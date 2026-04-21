Nieufność wśród firm. Polska traci na tym miliardy

Minister finansów Andrzej Domański o udziale w szczycie G20: Polska ma miejsce przy najważniejszym stole decyzyjnym światowej gospodarki
Polska gospodarka może nie wykorzystać w pełni potencjału planowanych inwestycji o wartości około biliona złotych w energetykę, zbrojenia oraz infrastrukturę. Stanie się tak, jeśli przedsiębiorstwa nie poprawią współpracy oraz nie wzmocnią wzajemnego zaufania - wynika z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długów.

Z badania "Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie" wynika, że ponad połowa firm (54,4 proc.) rezygnuje z części transakcji nie z powodu ich nieopłacalności, lecz braku zaufania do kontrahentów. Łączną wartość utraconych w ten sposób możliwości oszacowano na 974 mld zł rocznie - niemal czterokrotnie więcej niż dekadę temu, kiedy było to 281 mld zł.

Sytuacja wciąż bez poprawy

Jednocześnie 84,8 proc. przedsiębiorców uważa, że w relacjach biznesowych należy stale uważać, aby nie zostać oszukanym. Blisko połowa firm współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi partnerami, ograniczając otwartość na nowe relacje biznesowe.

Jak wskazał cytowany w raporcie prezes KRD Adam Łącki, spadek odsetka firm rezygnujących z transakcji z powodu nieufności (z 47 do 32 proc. w ciągu 10 lat) nie oznacza poprawy sytuacji. Przedsiębiorstwa nauczyły się raczej zarządzać ryzykiem poprzez rozbudowane procedury, zabezpieczenia i gwarancje, co jednak nie zmniejszyło strat gospodarczych.

"Paradoks uczciwości" wśród firm

Problem nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rządowych planów zwiększenia udziału polskich firm - w tym MŚP - w realizacji dużych inwestycji. Tymczasem 68 proc. przedsiębiorców uważa, że partnerzy działają uczciwie tylko przy zbieżności interesów, a ponad 60 proc. zakłada, że kontrahent wykorzysta lukę prawną, jeśli będzie miał taką możliwość.

Deficyt zaufania szczególnie dotyka małe i średnie firmy. Jak wynika z raportu, 46,2 proc. MŚP było proszonych o dodatkowe zabezpieczenia wyłącznie z powodu braku rozpoznawalności, mimo braku sygnałów nierzetelności. Zjawisko to określono jako "paradoks uczciwości", który utrudnia nowym podmiotom wejście do łańcuchów dostaw.

Te obszary wymagają poprawy

Autorzy raportu wskazali trzy kluczowe obszary wymagające działań. Pierwszym jest poprawa dostępu do informacji o kontrahentach - 63,5 proc. firm MŚP chciałoby mieć takie dane w jednym miejscu. Drugim - większa przewidywalność inwestycji, umożliwiająca budowanie długoterminowych relacji biznesowych. Trzecim - zmiana kultury biznesowej i ograniczenie nieufności, szczególnie wśród najbardziej doświadczonych przedsiębiorców.

Eksperci podkreślili, że bez zaufania trudno będzie tworzyć konsorcja, rozwijać łańcuchy dostaw i efektywnie wykorzystywać krajowy potencjał w realizacji strategicznych inwestycji.

Krajowy Rejestr Długów to baza danych, w której gromadzone są informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
