Eurojackpot. Wyniki losowania

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek, 14 sierpnia, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 5, 26, 28, 30, 40 oraz 3 i 6.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia (5+2). Oznacza to, że w najbliższym losowaniu we wtorek będzie można wygrać 90 milionów złotych.

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Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej zdobycia głównej wygranej było dwóch graczy z Niemiec oraz jeden z Hiszpanii. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 575 607,30 euro.

Odnotowano również sześć wygranych trzeciego stopnia (5+0) - dwie w Danii, dwie w Hiszpanii i po jednej w Niemczech i Szwecji. Każdy ze zwycięzców otrzyma 162 307,80 euro.

W Polsce najwyższe były 24 wygrane piątego stopnia (4+2) - każda w wysokości 29 066 zł. Od wszystkich wygranych przekraczających 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.