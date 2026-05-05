Giełda kryptowalut tnie etaty. Zwolnienia obejmą kilkaset osób
O decyzji poinformował prezes firmy Brian Armstrong. W mailu przesłanym do wszystkich pracowników Conbaise uzasadniał ją warunkami panującymi na rynku kryptowalut oraz automatyzacją z użyciem sztucznej inteligencji (AI).
Dlaczego teraz?
To pytanie Armstrong stawia sobie w mailu przesłanym do pracowników. W odpowiedzi stwierdza, że "zbiegły się w czasie dwa czynniki, na które musimy zareagować z wyprzedzeniem".
Pierwszy to "rynek". "Kryptowaluty są u progu kolejnej fali adopcji - stablecoiny, rynki prognostyczne czy tokenizacja nabierają rozpędu. Niemniej jednak nasz biznes wciąż cechuje się kwartalną zmiennością. Choć wielokrotnie radziliśmy sobie z tą cyklicznością, wychodząc z niej silniejsi, obecnie znajdujemy się w fazie bessy" - ocenia w mailu, który udostępnił również w mediach społecznościowych, Armstrong.
W dniu ogłoszenia decyzji rynek kryptowalut odnotowywał wzrosty. Bitcoin przekroczył granicę 80 tys. dolarów a Ethereum zbliżył się do 2,4 tys. dolarów. Była to reakcja na zapowiedź wprowadzenia regulacji branży w USA w ramach ustawy Clarity Act.
Drugi: "AI zmienia sposób, w jaki pracujemy". "Przez ostatni rok obserwowałem, jak inżynierowie dzięki AI dostarczają w kilka dni to, co wcześniej zajmowało zespołom tygodnie" - stwierdził Armstrong. Ocenił, że mniejszy i bardziej skupiony na konkretnym zadaniu zespół może z pomocą AI zrobić znacznie więcej, niż dużo większe zespoły wcześniej.
Zmiany w strukturze Coinbase
Armstrong zapowiedział daleko idące zmiany w strukturze firmy. "Hierarchia spowalnia procesy i generuje 'podatek od koordynacji'. Przyszłość należy do małych, świetnie zorientowanych w kontekście zespołów, które potrafią działać błyskawicznie" - ocenił szef Coinbaise.
Zapowiedział "spłaszczenie" struktury firmy do pięciu poziomów poniżej dyrektora generalnego (CEO) i operacyjnego (COO) oraz zaktywizowanie kadry menedżerskiej, która powinna być "jak grający trenerzy, 'brudząc sobie ręce' ramię w ramię ze swoimi zespołami".
Armstrong zapowiedział również wprowadzenie zespołów skupionych na pracy z udziałem AI. "Skupimy się na talentach potrafiących zarządzać flotami agentów AI, by osiągać ponadprzeciętne rezultaty" - zapowiedział Armstrong.
Dziesiątki miliardów na restrukturyzację
W obrocie przedsesyjnym akcje platformy drożały o 4,66 proc.
Spółka przewiduje, że proces restrukturyzacji zostanie w dużej mierze zakończony w drugim kwartale 2026 roku.
Coinbase szacuje również, że całkowite koszty procesu wyniosą od 50 do 60 milionów dolarów. Środki te zostaną przeznaczone głównie na odprawy oraz inne świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a większość tych obciążeń zostanie ujęta w bilansie za drugi kwartał.
Źródło: Reuters, tvn24.pl
