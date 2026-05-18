Szukają zaginionego 13-latka
Poszukiwania 13-latka prowadzą policjanci z Białegostoku. Z informacji, które otrzymali, wynika, że chłopiec zaginął w piątek, 15 maja, i do teraz nie ma z nim kontaktu.
Nastolatek ma około 155 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy koloru blond, ubrany był w spodnie dresowe, czarne buty, niebieski plecak.
Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 13-latka proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji.
