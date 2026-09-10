Białystok Bimbrownia na terenie ogródków działkowych. "Niemal 500 litrów zacieru" Oprac. Tomasz Mikulicz |

Hajnówka. Bimbrownia na terenie ogródków. 47-latek przyznał się do winy Źródło wideo: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Źródło zdj. gł.: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Z ustaleń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Bobrownik w Podlaskiem wynikało, że w jednym z budynków gospodarczych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Hajnówce może być produkowany nielegalny alkohol.

Służby znalazły tam niemal 500 litrów zacieru oraz siedem i pół litra gotowego już produktu.

Służby zlikwidowały w Hajnówce bimbrownię Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Bimbrownia w Hajnówce zlikwidowana. Jedna osoba z zarzutami

"Oprócz alkoholu bez polskich znaków akcyzy funkcjonariusze zabezpieczyli również aparaturę służącą do jego produkcji" – czytamy w komunikacie na stronie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

W beczkach było niemal 500 litrów zacieru Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego usłyszał 47-letni mężczyzna, który przyznał się do winy.

"Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech" – informują służby.