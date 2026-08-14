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Eurojackpot. Wyniki losowania

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Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. W kolejnym do zdobycia będzie 90 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 14 sierpnia 2026 roku.

W piątek, 14 sierpnia, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 5, 26, 28, 30, 40 oraz 3 i 6.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia (5+2). Oznacza to, że w najbliższym losowaniu we wtorek będzie można wygrać 90 milionów złotych.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej zdobycia głównej wygranej było dwóch graczy z Niemiec oraz jeden z Hiszpanii. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 575 607,30 euro.

Odnotowano również sześć wygranych trzeciego stopnia (5+0) - dwie w Danii, dwie w Hiszpanii i po jednej w Niemczech i Szwecji. Każdy ze zwycięzców otrzyma 162 307,80 euro.

W Polsce najwyższe były 24 wygrane piątego stopnia (4+2) - każda w wysokości 29 066 zł. Od wszystkich wygranych przekraczających 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
EurojackpotLoteriaLoterie
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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