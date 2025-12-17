Logo strona główna
Białystok

Pacjentka wyczuła woń alkoholu. Lekarz miał prawie trzy promile

Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Mońki
Źródło: Google Earth
Pijany lekarz w szpitalu w Mońkach (Podlaskie). Na miejscu, po zgłoszeniu od jednej z pacjentek, pojawili się policjanci. Badanie alkomatem wykazało blisko trzy promile alkoholu w organizmie medyka.

Do zdarzenia doszło w piątek (12 grudnia). Po godzinie 19 policjanci otrzymali informację od jednej z pacjentek szpitala w Mońkach, która wyczuła woń alkoholu od lekarza.

- Niestety, ta informacja potwierdziła się. Policjanci, którzy pojechali na miejsce, sprawdzili trzeźwość lekarza. Okazało się, że miał w organizmie blisko trzy promile alkoholu - potwierdził w rozmowie z tvn24.pl młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Pijany pacjent zaatakował lekarza

Pijany pacjent zaatakował lekarza

Rzeszów
Pijana lekarka przyjęła 19 pacjentów w stacji dializ. "Kolejni czekali na przyjęcie"

Pijana lekarka przyjęła 19 pacjentów w stacji dializ. "Kolejni czekali na przyjęcie"

Wrocław

O sprawie został poinformowany dyrektor szpitala. - Lekarz anestezjolog przyszedł do pracy. Współpracownicy twierdzą, że był wówczas trzeźwy. W trakcie dyżuru pacjentka wyczuła od niego woń alkoholu, zostało to zgłoszone policji. Na zastępstwo przyszedł inny lekarz - powiedział redakcji TVN24 Sebastian Wysocki, dyrektor lecznicy.

Pracował w szpitalu od dwóch tygodni

Lekarz zakończył swoje czynności zaraz po interwencji policjantów.

- Mężczyzna nie został zatrzymany. Otrzymał wezwanie do stawiennictwa w komendzie policji - dodał Krupa.

Policjanci z Moniek prowadzą postępowanie w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Medykowi grozi do pięciu lat więzienia. Jak przekazał dyrektor szpitala, umowa z lekarzem zostanie rozwiązana. Anestezjolog pracował w tym miejscu od dwóch tygodni.

PodlaskieLekarzeAlkoholOchrona zdrowia
