu dłuższych czasów tranzytu statków uwięzionych w Cieśninie Ormuz oraz zakłóceń w transporcie lotniczym – powiedziała Aditi Rasquinha, dyrektor generalna DHL Global Forwarding Greater China, w programie "Squawk Box Asia" na CNBC.

"Wraz z ponownym otwarciem cieśniny wiele z tych problemów powinno się złagodzić" - dodała Rasquinha, zaznaczając jednak, że normalizacja łańcucha dostaw zajmie trochę czasu.

Tymczasem coraz więcej tankowców z ropą przepływa przez cieśninę Ormuz, a do tego USA i Iran wysyłają sygnały o dalszych postępach w dążeniu do zakończenia wojny w regionie bliskowschodnim.

Analitycy wskazują, że zarówno USA jak i Iran odnotowały wstępne postępy w rozmowach mających na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, chociaż negocjacje stron mogą się przeciągnąć, a do tego oświadczenia obu stron czasem są rozbieżne.

Rubio o cieśninie Ormuz: żaden kraj nie ma prawa
Dowiedz się więcej:

Rubio o cieśninie Ormuz: żaden kraj nie ma prawa

Ze świata

Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował tymczasem we wtorek w Abu Dhabi, że nie będzie pobierania opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Jak zapewnił, USA ma w tej kwestii poparcie wszystkich państw regionu.

- To jest międzynarodowy szlak wodny. Żaden kraj nie ma prawa pobierać myta lub opłat na międzynarodowym szlaku wodnym. Takie jest obowiązujące prawo międzynarodowe na szlakach na całym świecie, więc oczekuję, że tak będzie i tutaj - powiedział.

Zapisy umowy USA-Iran mówią, że przez 60 dni negocjacji na temat ostatecznej wersji żegluga przez Ormuz będzie swobodna i nie będzie podlegała opłatom. Po tym okresie jednak tekst zdaje się sugerować możliwość takich opłat. Porozumienie mówi, że w przyszłości "Islamska Republika Iranu przeprowadzi dialog z Sułtanatem Omanu w celu określenia przyszłej administracji i usług morskich w cieśninie Ormuz, w porozumieniu z innymi państwami nadbrzeżnymi Zatoki Perskiej", zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym.

Szef amerykańskiej dyplomacji zapowiedział, że podczas swojej wizyty na Bliskim Wschodzie zamierza odbyć rozmowy z sojusznikami na temat wstępnego porozumienia z Iranem, w tym zwłaszcza na temat działalności wspieranych przez Iran bojówek, w Libanie, Jemenie, czy Iraku.

Prezydent Donald Trump w ostatnich dniach sugerował, że w przypadku braku końcowego porozumienia z Iranem to USA mogą pobierać opłaty od statków, "przejąć" cieśninę Ormuz lub rekwirować 20 proc. przechodzącej przez nią ropy naftowej.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
Warszawski Szpital Południowy
Sensacje byłego ordynatora Szpitala Południowego. "Dużo zarzutów, większość bez dowodów"
TVN24
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
TVN24
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
Zuzanna Kuffel
Źródło: CNBC, PAP
Tagi:
ceny ropyRopa naftowaUSA
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
kamery monitoring shutterstock_1589547073
Nagrody za donosy. Władze szykują specjalny system
Ze świata
caracas wenezuela shutterstock_2590643785
Ma przebić kryzys Grecji. Skala zaskoczyła rynek
Ze świata
Paliwa ceny stacja benzynowa tankowanie
Tak się zmienią ceny paliw w czwartek
Z kraju
Friedrich Merz
Rewolucja emerytalna w Niemczech. Ważna zapowiedź Merza
Ze świata
Kobieta wpłaciła zaliczkę za wynajem i już jej nie odzyskała (zdj. ilustracyjne)
Gigant technologiczny kontra USA. Pozew za wpisanie na czarną listę
Ze świata
neonet logo neon shutterstock_2586571405
Milionowa kara dla sieci sklepów. Jest decyzja urzędu
Z kraju
shutterstock_2273850605
Nastolatek pozwał platformy. YouTube już się dogadał
Ze świata
Stopa bezrobocia w Polsce
Stopa bezrobocia w maju. Nowe dane
Z kraju
Główny Inspektor Pracy apeluje o skracanie czasu pracy w upalne dni
Idzie fala gorąca. Co przysługuje pracownikowi w upały?
Dla pracownika
wlochy wakacje shutterstock_1919785571
Turystyczny raj zaostrza zasady. Koniec z pobłażliwością
Turystyka
Inwestor, giełda, broker, trader
"Stracili impet". Spadki na Wall Street nie ustają
Tech
shutterstock_268930547
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
stacja tankowanie paliwo
Ile kosztuje paliwo? Tyle zapłacimy w środę
Moto
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Wysoka wygrana w Polsce
Z kraju
Statki w cieśninie Ormuz
Rubio o cieśninie Ormuz: żaden kraj nie ma prawa
Ze świata
gdansk shutterstock_1460207540
Po co nam konferencja w Gdańsku? "Byłaby to ogromna porażka"
Z kraju
Janusz Daszczyński
Nie żyje były prezes TVP
Z kraju
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
mObywatel z nowymi opcjami
Z kraju
Tower Bridge, Londyn
Ta decyzja zmieniła wszystko. "Wcześniej Polak mógł po prostu wyjechać i podjąć pracę"
Łukasz Figielski
Zbigniew Derdziuk
Prezes ZUS straci stanowisko. Jest nowy kandydat
Z kraju
praca biuro shutterstock_2572543283
Już niedługo zmiany dla rynku pracy. Nadciąga reforma
Dla pracownika
list zus poczta shutterstock_2588470359
ZUS wysłał pisma do emerytów. Dwie ważne decyzje
Dla seniora
fsru-offshore-01
Tusk: podjęliśmy decyzję. "Interes jest na wielką skalę"
Z kraju
Donald Trump
Biały Dom błyskawicznie wydał zakaz w sprawie AI. "Pobudka dla Europy"
Łukasz Figielski
Donald Trump
"Ogromny krok naprzód". Trump stawia na technologię przyszłości
Tech
shutterstock_2284964233
Bez tych samolotów nie wykorzystamy F-35. Kosiniak-Kamysz zapowiada inwestycje
Z kraju
Meta Platforms
Wstrzymują program śledzący. Pokłosie alarmu pracownika
Tech
Autonomiczny samolot bojowy X-BAT
Amerykańska firma stawia na Polskę. Tusk: tysiące miejsc pracy, miliardy zainwestowanych dolarów
Z kraju
pln pieniadze shutterstock_2161522551
Miliony na niewykorzystane urlopy. Rekordzista odebrał 680 tysięcy złotych
Z kraju
shutterstock_2482047649
"Specjalne śledztwo" po tragedii w Teksasie
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica