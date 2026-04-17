Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Handel

Polacy kupują coraz mniej alkoholu. "Utrwalający się trend"

|
alkohol sklep shutterstock_2433370105
Polacy coraz częściej mówią "nie" alkoholowi. Także w czasie świąt - informuje w piątek "Rzeczpospolita". Jedna czwarta Polaków w ogóle nie kupuje trunków, a rzeczywiste wydatki pozostałych są niższe od deklarowanych.

Polacy ograniczają zakupy produktów alkoholowych, co potwierdzają kolejne badania konsumenckie. Powody są zarówno finansowe, jak i zdrowotne - wynika z badania dla Shopfully Poland, którego wyniki "Rzeczpospolita" poznała jako pierwsza.

Rynek alkoholi to jednak wciąż zdecydowanie największa kategoria na szeroko rozumianym rynku spożywczym. Warty jest on bowiem ponad 50 mld zł rocznie. Niemniej od kilku lat kurczy się w ujęciu ilościowym.

Spadek wydatków na alkohol

W badaniu pytano konsumentów, ile chcą wydać na alkohol z okazji świąt wielkanocnych, a później zweryfikowano to pytając, ile faktycznie wydali. "Okazało się, że przed Wielkanocą wydać na alkohol do 150 zł planowało 43,8 proc., ale ostatecznie w tej grupie znalazło się aż 54,4 proc. konsumentów" - pisze gazeta.

Wśród konsumentów, którzy przed świętami deklarowali wydanie wyższych kwot na trunki, widać z kolei spadki, często nawet niemal 50 proc., porównując faktycznie poniesione wydatki z zapowiedziami.

Ekspertka: utrwala się trend znaczącego ograniczania spożycia alkoholu

Robert Biegaj z Shopfully Poland zwrócił uwagę na niemal identyczny odsetek osób, które nie wydały nic na alkohol lub go nie spożywały: 22,3 przed świętami i 22,4 proc. po ich zakończeniu.

- To pokazuje stabilność postaw. Decyzje o rezygnacji z alkoholu są najczęściej podejmowane wcześniej i nie ulegają zmianie pod wpływem atmosfery świątecznej - powiedział gazecie.

W opinii Joanny Dolęgi-Semczuk, członka zarządu firmy Henkell Freixenet Polska, "analiza zachowań konsumenckich przed i po Świętach Wielkanocnych wyraźnie potwierdza utrwalający się trend znaczącego ograniczania spożycia alkoholu".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Alkoholzakupy
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

