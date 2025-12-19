Logo TVN24
Handel

Ten sklep był w listopadzie najtańszy w Polsce

shutterstock_1493472629
Domański o inflacji
Francuska sieć hipermarketów Auchan z najniższymi cenami w Polsce w listopadzie w obliczu nieznacznego spadku cen. Według analizy agencji ASM SFA sieć wyprzedziła Biedronkę oraz Makro Cash & Carry, oferując najtańszy koszyk zakupowy w zestawieniu. W ubiegłym miesiącu średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 22 grosze i wyniosła 325,73 zł.

W listopadzie średnia cena koszyka z artykułami codziennego użytku wzrosła o 0,22 zł, czyli o 0,07 proc., i wyniosła 325,73 zł - wynika z raportu ASM SFA. Wzrost cen odnotowano w sześciu sieciach, natomiast w pozostałych siedmiu ceny badanych produktów były niższe niż w październiku. Najtańszą siecią w zestawieniu okazał się Auchan.

Symboliczny wzrost wartości

- Listopad przyniósł wyraźne wyhamowanie presji cenowej. Wzrost wartości koszyka jest symboliczny i dobrze wpisuje się w dane inflacyjne GUS, co z punktu widzenia konsumentów oznacza chwilę oddechu po wcześniejszych podwyżkach. Z perspektywy makroekonomicznej widoczna jest stabilizacja popytu konsumenckiego oraz mniejsza presja kosztowa po stronie handlu, m.in. w obszarze energii i logistyki - wskazał Kamil Kruk z ASM SFA.

Ekspert zaznaczył jednak, że realna siła nabywcza gospodarstw domowych wciąż pozostaje pod presją, dlatego konsumenci nadal bardzo uważnie porównują ceny w sklepach.

- To sprzyja sieciom oferującym konsekwentną politykę niskich cen - czego najlepszym przykładem jest lider naszych zestawień. Silne wahania cen pojedynczych produktów, jak pomidory, pokazują natomiast, że stabilizacja na poziomie koszyka nie oznacza pełnej równowagi we wszystkich kategoriach - dodał Kruk.

Z danych ASM SFA wynika, że w listopadzie średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 0,22 zł, czyli o 0,07 proc., i wyniosła 325,73 zł. Wzrost cen odnotowano w sześciu sieciach, a w pozostałych siedmiu ceny badanych produktów były niższe niż w październiku. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego nastąpił w sieci Selgros Cash & Carry - o 5,60 proc., natomiast największy spadek w sklepach Netto - o 5,43 proc.

Najtańszy i najdroższy koszyk zakupowy w Polsce

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że koszyk zakupowy złożony wyłącznie z produktów o najniższych cenach raportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci kosztowałby 248,90 zł, czyli o 0,08 zł mniej niż w październiku. Z kolei przy uwzględnieniu najwyższych cen jego wartość wyniosłaby 385,96 zł - o 3,19 zł więcej niż miesiąc wcześniej. Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w listopadzie 2025 r. wyniosła 137,06 zł i była o 3,26 zł wyższa niż w październiku.

Najniższy średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA odnotowano w sieci Auchan i wyniósł 287,71 zł. To o 8,89 zł, czyli o 3 proc., mniej niż cena najtańszego koszyka w październiku, który również należał do tej sieci.

Różnica między średnią ceną koszyka Auchan a drugim w rankingu koszykiem Biedronki wyniosła 19,98 zł. Z kolei trzeci na podium koszyk Makro Cash & Carry był droższy od zestawu Biedronki o 28,18 zł. Najdroższy koszyk zakupowy w listopadzie odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 345,52 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaje sieci handlowych, najmniej średnio trzeba było zapłacić za zakupy w sklepach typu cash & carry - 317,20 zł. Z kolei wśród kanałów sprzedaży najwyższe średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w dark store, czyli sklepach internetowych obsługiwanych przez aplikacje, gdzie średni koszt koszyka wyniósł 368,54 zł.

Najwyższą dostępność 40 badanych produktów miały sklepy Selgros Cash & Carry - 95 proc. - oraz Makro Cash & Carry, Kaufland i Intermarché - po 90 proc. Najniższą dostępność odnotowano natomiast w sklepach Dino - 68 proc.

Spośród 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów w ujęciu miesięcznym najbardziej podrożały pomidory - o 48,85 proc. Największe obniżki cen dotyczyły natomiast płynu do płukania - o 7,39 proc. - oraz płynu do mycia naczyń - o 2,87 proc.

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły z podstawowych kategorii, takich jak nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe oraz inne. ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Porównano ceny analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz w sieciach prowadzących sprzedaż stacjonarną i online.

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica