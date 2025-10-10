Logo TVN24
Moto

Uszkodzenie, którego nie było. Skokowy wzrost liczby skarg

uzywane samochody shutterstock_2262370409
Faryś o sytuacji branży motoryzacyjnej
Źródło: TVN24
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafia coraz więcej skarg na firmy zajmujące się wynajmem samochodów - informuje UOKiK w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.

Jak podaje UOKiK, w ostatnich latach do urzędu "wpływa coraz więcej sygnałów" dotyczących działalności takich firm. Tylko w pierwszych miesiącach 2025 roku urząd odnotował już 178 takich zgłoszeń, podczas gdy w całym 2024 roku było ich 70, a w 2023 roku - zaledwie 39.

Rzekome rysy i uszkodzenia

Według UOKiK konsumenci najczęściej skarżą się na naliczanie dodatkowych opłat za rzekome uszkodzenia samochodu - drobne rysy lub wgniecenia, o których nie wiedzieli w chwili zwrotu pojazdu. Wątpliwości dotyczą również ubezpieczenia, wysokości wkładu własnego i zasad oddawania auta poza godzinami pracy biura.

"Choć UOKiK nie rejestruje dokładnych kwot sporów, z sygnałów konsumentów wynika, że zazwyczaj chodzi o obciążenia rzędu 1–2 tys. zł, a więc kwoty mieszczące się w ramach tzw. wkładu własnego, który może sięgać od ok. tysiąca do kilku tysięcy złotych" - podaje UOKiK.

Opcje paliwowe przy wypożyczeniach samochodów
Opcje paliwowe przy wypożyczeniach samochodów

Uszkodzenie, którego nie było przy oddaniu auta

Urząd podaje jako przykład sytuację klienta, który wynajął samochód na Lotnisku Chopina w Warszawie.

"Po zwrocie pojazdu poprzez wrzutnię kluczy i wykonaniu dokumentacji fotograficznej został poinformowany o uszkodzeniu tylnego błotnika, którego nie było na zdjęciach z momentu oddania samochodu" - wyjaśniono w korespondencji z tvn24.pl. Po zgłoszeniu reklamacji otrzymywał jedynie szablonowe odpowiedzi i sugestię, by zgłosić szkodę do własnego ubezpieczyciela.

UOKiK prowadzi obecnie kilka postępowań wyjaśniających wobec wypożyczalni samochodów.

Problemy przy wypożyczaniu samochodów
Problemy przy wypożyczaniu samochodów

W przypadku sporów z zagranicznymi wypożyczalniami polscy konsumenci mogą skorzystać z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK), które udziela bezpłatnego wsparcia w sporach z przedsiębiorcami z innych krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czytaj więcej: Tysiące złotych za rysę wielkości szpilki. "To maszynka do zarabiania na turystach" >>>

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Maja Piotrowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

