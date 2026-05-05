Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Giełda kryptowalut tnie etaty. Zwolnienia obejmą kilkaset osób

|
Coinbase
Szłapka o wecie ustawy o kryptowalutach: widać wyraźnie, że tu są jakieś bardzo jasne interesy
Źródło: TVN24
Coinbase, jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, poinformowała o planowanej redukcji około 700 etatów, co stanowi blisko 14 procent jej globalnej siły roboczej. Decyzja stanowi część planu restrukturyzacji związanego z wdrażaniem technologii sztucznej inteligencji.

O decyzji poinformował prezes firmy Brian Armstrong. W mailu przesłanym do wszystkich pracowników Conbaise uzasadniał ją warunkami panującymi na rynku kryptowalut oraz automatyzacją z użyciem sztucznej inteligencji (AI).

"Serwis został zmuszony zakończyć działalność". 100 milionów złotych wyparowało
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Serwis został zmuszony zakończyć działalność". 100 milionów złotych wyparowało

Łukasz Figielski

Dlaczego teraz?

To pytanie Armstrong stawia sobie w mailu przesłanym do pracowników. W odpowiedzi stwierdza, że "zbiegły się w czasie dwa czynniki, na które musimy zareagować z wyprzedzeniem".

Pierwszy to "rynek". "Kryptowaluty są u progu kolejnej fali adopcji - stablecoiny, rynki prognostyczne czy tokenizacja nabierają rozpędu. Niemniej jednak nasz biznes wciąż cechuje się kwartalną zmiennością. Choć wielokrotnie radziliśmy sobie z tą cyklicznością, wychodząc z niej silniejsi, obecnie znajdujemy się w fazie bessy" - ocenia w mailu, który udostępnił również w mediach społecznościowych, Armstrong.

W dniu ogłoszenia decyzji rynek kryptowalut odnotowywał wzrosty. Bitcoin przekroczył granicę 80 tys. dolarów a Ethereum zbliżył się do 2,4 tys. dolarów. Była to reakcja na zapowiedź wprowadzenia regulacji branży w USA w ramach ustawy Clarity Act.

Drugi: "AI zmienia sposób, w jaki pracujemy". "Przez ostatni rok obserwowałem, jak inżynierowie dzięki AI dostarczają w kilka dni to, co wcześniej zajmowało zespołom tygodnie" - stwierdził Armstrong. Ocenił, że mniejszy i bardziej skupiony na konkretnym zadaniu zespół może z pomocą AI zrobić znacznie więcej, niż dużo większe zespoły wcześniej.

Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"

Joanna Rubin-Sobolewska, Maja Piotrowska

Zmiany w strukturze Coinbase

Armstrong zapowiedział daleko idące zmiany w strukturze firmy. "Hierarchia spowalnia procesy i generuje 'podatek od koordynacji'. Przyszłość należy do małych, świetnie zorientowanych w kontekście zespołów, które potrafią działać błyskawicznie" - ocenił szef Coinbaise.

Zapowiedział "spłaszczenie" struktury firmy do pięciu poziomów poniżej dyrektora generalnego (CEO) i operacyjnego (COO) oraz zaktywizowanie kadry menedżerskiej, która powinna być "jak grający trenerzy, 'brudząc sobie ręce' ramię w ramię ze swoimi zespołami".

Armstrong zapowiedział również wprowadzenie zespołów skupionych na pracy z udziałem AI. "Skupimy się na talentach potrafiących zarządzać flotami agentów AI, by osiągać ponadprzeciętne rezultaty" - zapowiedział Armstrong.

Kulisy relacji Suszka i Zaorskiego. Nowe ustalenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kulisy relacji Suszka i Zaorskiego. Nowe ustalenia

Michał Fuja

Dziesiątki miliardów na restrukturyzację

W obrocie przedsesyjnym akcje platformy drożały o 4,66 proc.

Spółka przewiduje, że proces restrukturyzacji zostanie w dużej mierze zakończony w drugim kwartale 2026 roku.

Coinbase szacuje również, że całkowite koszty procesu wyniosą od 50 do 60 milionów dolarów. Środki te zostaną przeznaczone głównie na odprawy oraz inne świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a większość tych obciążeń zostanie ujęta w bilansie za drugi kwartał.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mamun_Sheikh/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
kryptowalutyzatrudnieniebitcoin
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2558469751
Rząd USA zacieśnia więzi z Big Techami. Sprawdzi modele AI przed premierą
Tech
Kalkulator kredyt pieniądze rachunki opłaty
Co z inflacją? Tak Polacy widzą najbliższy rok
Z kraju
Linie lotnicze reagują na koronawirusa
Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa
Turystyka
Szłapka
Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych
Sztuczna inteligencja
Ten instytut będzie chronił dzieci. Wśród darczyńców OpenAI
Tech
giełda notowania
Miliony na giełdach, ale bez euforii. Europejskie debiuty czekają na ożywienie
Rynki
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin najdroższy od trzech miesięcy
Rynki
Farma wiatrowa w Kamieńsku
Majówka pod znakiem OZE. Weekendowe rekordy
Z kraju
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
Kaucja prosto do aplikacji. Znana sieć wprowadza nowy system zwrotów
Handel
Donald Tusk
Tusk: nie mogą już dłużej udawać głupich
Z kraju
Paliwo, stacja benzynowa
Tyle będzie kosztowało paliwo w środę
Moto
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesza znanego syndyka
Z kraju
shutterstock_2117581991
"Kluczowy może się okazać lipiec". Jaka będzie decyzja RPP?
Z kraju
AdobeStock_359790855
Nowy sposób inwestowania bez podatku. Co warto wiedzieć o OKI?
lng gaz tankowiec terminal gazowy shutterstock_2405813573
Ceny gazu w górę. Europa obawia się eskalacji
Rynki
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Ceny ropy w dół, ale obawy nie znikają
Rynki
shutterstock_2622625347
Ruszą zwroty ceł Trumpa. Termin już jest znany
Ze świata
Mikrokawalerki zalewają rynek nieruchomości (zdj. ilustracyjne)
Ceny mieszkań a średnie pensje. W którym mieście jest najdrożej?
Nieruchomości
paliwo.jpg
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
Zondacrypto
Media: KNF alarmowała wcześniej. Co się stało ze śledztwem?
Z kraju
Samsung
Pozostawił spadek wart dziesiątki miliardów. Taki podatek zapłaciła rodzina
Tech
Emmanuel Macron
Podatek od nadmiernych zysków. Macron wzywa Europę do działania
Ze świata
Wysypisko śmieci (zdj. ilus)
Gigantyczne emisje wysypiska. "Wpływ na cały świat"
Ze świata
Spirit Airlines
Gigant tanich lotów kończy działalność. "Pierwsza ofiara branży"
Turystyka
Urodzinowa trasa TVN24. Bielsko-Biała
TVN24 liderem oglądalności telewizji informacyjnych w Polsce
Z kraju
shutterstock_2523450553
Problemy amerykańskich restauracji. Winowajcą benzyna
Ze świata
samochody
Widmo nowej wojny celnej. Bruksela odpowiada na groźby Trumpa
Ze świata
Tesla
Europa kupuje więcej Tesli. Wysokie ceny paliw napędzają rynek EV
Moto
Platforma X
Niemieckie partie opuszczają X. "Pogrążył się w chaosie"
Ze świata
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_832691935
Deweloperzy nie chcą w nie inwestować. Nowy raport z rynku biurowego
Nieruchomości

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica