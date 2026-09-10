Bimbrownia na terenie ogródków działkowych. "Niemal 500 litrów zacieru"
Z ustaleń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Bobrownik w Podlaskiem wynikało, że w jednym z budynków gospodarczych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Hajnówce może być produkowany nielegalny alkohol.
Służby znalazły tam niemal 500 litrów zacieru oraz siedem i pół litra gotowego już produktu.
Bimbrownia w Hajnówce zlikwidowana. Jedna osoba z zarzutami
"Oprócz alkoholu bez polskich znaków akcyzy funkcjonariusze zabezpieczyli również aparaturę służącą do jego produkcji" – czytamy w komunikacie na stronie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego usłyszał 47-letni mężczyzna, który przyznał się do winy.
"Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech" – informują służby.
Źródło: tvn24.pl