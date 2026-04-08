Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zawieszenie broni z Iranem. Co po pięciu tygodniach osiągnął Trump

|
Donald Trump
USA i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Relacja Marcina Wrony z Waszyngtonu
Źródło: TVN24
Donald Trump ogłosił zawieszenie broni z Iranem. Zarówno strona amerykańska, jak i irańska deklarują zwycięstwo. O tym, co naprawdę osiągnął prezydent USA w ostatnich pięciu tygodniach poprzez wojnę na Bliskim Wschodzie, mówił na antenie TVN24 korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Relacja tvn24.pl z wydarzeń na Bliskim Wschodzie z ostatnich godzin >>

We wtorek (w nocy czasu polskiego) Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni z Iranem pod warunkiem, że Teheran otworzy cieśninę Ormuz. Tej nocy mijało wyznaczone przez amerykańskiego prezydenta ultimatum dla Iranu w sprawie odblokowania cieśniny.

Trump przekazał, że rozejm będzie "obustronny", a powodem zgody "jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego pokoju z Iranem". "Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji" - napisał. Izrael również zgodził się na wstrzymanie bombardowań Iranu na dwa tygodnie, ale premier Benjamin Netanjahu zaznaczył, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu.

Groźba "końca cywilizacji", interwencja Pakistanu i nagły zwrot
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

PODSUMOWANIE

Czy USA naprawdę odniosły "zwycięstwo"?

Zawieszenie broni komentował w TVN24 Marcin Wrona. Zwrócił uwagę, że prezydent Trump zapewnia, że Amerykanie osiągnęli swoje cele wojskowe. Zacytował rzeczniczkę prasową Białego Domu Karoline Leavitt, która na X napisała, że jest to "zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, które zawdzięczamy prezydentowi Trumpowi i naszym wspaniałym siłom zbrojnym" oraz dodała, że "dzięki niesamowitym umiejętnościom naszych żołnierzy osiągnęliśmy i przekroczyliśmy nasze główne cele wojskowe w ciągu 38 dni".

Korespondent "Faktów" TVN podkreślił jednak, że nie jest jasne, jakie są to cele, i że strona irańska twierdzi, że zawieszenie broni jest sukcesem Teheranu. - Z tego, co wiemy, choć być może wydarzyło się coś, co jest okryte tajemnicą, Iran nadal ma takie zasoby wzbogaconego uranu, jakie miał w dniu, kiedy rozpoczynało się bombardowanie - powiedział Wrona.

Zauważył też, że podczas gdy Trump napisał o "całkowitym i natychmiastowym otwarciu cieśniny Ormuz", strona irańska przekazała, że przez dwa tygodnie transport przez cieśninę będzie możliwy w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu. - Czyli to nie jest tak, że cieśnina jest otwarta i każdy pływa tak, jak chce. To Iran sprawuje pieczę nad cieśniną Ormuz, a konkretniej wojsko irańskie (...). Po pięciu tygodniach bombardowań prowadzonych przez stronę amerykańską i izraelską, sukcesem jest otwarcie cieśniny Ormuz, która była otwarta w dniu, gdy bombardowania rozpoczęto - zauważył Wrona.

Podkreślił, że nie doszło też do "zmiany reżimu" w Islamskiej Republice. - Trump negocjuje z tym reżimem, który rządzi w Iranie nieprzerwanie od 47 lat. Nie ma tu żadnej mowy o zmianie reżimu, negocjacje dotyczące długotrwałego pokoju toczą się z obecnym reżimem - mówił na antenie TVN24.

A dlaczego Trump zdecydował się na zawieszenie broni na dwa tygodnie? - Być może odpowiedź znajdujemy patrząc na rynki finansowe, ponieważ wczoraj cena za baryłkę ropy naftowej zbliżała się do 120 dolarów, to jest o 100 proc. więcej niż gdy rozpoczynał się konflikt. Teraz cena spadła do nieco poniżej stu dolarów - zauważył korespondent "Faktów" TVN.

Iran ma podstawy, by ogłosić zwycięstwo

Maciej Tomaszewski, autor "Podcastu o zagranicy" w TVN24+, podkreślił z kolei, że zawieszenie broni jest "oddechem, który daje możliwość próby powrotu do stanu sprzed wojny, ale dwa tygodnie to zdecydowanie za mało na cokolwiek, a tym bardziej na rozmowy dyplomatyczne, które mają doprowadzić do trwałego pokoju między USA i Iranem".

- Myślę, że w Iranie panuje atmosfera zwycięstwa, która oczywiście będzie wykorzystywana propagandowo, tym bardziej, że ten 10-punktowy plan daje Iranowi podstawy do tego, by takie zwycięstwo ogłosić - zaznaczył Tomaszewski.

Autor "Podcastu o zagranicy" ocenił też, że "Izrael to jest ten uczestnik tej wojny, który znajduje się najbliżej osiągnięcia swoich celów". Dodał jednak, że Izraelowi nie udało się ani "wyeliminowanie całego potencjału balistycznego Iranu", ani zmiana reżimu. - Czy udało się zniweczyć całkowicie irański program atomowy? Jest to wątpliwe również - powiedział. 

Gwałtowna reakcja rynku po ogłoszeniu Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

BIZNES

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpIranUSA
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica