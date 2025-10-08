Logo TVN24
Nieruchomości

To jedna z najbardziej zadłużonych branż

budowa osiedle dom domy mieszkania mieszkanie AdobeStock_582681732
Rynek nieruchomości. Średnie ceny mieszkań w Polsce
Źródło: TVN24
Na koniec sierpnia zadłużenie branży budowlanej przekroczyło 5,8 miliarda złotych, co plasuje ją wśród najbardziej zadłużonych sektorów w kraju - wynika z analizy BIG InfoMonitor. Trudna sytuacja mniejszych przedsiębiorstw ma wynikać przede wszystkim z ograniczonych możliwości skutecznego odzyskiwania należności.

Z najnowszych danych BIG InfoMonitor i bazy BIK wynika, że długi ma 50,5 tys. firm, a pogarsza się sytuację mniejszych podmiotów, np. podwykonawców.

Jedna z najbardziej zadłużonych branż

Zaległości finansowe firm wznoszących budynki spadły o ponad 508 mln zł, czyli 14 proc. rok do roku i wynoszą ponad 3 mld zł.

Jednocześnie w segmencie robót specjalistycznych długi zwiększyły się o 328 mln zł, czyli ponad 20 proc., zbliżając się do 2 mld zł.

"Budownictwo to jeden z sektorów o najwyższej kwocie zaległości w polskiej gospodarce" - podkreślili autorzy raportu.

Dane z końca sierpnia - jak podali - wskazują na pogarszającą się sytuację mniejszych podmiotów, często tych działających jako podwykonawcy.

- Na rynku budowlanym utrzymuje się silna asymetria, mniejsze podmioty nie mają skutecznych narzędzi do egzekwowania należności, co destabilizuje cały segment i wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań - stwierdził cytowany w raporcie główny analityk BIG InfoMonitor dr hab. Waldemar Rogowski.

Jego zdaniem spowolnienie w branży przerzucane jest na mniejsze firmy.

portfel, pieniądze
Gdzie Polacy lokują oszczędności?
Pieniądze
RPP pozostawiła stopy procenatowe bez zmian
Co dalej ze stopami procentowymi? Członek RPP wskazuje na możliwy termin obniżki
Z kraju
Ministerstwo Finansów
Resort komentuje negatywną perspektywę ratingu Polski
Z kraju

"Zatory płatnicze" w branży budowlanej

Prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski ocenił natomiast, że sektor ten jest szczególnie narażony na zatory płatnicze, a z brakiem płynności finansowej zmaga się prawie 5 proc. rynku.

- Choć zarówno w segmencie zajmującym się wznoszeniem budynków (PKD 41), jak i wśród robót specjalistycznych i podwykonawców (PKD 43) w ciągu ostatniego roku zmalała liczba dłużników, to niestabilność tego sektora powinna być dla partnerów biznesowych sygnałem do zwrócenia uwagi na ryzyka związane z brakiem wiarygodności finansowej - zaznaczył Szarkowski.

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK; w jej skład wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

zadłużeniebudownictwo
