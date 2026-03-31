Suplement diety z pestycydem. Ostrzeżenie

GIS i NASK podpisali porozumienie

Sanepid przekazał, że w wyniku zgłoszenia organizacji konsumenckiej oraz działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pestycydu chlorpiryfosu w trzech przebadanych partiach suplementu.

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego podkreślili, że jakiekolwiek przekroczenie obowiązującego limitu NDP może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

GIS zaznaczył, że oprócz trzech partii, w których wykryto obecność chlorpiryfosu, z obrotu wycofano także partie wyprodukowane z tych samych partii surowca. Uznano bowiem, że również one mogą zawierać niedozwolony pestycyd.

Suplement diety wycofany

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Ahwagandha żywe zioła suplement diety, 50 ml;

Marka: Mother’s Protect;

Wyprodukowano dla: Flower One Sp. z o.o., ul. Polna11, 80-209 Chwaszczyno.

Partie produktu objęte wycofaniem:

- 31102025.A.P1; - 31102025.A.P2; - 31102025.A.P3; - 02122025.A.P1; - 02122025.A.P2; - 05112025.A.P1; - 05112025.A.P2; - 06112025.A.P1; - 06112025.A.P2; - 06112025.A.P3; - 06112025.A.P4; - 06112025.A.P5; - 10112025.A.P1; - 10112025.A.P2; - 10112025.A.P3; - 25112025.A.P1; - 25112025.A.P2; - 26112025.A.P1; - 01122025.A.P1; - 01122025.A.P2; - 01122025.A.P3; - 02122025.A.P1; - 02122025.A.P2; - 05122025.A.P1; - 08122025.A.P1; - 08122025.A.P2; - 08122025.A.P3; - 09122025.A.P1; - 09122025.A.P2; - 09122025.A.P3; - 10122025.A.P1; - 10122025.A.P2; - 10122025.A.P3; - 08012026.A.P1; - 08012026.A.P2; - 09012026.A.P1; - 09012026.A.P2; - 09012026.A.P3; - 09012026.A.P4; - 26012026.A.P1; - 26012026.A.P2; - 04022026.A.P1; - 04022026.A.P2; - 04022026.A.P3.

Produkt wycofany z obrotu

GIS poinformował, że producent dobrowolnie wstrzymał wprowadzenie do obrotu partii, w której stwierdzono przekroczenie norm. Firma współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną, by zapewnić bezpieczeństwo konsumentów.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające oraz monitoruje przebieg akcji wycofania. Konsumenci są proszeni o niespożywanie produktów wymienionych w komunikacie.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

Źródło: tvn24.pl