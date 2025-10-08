To jedna z najbardziej zadłużonych branż

Rynek nieruchomości. Średnie ceny mieszkań w Polsce Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z najnowszych danych BIG InfoMonitor i bazy BIK wynika, że długi ma 50,5 tys. firm, a pogarsza się sytuację mniejszych podmiotów, np. podwykonawców.

Jedna z najbardziej zadłużonych branż

Zaległości finansowe firm wznoszących budynki spadły o ponad 508 mln zł, czyli 14 proc. rok do roku i wynoszą ponad 3 mld zł.

Jednocześnie w segmencie robót specjalistycznych długi zwiększyły się o 328 mln zł, czyli ponad 20 proc., zbliżając się do 2 mld zł.

"Budownictwo to jeden z sektorów o najwyższej kwocie zaległości w polskiej gospodarce" - podkreślili autorzy raportu.

Dane z końca sierpnia - jak podali - wskazują na pogarszającą się sytuację mniejszych podmiotów, często tych działających jako podwykonawcy.

- Na rynku budowlanym utrzymuje się silna asymetria, mniejsze podmioty nie mają skutecznych narzędzi do egzekwowania należności, co destabilizuje cały segment i wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań - stwierdził cytowany w raporcie główny analityk BIG InfoMonitor dr hab. Waldemar Rogowski.

Jego zdaniem spowolnienie w branży przerzucane jest na mniejsze firmy.

"Zatory płatnicze" w branży budowlanej

Prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski ocenił natomiast, że sektor ten jest szczególnie narażony na zatory płatnicze, a z brakiem płynności finansowej zmaga się prawie 5 proc. rynku.

- Choć zarówno w segmencie zajmującym się wznoszeniem budynków (PKD 41), jak i wśród robót specjalistycznych i podwykonawców (PKD 43) w ciągu ostatniego roku zmalała liczba dłużników, to niestabilność tego sektora powinna być dla partnerów biznesowych sygnałem do zwrócenia uwagi na ryzyka związane z brakiem wiarygodności finansowej - zaznaczył Szarkowski.

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK; w jej skład wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: BC/kris Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock