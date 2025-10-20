Kluczowe fakty:
- Zwolniony pracownik twierdzi, że kostkę pozwolił mu wziąć kierownik budowy. Dyrektorka szpitala mówi, że zabroniła rehabilitantowi zabierania z terenu szpitala jakichkolwiek materiałów budowlanych. Ten przekonuje z kolei, że zakaz dotyczył wyłącznie płyt ażurowych.
- Według przewodniczącego rady powiatu kara, jaką otrzymał rehabilitant, była nieadekwatna do czynu, którego się dopuścił.
- Dyrektorka szpitala stwierdziła jednak w rozmowie z tvn24.pl, że swojej decyzji nie cofnie. Natomiast na sesji powiedziała, że "kradzież miała zuchwały charakter i została wcześniej przemyślana i zaplanowana".
- Zwolniony rehabilitant nie czuje się złodziejem. Złożył też pozew do sądu pracy o przywrócenie go na stanowisko.
- Pani dyrektor, naprawdę bardzo panią prosimy, będzie pani człowiekiem i cofnie pani to wszystko. To dobry człowiek, nic nikomu nie zrobił – apelowała podczas sesji rady powiatu kolneńskiego Barbara Szczęsna.