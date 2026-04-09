Rynki Optymizm wyparował. Odbicie na rynku

Skomplikowana sytuacja w cieśnienie Ormuz Źródło: TVN24

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) były w czwartek ok. godz. 10.30 na poziomie ok. 46,5 euro za MWh - wyżej o niecałe 3 proc.

Porozumienie pod znakiem zapytania

Optymizm inwestorów związany z ogłoszonym zawieszeniem broni w konflikcie USA z Iranem osłabł po tym, jak władze w Teheranie oświadczyły, że złamano kilka warunków porozumienia.

W środę prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz.

Dobę po wejściu w życie rozejmu między USA a Iranem porozumienie stoi już pod znakiem zapytania.

Iran o złamaniu porozumienia

W nocy ze środy na czwartek Hezbollah wznowił ostrzał północnego Izraela w odpowiedzi na izraelskie naloty na Liban, a irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zablokował żeglugę w cieśninie Ormuz.

"Trzy klauzule porozumienia zostały jawnie i wyraźnie naruszone. W takiej sytuacji dwustronne zawieszenie broni lub negocjacje są niedorzeczne" - napisał w mediach społecznościowych przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bager Ghalibaf.

Polityk wyjaśnił, że zignorowano wezwanie do zawieszenia broni w Libanie, w przestrzeni powietrznej Iranu pojawił się dron, a prawo Iranu do wzbogacania uranu nie zostało uznane. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił wstrzymanie ruchu statków w cieśninie Ormuz w reakcji na działania Izraela.

Goldman Sachs: wciąż widzimy ryzyko

"Sytuacja w regionie pozostaje płynna" - piszą w rynkowej nocie analitycy Goldman Sachs.

"Wciąż widzimy ryzyko przesunięte w górę dla naszych prognoz cen gazu ziemnego w Europie i globalnego LNG" - dodają.

Przez Ormuz zwykle przepływała 1/5 światowej ropy naftowej i LNG.

