Giełda kryptowalut tnie etaty. Zwolnienia obejmą kilkaset osób

O decyzji poinformował prezes firmy Brian Armstrong. W mailu przesłanym do wszystkich pracowników Conbaise uzasadniał ją warunkami panującymi na rynku kryptowalut oraz automatyzacją z użyciem sztucznej inteligencji (AI).

Dlaczego teraz?

To pytanie Armstrong stawia sobie w mailu przesłanym do pracowników. W odpowiedzi stwierdza, że "zbiegły się w czasie dwa czynniki, na które musimy zareagować z wyprzedzeniem".

Pierwszy to "rynek". "Kryptowaluty są u progu kolejnej fali adopcji - stablecoiny, rynki prognostyczne czy tokenizacja nabierają rozpędu. Niemniej jednak nasz biznes wciąż cechuje się kwartalną zmiennością. Choć wielokrotnie radziliśmy sobie z tą cyklicznością, wychodząc z niej silniejsi, obecnie znajdujemy się w fazie bessy" - ocenia w mailu, który udostępnił również w mediach społecznościowych, Armstrong.

W dniu ogłoszenia decyzji rynek kryptowalut odnotowywał wzrosty. Bitcoin przekroczył granicę 80 tys. dolarów a Ethereum zbliżył się do 2,4 tys. dolarów. Była to reakcja na zapowiedź wprowadzenia regulacji branży w USA w ramach ustawy Clarity Act.

This is an email I sent earlier today to all employees at Coinbase:



Team,



Today I’ve made the difficult decision to reduce the size of Coinbase by ~14%. I want to walk you through why we're doing this now, what it means for those affected, and how this positions us for the… — Brian Armstrong (@brian_armstrong) May 5, 2026 Rozwiń

Drugi: "AI zmienia sposób, w jaki pracujemy". "Przez ostatni rok obserwowałem, jak inżynierowie dzięki AI dostarczają w kilka dni to, co wcześniej zajmowało zespołom tygodnie" - stwierdził Armstrong. Ocenił, że mniejszy i bardziej skupiony na konkretnym zadaniu zespół może z pomocą AI zrobić znacznie więcej, niż dużo większe zespoły wcześniej.

Zmiany w strukturze Coinbase

Armstrong zapowiedział daleko idące zmiany w strukturze firmy. "Hierarchia spowalnia procesy i generuje 'podatek od koordynacji'. Przyszłość należy do małych, świetnie zorientowanych w kontekście zespołów, które potrafią działać błyskawicznie" - ocenił szef Coinbaise.

Zapowiedział "spłaszczenie" struktury firmy do pięciu poziomów poniżej dyrektora generalnego (CEO) i operacyjnego (COO) oraz zaktywizowanie kadry menedżerskiej, która powinna być "jak grający trenerzy, 'brudząc sobie ręce' ramię w ramię ze swoimi zespołami".

Armstrong zapowiedział również wprowadzenie zespołów skupionych na pracy z udziałem AI. "Skupimy się na talentach potrafiących zarządzać flotami agentów AI, by osiągać ponadprzeciętne rezultaty" - zapowiedział Armstrong.

Dziesiątki miliardów na restrukturyzację

W obrocie przedsesyjnym akcje platformy drożały o 4,66 proc.

Spółka przewiduje, że proces restrukturyzacji zostanie w dużej mierze zakończony w drugim kwartale 2026 roku.

Coinbase szacuje również, że całkowite koszty procesu wyniosą od 50 do 60 milionów dolarów. Środki te zostaną przeznaczone głównie na odprawy oraz inne świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a większość tych obciążeń zostanie ujęta w bilansie za drugi kwartał.

