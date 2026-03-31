Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Handel

Suplement diety z pestycydem. Ostrzeżenie

|
GIS i NASK podpisali porozumienie
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku ponad czterdziestu partii suplementu diety marki Mother’s Protect. Decyzja została podjęta po wykryciu przekroczenia dopuszczalnego poziomu pestycydu chlorpiryfosu. GIS ostrzegł, że spożycie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Sanepid przekazał, że w wyniku zgłoszenia organizacji konsumenckiej oraz działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pestycydu chlorpiryfosu w trzech przebadanych partiach suplementu.

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego podkreślili, że jakiekolwiek przekroczenie obowiązującego limitu NDP może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

GIS zaznaczył, że oprócz trzech partii, w których wykryto obecność chlorpiryfosu, z obrotu wycofano także partie wyprodukowane z tych samych partii surowca. Uznano bowiem, że również one mogą zawierać niedozwolony pestycyd.

Suplement diety wycofany

Szczegóły dotyczące produktu:

  • Nazwa produktu: Ahwagandha żywe zioła suplement diety, 50 ml;
  • Marka: Mother’s Protect;
  • Wyprodukowano dla: Flower One Sp. z o.o., ul. Polna11, 80-209 Chwaszczyno.

Partie produktu objęte wycofaniem:

- 31102025.A.P1; - 31102025.A.P2; - 31102025.A.P3; - 02122025.A.P1; - 02122025.A.P2; - 05112025.A.P1; - 05112025.A.P2; - 06112025.A.P1; - 06112025.A.P2; - 06112025.A.P3; - 06112025.A.P4; - 06112025.A.P5; - 10112025.A.P1; - 10112025.A.P2; - 10112025.A.P3; - 25112025.A.P1; - 25112025.A.P2; - 26112025.A.P1; - 01122025.A.P1; - 01122025.A.P2; - 01122025.A.P3; - 02122025.A.P1; - 02122025.A.P2; - 05122025.A.P1; - 08122025.A.P1; - 08122025.A.P2; - 08122025.A.P3; - 09122025.A.P1; - 09122025.A.P2; - 09122025.A.P3; - 10122025.A.P1; - 10122025.A.P2; - 10122025.A.P3; - 08012026.A.P1; - 08012026.A.P2; - 09012026.A.P1; - 09012026.A.P2; - 09012026.A.P3; - 09012026.A.P4; - 26012026.A.P1; - 26012026.A.P2; - 04022026.A.P1; - 04022026.A.P2; - 04022026.A.P3.

Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie

Z kraju

Produkt wycofany z obrotu

GIS poinformował, że producent dobrowolnie wstrzymał wprowadzenie do obrotu partii, w której stwierdzono przekroczenie norm. Firma współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną, by zapewnić bezpieczeństwo konsumentów.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające oraz monitoruje przebieg akcji wycofania. Konsumenci są proszeni o niespożywanie produktów wymienionych w komunikacie.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
GISsuplementy diety
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Jensen Huang
Nvidia inwestuje w Marvell. Notowania w górę
Tech
Kolejki na przygranicznych stacjach paliw
"Niemcy przyjeżdżają, ustawiają się w kolejkach"
Z kraju
Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Nowe ceny maksymalne na stacjach benzynowych. W środę będzie drożej
Z kraju
shutterstock_2463386913
Europa inwestuje miliardy w AI. Powstanie wielkie centrum danych
Tech
Tusk i posiedzenie rządu - 31 marca 2026
AI w Polsce z nowymi regulacjami. Rząd przyjął projekt ustawy
Tech
USA, protesty "No Kings"
Dyplomacja USA ma walczyć z dezinformacją. Pomoże im Pentagon i serwis Muska
Ze świata
Donald Trump
Trump o cieśninie Ormuz: niech ją odblokowują kraje, które z niej korzystają
Ze świata
Donald Trump
Lotnisko imienia Trumpa. Jest decyzja
Ze świata
giełda
Trudny test dla rynku. "Ogromny znak zapytania"
Tech
pc
Reportaż TVN24+ "Siła wieku" w finale nagrody Press Club Polska
Z kraju
Tusk i posiedzenie rządu - 31 marca 2026
Premier: zaoszczędzą średnio około 60 złotych
Pieniądze
pap_20260306_0NU
Nie cieszą się ze zmian. "Pewne zagrożenie"
Z kraju
gaz rury rura shutterstock_796288390_S
Rynek w odwrocie. "Ekstremalna zmienność"
Ze świata
shutterstock_373279519
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jest wniosek
Z kraju
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
"Pilne spotkanie na wysokim szczeblu". Bruksela widzi palący problem
Ze świata
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Wiceprezydent USA: mam na tym punkcie obsesję
Ze świata
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Inflacja podskoczyła
Pieniądze
Donald Trump
Trump namieszał. Straty "będą astronomiczne"
Rynki
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Będą ograniczenia na stacjach? "Nie wykluczamy decyzji"
Z kraju
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Tyle kosztują teraz paliwa
Z kraju
Stacja paliw, benzyna
Rosną ceny paliw. Bruksela szykuje "skrzynkę narzędziową"
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: węgierska blokada zagraża naszym przygotowaniom do zimy
Ze świata
Kraje bałtyckie zaczynają odchodzić od rosyjskiej sieci energetycznej, Łotwa
Pół miliarda na sieci energetyczne. Dwie ogromne inwestycje z KPO
Z kraju
EN_01674956_0228
Rosyjska ropa dotarła na Kubę
Ze świata
pap_20250415_0HR
Roszady w zarządzie energetycznego giganta
Z kraju
Donald Trump
Trump: wysadzimy w powietrze całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie
Ze świata
shutterstock_2560800239_1
Przełom na rynku? "Święty Graal AI"
Łukasz Figielski
Bombowiec B-2 Spirit Amerykańskich Sił Powietrznych
Eskalacja konfliktu z USA. Hiszpania twardo w sprawie Iranu
Ze świata
shutterstock_203589715
Mieli promować wśród dzieci kosmetyki zapobiegające starzeniu się. Urząd zbada sprawę
Ze świata
shutterstock_2660849841_1
Jest wszechobecny i jego też dotkną podwyżki. Wszystko przez drogą ropę
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

