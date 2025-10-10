Pierwsza taka fabryka w regionie. "Będziemy umacniali nasze stosunki z Chinami"

Prezydent Brazylii: antydemokratyczne siły starają się ograniczyć nasze wolności Źródło: Reuters

- Będziemy umacniali nasze stosunki z Chinami, od piętnastu lat największym partnerem handlowym naszego kraju – zadeklarował prezydent Lula w trakcie uroczystości, podczas której podkreślił stosunki przyjaźni, jakie łączą go z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

Brazylia zacieśnia więzi z Chinami

- Traktujemy siebie nawzajem jako dwa ważne kraje globalnego południa – powiedział brazylijski prezydent.

Podkreślił jednocześnie, że Brazylia "pragnie utrzymywać takie same stosunki z resztą świata" i wymienił tu "Stany Zjednoczone Donalda Trumpa".

Wielka fabryka w Brazylii

Zakłady, których budowa została uroczyście zainaugurowana w czwartek w mieście Camacari w stanie Bahia, na północnym wschodzie Brazylii, będą stanowiły inwestycję rzędu 5,5 mld reali (blisko 1 mld dolarów).

W pierwszym roku po uruchomieniu mają one wyprodukować 150 tysięcy samochodów o napędzie elektrycznym i hybrydowym, a już w roku 2027 z taśm produkcyjnych fabryki zaczną zjeżdżać obok pojazdów osobowych także samochody ciężarowe i autobusy.

Samochody o napędzie elektrycznym – w ogromnej większości chińskiej produkcji – już w tym roku stanowiły 10 procent wszystkich samochodów sprzedanych w Brazylii.

