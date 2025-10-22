ZUS sprawdzi przedsiębiorców. "Będziemy weryfikować szczególnie"

Wakacje od ZUS. Premier Tusk o "urlopie dla przedsiębiorców" Źródło: TVN24

Z wakacji składkowych można korzystać od grudnia ubiegłego roku. Ulga polega na tym, że przedsiębiorca może być zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden wybrany miesiąc w roku.

Zwolnienie obejmuje składki ustalane od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje przedsiębiorcę. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, która pozostaje obowiązkowa.

ZUS: będziemy weryfikować szczególnie

Do 15 października ZUS przyjął w tej sprawie 2 250 787 wniosków, z czego 95,5 proc. rozpatrzył pozytywnie. Suma kwot zwolnienia ze składek przekroczyła już 2,86 mld zł. - Środki na wakacje składkowe pochodzą z budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną, dlatego mamy obowiązek potwierdzić, że została przyznana zasadnie. Będziemy weryfikować szczególnie, czy jest spełnione kryterium przychodów z działalności gospodarczej – podkreśliła wicedyrektorka ds. konta płatnika w centrali ZUS Alina Głębicka-Rękawek. ZUS wyjaśnił, że weryfikacja koncentruje się na warunku, jakim jest limit przychodów (nieprzekraczający równowartości 2 mln euro w ostatnich dwóch latach). Wnioski składane od lipca 2025 r. nie wymagają drobiazgowej weryfikacji w tym zakresie, bo dzięki zacieśnieniu współpracy z Krajową Administracją Skarbową są sprawdzane na bieżąco. Weryfikacją będą objęte także pozostałe warunki przyznania ulgi - m.in. to jakimi ubezpieczeniami jest objęty przedsiębiorca. Jeśli ZUS stwierdzi nieprawidłowości, przeprowadzi postępowanie, które może zakończyć się odebraniem ulgi. Wtedy przedsiębiorca musi opłacić składki wraz z odsetkami.

ZUS przypomina o terminach

Przedsiębiorcy mają prawo aktywnie uczestniczyć w postępowaniu i składać wyjaśnienia – zaznaczyła przedstawicielka Zakładu.

- W razie trudności z jednorazową spłatą należności, o ile takie powstaną, mogą skorzystać z układu ratalnego. Nasi doradcy do spraw ulg i umorzeń są dostępni w każdej placówce ZUS – dodała wicedyrektorka. ZUS przypomniał, że przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze z ulgi w 2025 r., mogą złożyć wniosek RWS do końca października, by skorzystać ze zwolnienia za listopad. Analogicznie będzie z wnioskiem złożonym do końca listopada, który obejmie grudzień. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS. Dodatkowo od końca września 2025 r. ZUS uprościł formularz RWS. Ułatwia to wykazywanie pomocy de minimis. Przedsiębiorcy podają teraz jedynie łączną kwotę otrzymanej pomocy i nie muszą szczegółowo wskazywać organów, które jej udzieliły. Więcej informacji na temat wakacji składkowych dostępnych jest na stronie zus.pl.

