TVN24 już w Lądku-Zdroju. "Możemy ujawnić tajemnice"

Od sobotniego poranka dziennikarze TVN24 - Łukasz Jedliński, Radomir Wit i Rafał Wojda - witają widzów z Lądka-Zdroju, gdzie odbywa się kolejne spotkanie z serii "Jesteśmy stąd" z okazji 25-lecia TVN24.

- Niestraszne nam deszcze i burze, niestraszne nam wichry niespokojne - mówił Wojda, wskazując na Radomira Wita i Łukasza Jedlińskiego, którzy dołączyli do niego na rowerach.

Wit podkreślił, że do Lądka-Zdroju przyjeżdżają widzowie nie tylko z Dolnego Śląska. - Wczoraj rozmawialiśmy już z widzami i widzkami, którzy pojawili się tutaj na miejscu i cudownie jest móc usłyszeć, że państwo specjalnie dla nas tutaj przyjechali i że już wczoraj byliście państwo i będziecie dzisiaj - powiedział.

- Nasz plan i nasz scenariusz jest dość płynny, jak to w wielogodzinnym programie na żywo, w związku z tym możemy ujawnić tajemnice, możemy zmieniać poszczególne elementy - mówił Jedliński.

To jakie są te plany i co czeka na państwa podczas kolejnego przystanku urodzinowej trasy TVN24?

Co czeka nas w Lądku-Zdroju?

Mieszkańcy i widzowie, którzy dołączą do świętowania 25-lecia TVN24 w Lądku-Zdroju będą mieli okazję nie tylko spotkać się z ekipą stacji, ale także wysłuchać na żywo naszych gości, zobaczyć wóz transmisyjny czy skorzystać z fotobudki.

Będzie też szansa na wzięcie udziału w warsztatach dziennikarskich. Na naszych widzów czekają również pyszna kawa i i trudny quiz o fake newsach przygotowany przez redakcję Konkret24. A to tylko niektóre z zaplanowanych atrakcji.

"Jesteśmy stąd"

Trasa "Jesteśmy stąd" to wyjątkowy projekt na 25-lecie stacji, w ramach którego dziennikarze TVN24 wracają do swoich rodzinnych stron, gdzie spotykają się z mieszkańcami i rozmawiają o tym, co dla nich ważne - lokalnych historiach, codzienności, powodach do dumy. Dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą w sumie kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce. W najbliższych tygodniach na trasie "Jesteśmy stąd" znajdzie się Mińsk Mazowiecki i Zakopane.

Dotąd odwiedziliśmy Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Bielsko-Białą oraz Łódź.

