Pierwsza taka fabryka w regionie. "Będziemy umacniali nasze stosunki z Chinami"

Prezydent Luiz Inacio Lula da Silva (z prawej) i założyciel Build Your Dreams (BYD) Wang Chuanfu (z lewej)
Prezydent Brazylii: antydemokratyczne siły starają się ograniczyć nasze wolności
Źródło: Reuters
Brazylia to szósty największy motoryzacyjny rynek świata. Prezydent Luiz Inacio Lula da Silva uroczyście otworzył pierwszą w Ameryce Łacińskiej wielką fabrykę samochodów o napędzie elektrycznym chińskiego koncernu BYD.

- Będziemy umacniali nasze stosunki z Chinami, od piętnastu lat największym partnerem handlowym naszego kraju – zadeklarował prezydent Lula w trakcie uroczystości, podczas której podkreślił stosunki przyjaźni, jakie łączą go z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

Brazylia zacieśnia więzi z Chinami

- Traktujemy siebie nawzajem jako dwa ważne kraje globalnego południa – powiedział brazylijski prezydent.

Podkreślił jednocześnie, że Brazylia "pragnie utrzymywać takie same stosunki z resztą świata" i wymienił tu "Stany Zjednoczone Donalda Trumpa".

Wielka fabryka w Brazylii

Zakłady, których budowa została uroczyście zainaugurowana w czwartek w mieście Camacari w stanie Bahia, na północnym wschodzie Brazylii, będą stanowiły inwestycję rzędu 5,5 mld reali (blisko 1 mld dolarów).

W pierwszym roku po uruchomieniu mają one wyprodukować 150 tysięcy samochodów o napędzie elektrycznym i hybrydowym, a już w roku 2027 z taśm produkcyjnych fabryki zaczną zjeżdżać obok pojazdów osobowych także samochody ciężarowe i autobusy.

Samochody o napędzie elektrycznym – w ogromnej większości chińskiej produkcji – już w tym roku stanowiły 10 procent wszystkich samochodów sprzedanych w Brazylii.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AMERICO ROBERTO

MotoryzacjaBrazyliaChinySamochody elektryczne
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica