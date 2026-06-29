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Dla pracownika

Coraz trudniej na rynku pracy. "Silny trend"

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Wzrosła liczba bezrobotnych
Co najbardziej utrudnia Polakom efektywne wykonywanie pracy?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Wzrósł średni czas poszukiwania nowej pracy w Polsce - wynika z raportu Monitor Rynku Pracy. Najtrudniej na rynku pracy mają osoby w wieku od 50 do 64 lat.

"Średni czas poszukiwania nowej pracy w Polsce wynosi obecnie 4,5 miesiąca. To najwyższy wynik w historii naszych pomiarów" - napisano w 61. edycji raportu Monitor Rynku Pracy, przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Pollster.

Dodano, że "w odniesieniu do poprzedniego kwartału wzrost jest niewielki", ale "w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (I kwartał 2025 r., kiedy wynosił 3,3 miesiąca) czas ten wydłużył się o ponad miesiąc, co potwierdza silny trend wzrostowy".

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Z kraju

Tyle trwa szukanie pracy

Z badania wynika, że o ile pracownikom w większości grup wiekowych znalezienie nowego miejsca pracy zajmuje od 2,8 miesięcy do 4,7 miesięcy, o tyle sytuacja najstarszych pracowników staje się w tym względzie znacznie trudniejsza.

"Osoby w wieku 50-64 lata szukają zatrudnienia średnio 8,7 miesiąca. To spory skok względem poprzedniej edycji, kiedy czas ten wynosił 7,2 miesiąca. Dla najstarszych pracowników zmieniających pracodawcę rynek staje się obecnie wyjątkowo wymagający, co jasno odzwierciedla niemal dwukrotnie dłuższy niż średnia czas trwania poszukiwań" - czytamy w raporcie.

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Jak dodano, "największy spadek ilości czasu potrzebnego na znalezienie nowej pracy nastąpił wśród pracowników w wieku 40-49 lat". Wyjaśniono, że "ta grupa jest obecnie w stanie znaleźć nowego pracodawcę w średnio 2,8 miesiąca.

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Sytuacja na rynku pracy

Autorzy raportu podkreślili, że "ciekawie prezentuje się również czas poszukiwania pracy w podziale na poziom wykształcenia pracowników". Jak wyjaśnili, najkrócej poszukują pracy osoby z wykształceniem podstawowym (3,1 miesiąca), a najdłużej – z dyplomem wyższej uczelni (średnio 6 miesięcy)".

Jak dodali, "w pierwszym kwartale 2026 roku zauważalnie osłabł optymizm Polaków dotyczący perspektyw znalezienia nowego zatrudnienia.

"Wiara w to, że znalezienie jakiejkolwiek pracy w perspektywie kolejnych 6 miesięcy będzie łatwe, spadła w tej edycji badania z 83 proc. do 77 proc. Na dodatek tylko 56 proc. badanych wierzy, że w ciągu najbliższego półrocza uda im się znaleźć pracę równie dobrą lub lepszą niż obecna. To spadek o 4 punkty procentowe względem naszych ubiegłorocznych pomiarów" - napisano w raporcie.

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Mniejsza rotacja na rynku pracy

Badanie wskazuje także na spadek rotacji na rynku pracy. "Zamiast zmieniać pracodawcę, Polacy wydają się urządzać na nowo tam, gdzie już są. W pierwszym kwartale 2026 roku odnotowaliśmy spadek rotacji w firmach. Tylko 15 proc. pracowników zdecydowało się na zmianę pracodawcy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. To o 4 punkty procentowe mniej niż w połowie ubiegłego roku" - napisano w raporcie.

"To jednak nie koniec zaskoczeń. Co ciekawe, i co zdarzało się bardzo rzadko w historii badania, więcej osób zmieniło stanowisko wewnątrz obecnej firmy (17 proc.) niż samą firmę. Wygląda więc na to, że szukamy rozwoju tam, gdzie czujemy się bezpiecznie. Liderem wewnętrznych awansów jest branża IT i telekomunikacji - tam na nowe stanowisko przeszedł co trzeci pracownik" - dodano.

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Moto

Najczęściej na zmianę pracy decydują się osoby w wieku 18-29 lat. "Choć ogólna dynamika zmian na polskim rynku pracy nieco zwalnia, to pewne grupy pracowników nie znają słowa 'stagnacja'. Tradycyjnie najczęściej pracodawcę zmieniają najmłodsi (18–29 lat) – w ich przypadku wskaźnik rotacji sięga aż 26 proc. Ruch widać też w największych aglomeracjach (21 proc.) i wśród osób zatrudnionych na umowach na czas określony (33 proc.) oraz zlecenie i o dzieło (31 proc.)" - napisano.

"Na przeciwnym biegunie znaleźli się najbardziej doświadczeni pracownicy i osoby na wyższych stanowiskach. Najrzadziej na zmianę firmy decyduje się bowiem kadra kierownicza średniego szczebla (tylko 5 proc.) oraz osoby powyżej 40. roku życia (średnio 9-10 proc.)" - dodano.

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O badaniu

Badanie realizowane jest wśród osób pracujących minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, samozatrudnionych (o ile posiadają stałą umowę o świadczenie usług jednej firmie) w wieku 18-64 lata.

Badanie przeprowadzano w dniach 26 lutego – 4 marca 2026 roku; wzięła w nim udział grupa 1000 respondentów, reprezentatywna ze względu na wiek, płeć i region zamieszkania.

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Źródło: PAP
Tagi:
PracaBezrobocie
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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