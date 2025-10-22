Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

ZUS sprawdzi przedsiębiorców. "Będziemy weryfikować szczególnie"

pap_20241008_0QS
Wakacje od ZUS. Premier Tusk o "urlopie dla przedsiębiorców"
Źródło: TVN24
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zweryfikuje, czy przedsiębiorcy prawidłowo spełnili warunki uprawniające do skorzystania z wakacji składkowych. Jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości, ZUS może wszcząć postępowanie, którego skutkiem będzie cofnięcie przyznanej ulgi. Łączna wartość zwolnień ze składek przekroczyła 2,86 miliarda złotych.

Z wakacji składkowych można korzystać od grudnia ubiegłego roku. Ulga polega na tym, że przedsiębiorca może być zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden wybrany miesiąc w roku.

Zwolnienie obejmuje składki ustalane od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje przedsiębiorcę. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, która pozostaje obowiązkowa.

ZUS: będziemy weryfikować szczególnie

Do 15 października ZUS przyjął w tej sprawie 2 250 787 wniosków, z czego 95,5 proc. rozpatrzył pozytywnie. Suma kwot zwolnienia ze składek przekroczyła już 2,86 mld zł. - Środki na wakacje składkowe pochodzą z budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną, dlatego mamy obowiązek potwierdzić, że została przyznana zasadnie. Będziemy weryfikować szczególnie, czy jest spełnione kryterium przychodów z działalności gospodarczej – podkreśliła wicedyrektorka ds. konta płatnika w centrali ZUS Alina Głębicka-Rękawek. ZUS wyjaśnił, że weryfikacja koncentruje się na warunku, jakim jest limit przychodów (nieprzekraczający równowartości 2 mln euro w ostatnich dwóch latach). Wnioski składane od lipca 2025 r. nie wymagają drobiazgowej weryfikacji w tym zakresie, bo dzięki zacieśnieniu współpracy z Krajową Administracją Skarbową są sprawdzane na bieżąco. Weryfikacją będą objęte także pozostałe warunki przyznania ulgi - m.in. to jakimi ubezpieczeniami jest objęty przedsiębiorca. Jeśli ZUS stwierdzi nieprawidłowości, przeprowadzi postępowanie, które może zakończyć się odebraniem ulgi. Wtedy przedsiębiorca musi opłacić składki wraz z odsetkami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Dobra wiadomość dla ciężko pracujących Polek i Polaków"
Dla pracownika
biuro, biura, budynek
Nowe zasady naliczania stażu pracy. Podpis prezydenta
Dla pracownika
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Na skraju szaleństwa. Ratownicy medyczni na niekończących się dyżurach 
Bartosz Żurawicz

ZUS przypomina o terminach

Przedsiębiorcy mają prawo aktywnie uczestniczyć w postępowaniu i składać wyjaśnienia – zaznaczyła przedstawicielka Zakładu.

- W razie trudności z jednorazową spłatą należności, o ile takie powstaną, mogą skorzystać z układu ratalnego. Nasi doradcy do spraw ulg i umorzeń są dostępni w każdej placówce ZUS – dodała wicedyrektorka. ZUS przypomniał, że przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze z ulgi w 2025 r., mogą złożyć wniosek RWS do końca października, by skorzystać ze zwolnienia za listopad. Analogicznie będzie z wnioskiem złożonym do końca listopada, który obejmie grudzień. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS. Dodatkowo od końca września 2025 r. ZUS uprościł formularz RWS. Ułatwia to wykazywanie pomocy de minimis. Przedsiębiorcy podają teraz jedynie łączną kwotę otrzymanej pomocy i nie muszą szczegółowo wskazywać organów, które jej udzieliły. Więcej informacji na temat wakacji składkowych dostępnych jest na stronie zus.pl.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ZUSPrzedsiębiorstwa
Zobacz także:
pap_20250225_0WW
Kosztowny atak hakerski. Straty dla gospodarki liczone w miliardach
Tech
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
"To nie tak powinno wyglądać". Biznes krytykuje rządowy program
Dla firm
Donald Trump
Trump podnosi koszt. Gigant wstrzymuje rekrutacje
Ze świata
Rafineria MOL w Szazhalombatta na Węgrzech
Pożar rafinerii. Problemy w regionie
Ze świata
Ministerstwo Finansów
Rząd planuje podwyżkę podatku
Z kraju
pap_20251016_0OR (1)
Pensja dla pierwszej damy? "Państwo na to stać"
Z kraju
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Nowe dane ze sklepów. "Konsument pozostaje filarem"
Z kraju
złoto
Największy spadek cen od 12 lat
Ze świata
Wracają znad morza. Stoją z 10-kilometrowym korku
"Wielki ewenement, o którym się niewiele mówi"
Z kraju
shutterstock_2344759903
Chaos na lotniskach. Ostrzeżenie polskiej ambasady
Ze świata
Donald Trump
"To strasznie dziwne podejmować decyzję, w której sam sobie wypłacam odszkodowanie"
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
Liczba osób odwiedzających Luwr spadła o 15 proc.
"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
21 1700 dns cl-0003
"Wiele rynków nam tego zazdrości"
Z kraju
shutterstock_2249385239
Niepokojący trend w polskich firmach. Dotyczy wszystkich sektorów
Z kraju
Galerie d'Apollon w Luwrze
Kradzież w Luwrze. Klejnoty nie były ubezpieczone
Ze świata
pociąg Polregio kolej
Prezes kolejowego giganta odwołany
Z kraju
shutterstock_2541212473
Prawo do codziennej pracy zdalnej. Decyzja sądu
Ze świata
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Kontrowersje w sprawie zmiany czasu. "Wśród stolic nie zmieniło się nic"
Prawo
Mbeya Tanzania pociag shutterstock_2308146355
Kraj podwyższonego ryzyka. Polski bank daje środki
Ze świata
Adam Glapiński
35 tysięcy pensji i milczenie w sprawie nazwisk
Z kraju
Donald Trump
Obsesja Donalda Trumpa. "Nie spodziewają się inwazji wojskowej"
Ze świata
shutterstock_2275321547
Barcelona ograniczy dostęp do jednej z głównych atrakcji miasta
Turystyka
shutterstock_2394133331
Trwał 8,5 minuty, a zapisał się w historii. Rekordowy lot
Tech
Węgry. Pożar rafinerii MOL w Szazhalombatta w pobliżu Budapesztu
Pożar i wybuch w rafinerii MOL
TVN24
biuro komputer praca shutterstock_2681596065
Podwyżki pensji i "rekordowy" czas szukania pracy
Dla pracownika
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Osiem milionów zgłoszeń, awaria tysięcy usług i stron. "Bardzo kruchy może być internet"
Tech
shutterstock_1640168422
Szwajcarskie zegarki w odwrocie. Przez decyzję Trumpa
Ze świata
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Dopłaty do rat pod lupą. Będzie kontrola
Nieruchomości

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica