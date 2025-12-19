Ten sklep był w listopadzie najtańszy w Polsce

Domański o inflacji

W listopadzie średnia cena koszyka z artykułami codziennego użytku wzrosła o 0,22 zł, czyli o 0,07 proc., i wyniosła 325,73 zł - wynika z raportu ASM SFA. Wzrost cen odnotowano w sześciu sieciach, natomiast w pozostałych siedmiu ceny badanych produktów były niższe niż w październiku. Najtańszą siecią w zestawieniu okazał się Auchan.

Symboliczny wzrost wartości

- Listopad przyniósł wyraźne wyhamowanie presji cenowej. Wzrost wartości koszyka jest symboliczny i dobrze wpisuje się w dane inflacyjne GUS, co z punktu widzenia konsumentów oznacza chwilę oddechu po wcześniejszych podwyżkach. Z perspektywy makroekonomicznej widoczna jest stabilizacja popytu konsumenckiego oraz mniejsza presja kosztowa po stronie handlu, m.in. w obszarze energii i logistyki - wskazał Kamil Kruk z ASM SFA.

Ekspert zaznaczył jednak, że realna siła nabywcza gospodarstw domowych wciąż pozostaje pod presją, dlatego konsumenci nadal bardzo uważnie porównują ceny w sklepach.

- To sprzyja sieciom oferującym konsekwentną politykę niskich cen - czego najlepszym przykładem jest lider naszych zestawień. Silne wahania cen pojedynczych produktów, jak pomidory, pokazują natomiast, że stabilizacja na poziomie koszyka nie oznacza pełnej równowagi we wszystkich kategoriach - dodał Kruk.

Z danych ASM SFA wynika, że w listopadzie średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 0,22 zł, czyli o 0,07 proc., i wyniosła 325,73 zł. Wzrost cen odnotowano w sześciu sieciach, a w pozostałych siedmiu ceny badanych produktów były niższe niż w październiku. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego nastąpił w sieci Selgros Cash & Carry - o 5,60 proc., natomiast największy spadek w sklepach Netto - o 5,43 proc.

Najtańszy i najdroższy koszyk zakupowy w Polsce

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że koszyk zakupowy złożony wyłącznie z produktów o najniższych cenach raportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci kosztowałby 248,90 zł, czyli o 0,08 zł mniej niż w październiku. Z kolei przy uwzględnieniu najwyższych cen jego wartość wyniosłaby 385,96 zł - o 3,19 zł więcej niż miesiąc wcześniej. Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w listopadzie 2025 r. wyniosła 137,06 zł i była o 3,26 zł wyższa niż w październiku.

Najniższy średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA odnotowano w sieci Auchan i wyniósł 287,71 zł. To o 8,89 zł, czyli o 3 proc., mniej niż cena najtańszego koszyka w październiku, który również należał do tej sieci.

Różnica między średnią ceną koszyka Auchan a drugim w rankingu koszykiem Biedronki wyniosła 19,98 zł. Z kolei trzeci na podium koszyk Makro Cash & Carry był droższy od zestawu Biedronki o 28,18 zł. Najdroższy koszyk zakupowy w listopadzie odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 345,52 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaje sieci handlowych, najmniej średnio trzeba było zapłacić za zakupy w sklepach typu cash & carry - 317,20 zł. Z kolei wśród kanałów sprzedaży najwyższe średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w dark store, czyli sklepach internetowych obsługiwanych przez aplikacje, gdzie średni koszt koszyka wyniósł 368,54 zł.

Najwyższą dostępność 40 badanych produktów miały sklepy Selgros Cash & Carry - 95 proc. - oraz Makro Cash & Carry, Kaufland i Intermarché - po 90 proc. Najniższą dostępność odnotowano natomiast w sklepach Dino - 68 proc.

Spośród 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów w ujęciu miesięcznym najbardziej podrożały pomidory - o 48,85 proc. Największe obniżki cen dotyczyły natomiast płynu do płukania - o 7,39 proc. - oraz płynu do mycia naczyń - o 2,87 proc.

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły z podstawowych kategorii, takich jak nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe oraz inne. ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Porównano ceny analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz w sieciach prowadzących sprzedaż stacjonarną i online.

